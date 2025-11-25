Agribank giảm tới 2%/năm lãi vay hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 12, 13 và mưa lũ 25/11/2025 09:02

(PLO)- Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, phát huy vai trò Ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực, Agribank triển khai chính sách giảm tới 2%/năm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 12, bão số 13 và mưa lũ, giúp người dân, doanh nghiệp sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh.

Trước những thiệt hại nặng nề do bão số 12, 13 và mưa lũ lịch sử đã và đang gây ra đối với các địa phương khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Agribank đã ngay lập tức ban hành văn bản chỉ đạo các Chi nhánh triển khai các giải pháp hỗ trợ đối với khách hàng bị thiệt hại về người, tài sản, vật tư, cây trồng, vật nuôi, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực tiếp bị ảnh hưởng (bao gồm: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng).

Theo đó, đối với dư nợ hiện hữu (bao gồm VND và USD) tại thời điểm 19-11-2025 (không bao gồm các khoản vay đang áp dụng các chương trình ưu đãi lãi suất khác tại Agribank), căn cứ mức độ thiệt hại của khách hàng, Agribank điều chỉnh giảm từ 0,5% đến 2%/năm lãi suất cho vay, không thu lãi chậm trả, đồng thời điều chỉnh lãi suất quá hạn bằng 100% lãi suất cho vay trong hạn trong thời gian 3 tháng, từ ngày 19-11-2025 đến 18-2-2026.

Đối với khoản vay mới phát sinh từ ngày 19-11 đến 31-12-2025 (không bao gồm các khoản vay được áp dụng các chương trình ưu đãi lãi suất khác tại Agribank), Agribank giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay so với lãi suất áp dụng tại thời điểm giải ngân, áp dụng trong thời gian tối đa 6 tháng kể từ ngày giải ngân.

Cùng với chính sách giảm lãi suất cho vay, Agribank còn triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khác như: cho vay mới, cho vay tháo gỡ khó khăn, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, khoanh nợ theo quy định của pháp luật và của Agribank.

Trước đó, vào đầu tháng 10-2025, Agribank cũng đã triển khai chính sách giảm tới 2%/năm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi bão số 10, bão số 11 và mưa lũ sau bão, giúp khách hàng khôi phục hoạt động sản xuất – kinh doanh và ổn định đời sống sau thiên tai.

Phát huy vai trò của Ngân hàng thương mại Nhà nước và truyền thống “Ngân hàng vì cộng đồng”, trong thời gian qua, Agribank đã tổ chức các đoàn công tác trực tiếp đến các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão và mưa lũ để nắm bắt tình hình thiệt hại, chỉ đạo triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng vay vốn và trao kinh phí an sinh xã hội hỗ trợ chính quyền và nhân dân các địa phương.

Ngay trong tâm lũ, Agribank đã trao ủng hộ 11 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có thêm nguồn lực khắc phục hậu quả nặng nề của thiên tai. Từ đầu năm 2025 đến nay, Agribank đã dành hơn 80 tỷ đồng cho công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ trong tổng số hơn 500 tỷ đồng chi cho các hoạt động an sinh xã hội trên toàn quốc.