Agribank chung tay xây dựng trường nội trú tại Đà Nẵng 18/10/2025 10:39

(PLO)- Ngày 16-10, tại xã miền núi, biên giới Tây Giang, TP Đà Nẵng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang. Cùng tham gia đoàn công tác của Thủ tướng, đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank đã trao tài trợ 20 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ xây dựng trường, thể hiện cam kết đồng hành của Agribank trong phát triển giáo dục vùng sâu, vùng xa.

Đoàn công tác của Chính phủ cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Nam. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng, các sở, ban, ngành, đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã biên giới, cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân địa phương.

Về phía Agribank, có lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành, Văn phòng đại diện khu vực miền Trung, Chi nhánh Quảng Nam và Chi nhánh Tây Giang. Buổi lễ còn có sự tham dự của lãnh đạo một số doanh nghiệp, ngân hàng thương mại, cùng phóng viên các cơ quan báo chí, truyền hình Trung ương và địa phương.

Tại Lễ khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang, lãnh đạo Chính phủ ghi nhận tình cảm chân thành của thầy cô, học sinh và người dân vùng biên giới; đồng thời khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn coi giáo dục – đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng cho phát triển bền vững. Việc đầu tư cho giáo dục không chỉ nhằm nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, mà còn thể hiện cam kết phát triển bao trùm, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh, phát triển kinh tế phải gắn liền với an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, chăm lo thiết thực cho vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số, hướng tới sự tiến bộ và công bằng trong tiếp cận giáo dục, y tế, văn hoá. Đây cũng là minh chứng cho định hướng phát triển toàn diện, lấy con người làm trung tâm – vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa bảo đảm công bằng, nhân văn và bền vững.

Đoàn công tác đánh giá cao Thành phố Đà Nẵng đã chủ động triển khai 6 dự án xây dựng trường học tại các xã biên giới trong năm 2025 theo Kết luận số 81-TB/TW ngày 18-7-2025 của Bộ Chính trị, với tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Trong đó, Trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và THCS Tây Giang có kinh phí hơn 262 tỷ đồng, tiết kiệm gần 10% so với dự toán ban đầu.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Thành phố Đà Nẵng tập trung nguồn lực để hoàn thành công trình Trường Tây Giang trước tháng 6-2026, đồng thời hoàn thiện toàn bộ 6 trường tại khu vực biên giới trong năm 2026. Bên cạnh đó, đề nghị tiếp tục nghiên cứu, triển khai giai đoạn 2 của dự án nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị cần kịp thời báo cáo UBND thành phố và các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Chủ tịch thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cho biết, Tây Giang là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có vị trí địa chính trị quan trọng về quốc phòng - an ninh. Việc đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú, bán trú tại đây không chỉ đáp ứng cho nhu cầu học tập của gần 2.000 con em của đồng bào dân tộc thiểu số mà đảm bảo nhu cầu lâu dài của cấp học tiểu học và trung học trên địa bàn xã Tây Giang.

Xác định tầm quan trọng của dự án, lãnh đạo TP. Đà Nẵng cam kết sẽ nỗ lực hết sức, quyết tâm thực hiện dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả, đảm bảo chất lượng công trình, sớm đưa ngôi trường đi vào hoạt động phục vụ con em tại địa phương. Cùng với đó, Thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để sớm khởi công xây dựng các trường học còn lại, đảm bảo hoàn thành kế hoạch, mục tiêu đã đề ra.

Tại Lễ động thổ xây dựng Trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và THCS Tây Giang, đại diện Agribank, đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV đã trao tặng 20 tỷ đồng tài trợ “Chương trình xây dựng trường học tại Đà Nẵng” - là mức tài trợ lớn nhất trong chương trình. Khoản tài trợ này được trích từ nguồn an sinh xã hội và đóng góp của cán bộ, người lao động Agribank, thể hiện rõ nét trách nhiệm xã hội và tinh thần sẻ chia vì cộng đồng của ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam.

Đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV trao tặng 20 tỷ đồng tài trợ “Chương trình xây dựng trường học tại Đà Nẵng”.

Sự hiện diện và chứng kiến của Đoàn công tác Chính phủ và các Ban, Bộ ngành Trung ương và địa phương tại buổi lễ là minh chứng cho sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp bền bỉ, thiết thực của Agribank trong công cuộc phát triển giáo dục và nâng cao đời sống nhân dân.

Sự đồng hành phát triển cùng với các địa phương của Agribank không chỉ dừng lại ở Đà Nẵng, dấu ấn nghĩa tình của Agribank còn in đậm trên khắp các vùng miền trên cả nước thông qua hàng loạt chương trình an sinh xã hội vì cộng đồng như: hỗ trợ y tế, xây nhà Đại đoàn kết, giúp đỡ hộ nghèo, đồng hành cùng ngư dân bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo…

Hằng năm, với hàng trăm tỷ đồng được dành cho công tác an sinh xã hội, Agribank không chỉ là trụ cột của ngành nông nghiệp mà còn là điểm tựa vững chắc của hàng triệu người dân. Xứng đáng với danh hiệu Ngân hàng vì cộng đồng, Agribank tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của một ngân hàng thương mại hàng đầu, luôn đặt trách nhiệm xã hội và lợi ích quốc gia lên hàng đầu, không để ai bị bỏ lại phía sau.