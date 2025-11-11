Agribank đồng hành cùng TP Hà Nội trong chuyển đổi số, tài trợ Kiosk thông minh tạo bước tiến trong cải cách hành chính 11/11/2025 15:11

(PLO)- Chiều ngày 10-11, Lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử được long trọng tổ chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội.

Agribank vinh dự là đơn vị tài trợ Kiosk, đồng hành cùng TP Hà Nội nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công tiện ích, nhanh chóng, minh bạch; góp phần thực hiện chiến lược chuyển đổi số, cải cách hành chính theo định hướng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Hệ thống Kiosk thông minh xác thực và cấp bản sao số tài liệu điện tử là một trong những giải pháp tiên phong trong tiến trình hiện đại hóa nền hành chính Thủ đô, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ nhận dạng thông minh để tự động hóa quy trình chứng thực.

Với mô hình mới, người dân chỉ cần thao tác trực tiếp tại Kiosk: quét giấy tờ bản gốc, hệ thống sẽ tự động nhận diện, kiểm tra tính hợp lệ, xác thực thông tin và cấp ngay bản sao điện tử hợp pháp chỉ trong vài phút - nhanh chóng, chính xác, không còn cảnh xếp hàng chờ đợi.

Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử do do Agribank tài trợ.

Mô hình Kiosk thông minh mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả người dân, doanh nghiệp (sử dụng dịch vụ công) và cán bộ phục vụ hành chính công. Theo đó, với việc xử lý hồ sơ giảm từ 15 phút xuống còn 3-5 phút, kết quả được trả trực tuyến qua email, mã QR hoặc ứng dụng di động sẽ giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và công sức.

Đối với cán bộ chứng thực, nhờ hệ thống AI tự động hỗ trợ đối chiếu và xác minh tài liệu, áp lực công việc giảm đáng kể, đồng thời hiệu quả được nâng cao và hạn chế được sai sót. Bên cạnh đó, nhờ ứng dụng công nghệ, kết quả xử lý hồ sơ đảm bảo minh bạch và an toàn tuyệt đối, bởi mỗi bản sao điện tử được ký số, đóng dấu điện tử và lưu trữ tập trung, có thể kiểm chứng qua mã xác thực duy nhất.

Trong giai đoạn đầu, Agribank tài trợ 10 Kiosk thông minh đầu tiên triển khai thí điểm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội. Sau giai đoạn thí điểm, TP Hà Nội, Trung tâm Phục vụ hành chính công và Agribank dự kiến sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng mô hình đến các chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công, điểm giao dịch của Agribank và một số địa điểm công cộng khác, tạo thuận tiện tối đa cho người dân khi thực hiện dịch vụ công.

Đại biểu trải nghiệm thực tế mô hình Kiosk thông minh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội.

Đánh giá cao mô hình thí điểm Kiosk thông minh và nỗ lực của các bên, ông Trương Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhận định mô hình thí điểm Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử thực sự thiết thực và hiệu quả. Ông Dũng cũng bày tỏ niềm tin đặc biệt vào Agribank - đã hứa là làm, công việc triển khai rất trơn tru, nhanh chóng, bài bản.

Phát biểu tại sự kiện, ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch HĐTV Agribank nhấn mạnh: TP Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước thí điểm mô hình Kiosk thông minh, gắn với xác thực và cấp bản sao số tài liệu điện tử - một sáng kiến thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược và năng lực đổi mới sáng tạo của chính quyền Thủ đô. Agribank tự hào là ngân hàng thương mại Nhà nước đầu tiên hợp tác cùng TP Hà Nội trong triển khai mô hình này.

Mô hình Kiosk thông minh thể hiện tư duy mới về phục vụ công, trong đó: “chính quyền là người phục vụ, ngân hàng là người đồng hành, và người dân là trung tâm của mọi chính sách”. "Mỗi Kiosk thông minh không chỉ là thiết bị công nghệ, mà là cánh tay nối dài của chính quyền và ngân hàng. Agribank cam kết đồng hành cùng chính quyền các cấp, không chỉ trong việc triển khai mô hình, mà còn trong việc đào tạo, hướng dẫn, truyền thông để mọi người dân, nhất là ở khu vực nông thôn, dễ dàng tiếp cận, sử dụng dịch vụ công số. Một sáng kiến nhỏ – nhưng ý nghĩa lớn. Một mô hình mới – nhưng hướng tới giá trị lâu dài: vì người dân, vì chính quyền phục vụ, vì tương lai số thông minh và nhân văn. Agribank sẽ luôn là ngân hàng của nhân dân, ngân hàng của niềm tin, và ngân hàng đồng hành cùng Chính phủ trên con đường phát triển đất nước”, ông Tô Huy Vũ khẳng định.

Trước đó, ngày 8-10-2025, Agribank, Trung tâm Phục vụ Hành chính công Hà Nội và Công ty Luật TNHH Trần Anh đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai Điểm tư vấn, hỗ trợ và tiếp nhận dịch vụ công tại điểm giao dịch Agribank trên địa bàn TP Hà Nội. Thỏa thuận hợp tác này là tiền đề quan trọng để Agribank và Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội tiếp tục đồng hành triển khai các mô hình mới, cùng chung mục tiêu cải cách hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.