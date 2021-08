VKSND quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Công an quận Tây Hồ đối với bốn bị can về tội cưỡng đoạt tài sản.



Những người bị khởi tố gồm: Nguyễn Thùy Linh (30 tuổi, trú tại Hà Nội), Nguyễn Đức Phương (38 tuổi, trú tại Thái Bình), Nguyễn Công Tuấn (39 tuổi, trú tại Hà Nội) và Nguyễn Tiến Quang (26 tuổi, trú tại Thái Nguyên).

Trong số trên, nhiều người là cộng tác viên của một cơ quan báo chí trên địa bàn TP Hà Nội.

Thông tin ban đầu, đầu tháng 8-2021, Công an quận Tây Hồ nhận được đơn trình báo của bà LTB (hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn quận) về việc bị đe dọa, cưỡng đoạt số tiền 180 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an làm rõ hành vi phạm tội của bốn người nêu trên, nên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Theo đó, Nguyễn Thuỳ Linh là người có mối quan hệ quen biết với một số phóng viên trên địa bàn Hà Nội.

Khoảng tháng 6-2021, Linh nắm được thông tin về việc bà LTB nhận tiền của phụ huynh xin cho con học trái tuyến. Linh cùng Nguyễn Đức Phương lên kế hoạch đóng giả làm phụ huynh đến gặp bà B. để đặt vấn đề xin học cho con trái tuyến.

Quá trình trao đổi, bà B. yêu cầu chuẩn bị hai phong bì, mỗi phong bì chứa 10 triệu đồng để “báo cáo lãnh đạo”. Cuộc nói chuyện được Phương bí mật ghi âm, quay video.

Tiếp đó, Phương đưa đoạn video quay được cho nhóm Linh, Tuấn, Quang xem. Nhóm này đến gặp bà B., giới thiệu là phóng viên của một cơ quan báo chí trung ương.

Sau khi được cho xem đoạn video, bà B. đặt vấn đề xin không đưa sự việc này ra dư luận. Nhóm của Linh yêu cầu bà B. đưa 100 triệu đồng thì sẽ xoá video. Bà B. đồng ý, hai lần chuyển khoản (mỗi lần 50 triệu đồng) vào tài khoản của một người trong nhóm của Linh.

Cuối tháng 7-2021, Linh gửi thông tin vụ việc cho một phóng viên khác. Bị can sau đó liên lạc với bà B., yêu cầu đưa thêm 80 triệu đồng để giải quyết dứt điểm.

Hôm 2-8, sau khi nhận số tiền 80 triệu đồng của bà B., Linh bị cơ quan công an kiểm tra hành chính và đưa về trụ sở để làm rõ.