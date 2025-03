Ấn tượng với màn trình diễn áo dài của những nữ Công an Nhân dân 08/03/2025 16:21

Ngày 8-3, tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Bộ Công an tổ chức các chuỗi hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình kỷ niệm 77 năm Công an Nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sáng nay, màn trống hội và Lễ hội Áo dài – Duyên dáng phụ nữ Công an Nhân dân năm 2025 đã chính thức mở màn cho chuỗi các hoạt động kể trên.

Chương trình biểu diễn áo dài bao gồm 8 bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế nổi tiếng, mang đậm nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Điều đặc biệt của chương trình trình diễn áo dài năm nay, ngoài sự tham gia của các người mẫu chuyên nghiệp còn có sự góp mặt của các hội viên phụ nữ Công an Nhân dân đến từ các đơn vị và địa phương.

Đây là dịp để tôn vinh giá trị nét đẹp truyền thống của tà áo dài Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh phụ nữ Việt nam nói chung và phụ nữ Công an Nhân dân nói riêng.

Bên cạnh đó, giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, giao lưu văn hoá giữa phụ nữ Công an Việt Nam với nữ Cảnh sát các quốc gia có quan hệ hợp tác với Bộ Công an Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ hội Áo dài” – Duyên dáng phụ nữ Công an nhân dân năm 2025:

Mở đầu là màn trống hội của Đoàn Nghệ thuật trống hội - Học viện Cảnh sát Nhân dân, Bộ Công an biểu diễn khai mạc chương trình.

Chương trình thu hút đông đảo các lực lượng trong Công an Nhân dân và người dân .

Sau đó là chương trình biểu diễn áo dài bao gồm 8 bộ sưu tập áo dài đến từ các nhà thiết kế nổi tiếng, mang đậm nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Điều đặc biệt của chương trình trình diễn áo dài năm nay, ngoài sự tham gia của các người mẫu chuyên nghiệp còn có sự góp mặt của các hội viên phụ nữ Công an Nhân dân đến từ các đơn vị và địa phương.

Những chiếc áo dài được thiết kế tinh tế tôn vinh vẻ đẹp nền nã, thanh lịch của người phụ nữ Việt Nam.

Bộ sưu tập áo dài nhật bình của nhà thiết kế Châu Loan, được lấy cảm hứng từ Hoàng Hậu Nam Phương.

Với những hoa văn tinh tế, các bộ sưu tập đã tôn vinh vẻ đẹp nền nã, thanh lịch của bộ áo dài truyền thống.

Phần trình diễn áo dài của những "Bông hồng thép" đến từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động trong bộ sưu tập Tự hào dáng Việt.