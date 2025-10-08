Bài toán nhân lực ngành ngân hàng trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh 08/10/2025 15:02

(PLO)- Để nắm bắt cơ hội và ứng phó với thách thức của công nghệ, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành ngân hàng trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện đồng bộ từ cơ sở giáo dục đến từng tổ chức tín dụng.

“Các cơ sở đào tạo chuyên ngành tài chính – ngân hàng cần đổi mới chương trình giảng dạy, tăng hàm lượng kiến thức công nghệ số, cập nhật các học phần về phân tích dữ liệu, fintech, AI tài chính và an ninh mạng”.

Đây là chia sẻ của các diễn giả tại tọa đàm “Phát triển nguồn nhân lực trong thời đại AI” do Thời báo Ngân hàng phối hợp với Học viện Ngân hàng tổ chức ngày 8-10.

Bà Lê Thị Thúy Sen – Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng. Ảnh: NGỌC DIỆP

Phát biểu khai mạc tọa đàm, bà Lê Thị Thúy Sen – Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng khẳng định, sự kiện là một trong những hoạt động ý nghĩa của Thời báo Ngân hàng và Học viện Ngân hàng, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời thực hiện các mục tiêu của Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.

Với ngành ngân hàng, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ, mà là quá trình thay đổi tư duy và cách làm, trong đó mỗi cán bộ, mỗi đơn vị đều đang nỗ lực thích ứng, sáng tạo để bắt nhịp với thời đại số.

Các diễn giả tại tọa đàm cho rằng, chuyển đổi số đang tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực đời sống, trong đó có hoạt động tài chính – ngân hàng. Để nắm bắt cơ hội và ứng phó với thách thức của công nghệ, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện đồng bộ từ cơ sở giáo dục đến từng tổ chức tín dụng.

Đại diện Agribank chia sẻ, với đặc thù là ngân hàng thương mại nhà nước lớn nhất về mạng lưới và nhân sự, phục vụ chủ yếu khu vực nông thôn, Agribank đã dành nguồn lực lớn để đầu tư công nghệ, lan tỏa văn hóa số trong toàn hệ thống và xây dựng chính sách lương riêng cho đội ngũ nhân sự công nghệ thông tin.

Một sáng kiến nổi bật là Hội thi “Agribanker làm chủ công nghệ trong kỷ nguyên số”, thu hút gần 36.000 cán bộ tham gia, góp phần tạo sân chơi trí tuệ, thúc đẩy tinh thần học hỏi và sáng tạo trong toàn hệ thống.

Trong khi đó, Vietcombank tập trung phát triển chiến lược nhân sự bài bản, hợp tác với các tổ chức tư vấn quốc tế như BCG và KPMG để xây dựng khung năng lực, hoàn thiện mô hình quản trị và quy trình vận hành tinh gọn, hiệu quả. Ngân hàng cũng triển khai chính sách lương thưởng minh bạch, phúc lợi toàn diện...

Các diễn giả nhận định, nhiều ngân hàng đã sớm xác định nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định thành công của chuyển đổi số, từ đó tập trung đầu tư phát triển con người một cách bài bản, gắn với chiến lược phát triển dài hạn. Cách tiếp cận này đã mang lại những kết quả rõ nét, thể hiện qua hiệu quả vận hành, năng suất lao động, chất lượng dịch vụ được nâng cao và trải nghiệm ngày càng tối ưu cho khách hàng.

PGS. TS Phạm Thị Hoàng Anh – Phó Giám đốc Học viện phụ trách Ban Giám đốc Học viện Ngân hàng. Ảnh: NGỌC DIỆP

Dưới góc nhìn đào tạo, PGS. TS Phạm Thị Hoàng Anh – Phó Giám đốc Học viện phụ trách Ban Giám đốc Học viện Ngân hàng đồng tình cho rằng, phát triển nhân lực số là nhiệm vụ không thể thực hiện đơn lẻ, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa NHNN, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp.

Do đó, Học viện Ngân hàng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các tổ chức tín dụng trong việc đặt hàng đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, tạo cơ hội thực tập việc làm cho sinh viên. Qua đó hình thành đội ngũ nhân lực trẻ có tri thức, kỹ năng và bản lĩnh làm chủ công nghệ trong kỷ nguyên số.