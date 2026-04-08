Bàn giao công tác giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026 và Bộ trưởng nhiệm kỳ 2026-2031 08/04/2026 21:49

(PLO)- Bộ Tư pháp đã cùng nhau đi qua một giai đoạn có tính chất “dấu mốc”, trong khoảng 1,5 năm, Quốc hội đã thông qua hàng chục luật và nghị quyết do Bộ chủ trì tham mưu.

Chiều 8-4, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị Bàn giao công tác giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026 và Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hai Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026 và Bộ trưởng nhiệm kỳ 2026-2031 bàn giao công tác. Ảnh: Phạm Kiên

Phát biểu tại hội nghị, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026 Nguyễn Hải Ninh trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp đã hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp để ông hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

“Với tư cách người đứng đầu, tôi luôn tâm niệm đồng hành cùng các đồng chí. Những gì chưa hiểu, chưa biết, tôi cũng học hỏi từ các đồng chí và ngược lại tôi yêu cầu các đồng chí làm việc với tinh thần tận tâm, trách nhiệm, vì công việc chung. Chúng ta không thể đứng ngoài cuộc, chúng ta không thể không đổi mới, trong khi lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã giao cho Bộ, ngành Tư pháp những nhiệm vụ rất lớn”, ông Nguyễn Hải Ninh nói.

Theo Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Tư pháp đã cùng nhau đi qua một giai đoạn có tính chất “dấu mốc”, với tư duy đổi mới mạnh mẽ trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Trong khoảng 1,5 năm, Quốc hội đã thông qua hàng chục luật và nghị quyết do Bộ chủ trì tham mưu, trong đó có nhiều nội dung chưa có tiền lệ.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026 Nguyễn Hải Ninh phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên

“Có những thời điểm ròng rã hàng tháng trời, tôi thường xuyên nhận được những tin nhắn về các báo cáo lúc nửa đêm, có lúc 4 giờ sáng, còn 11-12 giờ là chuyện bình thường”, ông Nguyễn Hải Ninh chia sẻ.

Ông Nguyễn Hải Ninh cũng điểm lại những kết quả nổi bật như việc tham gia hoàn thiện Nghị quyết số 27 về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thúc đẩy phân cấp, phân quyền; đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật theo hướng thực tiễn, khả thi hơn.

Ở lĩnh vực cải cách hành chính và chuyển đổi số, Bộ Tư pháp liên tục duy trì vị trí dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính; đồng thời triển khai sớm các cơ sở dữ liệu, các ứng dụng phục vụ người dân.

Kết thúc phát biểu, ông Nguyễn Hải Ninh bày tỏ sự tin tưởng vào tân Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng, người có 17 năm gắn bó với Bộ Tư pháp, có tư duy chính trị và pháp lý sắc bén, sẽ tiếp tục dẫn dắt ngành phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Tân Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên

Nhận nhiệm vụ mới, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng chia sẻ cảm xúc “vừa mừng, vừa lo” khi trở lại Bộ Tư pháp - nơi ông đã từng gắn bó tính từ khi bắt đầu công tác vào tháng 12-1990.

Bộ trưởng khẳng định Bộ Tư pháp giữ vai trò “đầu mối” trong tham mưu xây dựng thể chế pháp luật, là cầu nối giữa các Bộ, ngành và các cơ quan của Quốc hội. Trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra là pháp luật không chỉ quản lý mà phải trở thành động lực, không được là “điểm nghẽn” cản trở phát triển.

Trên cương vị mới, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh sẽ tiếp thu, kế thừa và phát huy những thành quả mà nguyên Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cùng các thế hệ lãnh đạo đã dày công xây dựng. Đồng thời, ông bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đoàn kết, đồng lòng của tập thể lãnh đạo Bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

Theo Bộ trưởng, khối lượng công việc trong thời gian tới là rất lớn, đặc biệt là việc chuẩn bị các luật, nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Đây là nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi sự quyết tâm cao, cách làm bài bản, khoa học và đổi mới mạnh mẽ.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cũng cam kết sẽ nỗ lực hết mình, cùng tập thể Bộ Tư pháp tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh cải cách tư pháp, góp phần tích cực vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Đồng thời, ông bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của nguyên Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh và mong muốn trên cương vị Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, ông Nguyễn Hải Ninh sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, là cầu nối quan trọng giúp ngành Tư pháp hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị.