Ban hành Quy tắc tố tụng của Tòa án chuyên biệt trước 31-12-2026 16/01/2026 06:02

(PLO)- TAND Tối cao yêu cầu nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao ban hành Quy tắc tố tụng của Tòa án chuyên biệt trước ngày 31-12-2026.

Vừa qua, TAND Tối cao đã ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026. Để triển khai thi hành Luật, TAND Tối cao ban hành Kế hoạch triển khai thi hành.

Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại trung tâm tài chính quốc tế. Ảnh: QH

Tổ chức và hoạt động theo mô hình hiện đại

Về mục đích, phải bảo đảm Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế (Tòa án chuyên biệt) được thành lập, tổ chức và hoạt động theo mô hình hiện đại, chuyên nghiệp, tiên tiến, có cơ chế giải quyết tranh chấp đặc thù, vượt trội, tương thích với chuẩn mực và thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Tòa án chuyên biệt được thành lập, hoạt động đáp ứng yêu cầu xây dựng, vận hành Trung tâm tài chính quốc tế; bảo đảm tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế; xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, tăng cường niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước vào môi trường pháp lý Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước…

Về nội dung, thành lập Ban chỉ đạo, Nhóm nghiên cứu triển khai thi hành Luật Tòa án chuyên biệt tại trung tâm Tài chính quốc tế trong tháng 1-2026.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về nội dung của Luật, trong đó nhấn mạnh các nội dung mới, đặc thù, vượt trội của Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bằng hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế. Thời gian thực hiện năm 2026 và các năm tiếp theo.

Xây dựng nhiều văn bản hướng dẫn

TAND Tối cao yêu cầu xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các quy định của Luật. Chủ động nghiên cứu, rà soát để ban hành văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, Chánh án TAND Tối cao, bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật.

Cụ thể là Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao ban hành Quy tắc tố tụng của Tòa án chuyên biệt, hoàn thành trước ngày 31-12-2026. Thông tư về trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án chuyên biệt, hoàn thành trước ngày 31-3-2026.

TAND Tối cao yêu cầu hoàn thành trước ngày 30-6-2026 các văn bản sau: Thông tư về án phí, lệ phí, chi phí tố tụng tại Tòa án chuyên biệt; Thông tư về việc thi hành án bản án, quyết định của Tòa án chuyên biệt; Thông tư về nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy giúp việc Tòa án chuyên biệt; Thông tư về thù lao, tiền lương, phụ cấp và chế độ đãi ngộ khác đối với Thẩm phán, Thư ký Tòa án, công chức khác, người lao động tại Tòa án chuyên biệt; Quyết định ban hành Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán Tòa án chuyên biệt...