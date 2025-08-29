Băng rừng giải cứu dân xã vùng biên Yên Nhân sau trận lũ quét kinh hoàng 29/08/2025 15:15

(PLO)- Không chỉ gùi hàng cứu trợ, lực lượng chức năng đã vượt núi, băng rừng trên những đoạn đường trơn trượt, lầy lội để vào xã vùng biên Yên Nhân, Thanh Hóa tiếp tế lương thực, thuốc men.

Chiều 28-8, chúng tôi có mặt tại xã Yên Nhân (trước đây thuộc huyện huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) khi nơi đây vừa trải qua trận lũ quét kinh hoàng vào sáng ngày 26-8 và bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài.

Lũ cuốn trôi nhà cửa, tài sản trong buổi sáng kinh hoàng

Bản Na Nghịu, xã Yên Nhân tan hoang sau lũ dữ.

Hình ảnh bản làng ở xã Yên Nhân tan hoang sau lũ quét kinh hoàng.

Con đường dẫn vào bản lầy lội bùn đất, một bên vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút khiến hành trình vượt núi nguy hiểm. Con đường vào Yên Nhân đất đá, cây gỗ ngổn ngang, những tảng đá khổng lồ nằm chắn ngang đường như vết sẹo của thiên tai vừa đi qua.

Mưa lớn sau hoàn lưu bão số 5 khiến nhiều bản làng ở xã Yên Nhân bao gồm nhà cửa tài sản bị vùi lấp, cuốn theo lũ dữ.

Theo đó, toàn xã Yên Nhân có 166 hộ bị thiệt hại, 22 ngôi nhà sập hoàn toàn và 123 hộ với gần 500 nhân khẩu được sơ tán đến nơi an toàn, tuy nhiên theo ghi nhận của PLO đến sáng 29-8, nhiều thôn vẫn đang bị cô lập, điện chưa có, sóng điện thoại chập chờn.

Bùn đất trôi vào nhà, ô tô nghiêng sau khi lũ đi qua.

Anh Lương Văn Hùng (38 tuổi), ngụ ở bản Na Nghịu giọng run run kể lại khoảnh khắc giành lại con trai từ tay tử thần: “Chưa bao giờ lũ về nhanh và dữ như thế. Lúc đó tôi lao xuống dòng bùn tìm con trong tuyệt vọng. Khi phát hiện cháu, đất đã ngập ngang ngực. Ôm con lên mà nghẹn thở, chỉ sợ mất con”, anh Hùng chia sẻ khoảnh khắc cứu con trai sau lũ quét kinh hoàng.

Đến Yên Nhân là những gì còn sót lại sau trận lũ quét kinh hoàng là nền nhà trơ trọi, những bức tường gãy nát, tủ lạnh méo mó nằm chỏng chơ bên bờ suối.

Quần áo, sách vở trẻ con lấm bùn, treo tạm trên hàng rào. Giữa đống đổ nát hoang tàn người dân nhặt nhạnh từng chiếc bát, cái thìa để tạm nấu bữa cơm qua ngày.

Gia đình chị Hà Thị Phúc (40 tuổi) ở thôn Na Nghịu vẫn chưa hết bàng hoàng khi căn nhà mới dựng trị giá 100 triệu đồng bị lũ cuốn phăng chỉ sau một tháng vào ở.

“Khoảng 8 giờ sáng 26-8, lũ bất ngờ ập xuống. Đất đá từ núi ào xuống như bom nổ. Tôi chỉ kịp ôm con chạy. Tất cả mất hết”, chị Phúc kể lại giây phút kinh hoàng.

Chị Phúc kể lại giây phút kinh hoàng trong buổi sáng lũ quét kinh hoàng qua bản Na Nghịu.

Cũng theo chị Phúc gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, mới được hỗ trợ 40 triệu đồng để dựng nhà. “Niềm vui chưa trọn vẹn thì tất cả tan tành. Giờ trắng tay, chẳng còn biết bấu víu vào đâu”, chị nói khi đôi mắt đã đỏ hoe.

Không riêng chị Phúc, anh Trần Văn Tới (thôn Chiềng) cũng mất trắng kho hàng tạp hóa cùng căn nhà kiên cố, ước tính thiệt hại gần 1 tỉ đồng. Cạnh đó, nhà anh Vi Văn Quang mới xây cũng nứt toác, phần móng bị xói lở nghiêm trọng.

Clip chị Phúc đớn đau sau lũ khi không còn tài sản, nhà cửa.

Lũ quét lũ quét kinh hoàng qua bản Na Nghịu khiến nơi đây cô lập gần hai ngày với bên ngoài.

Gùi lương thực, thuốc men vào bản cô lập cứu dân

Hàng chục điểm sạt lở ở Yên Nhân, cùng với hàng vạn khối đất đá tràn xuống mặt đường, khiến Yên Nhân bị chia cắt giao thông nhiều ngày.

“Có nơi như thôn Khong, thôn Mỵ, chúng tôi phải băng rừng hơn 3 giờ đồng hồ để gùi từng bao gạo, thùng nước uống vào cho bà con. Chỉ mong không để ai đói khát”, Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Trưởng Công an xã Yên Nhân nói.

Không chỉ gùi hàng cứu trợ, nhiều chiến sĩ phải thay nhau cõng người bị thương băng qua những đoạn đường trơn trượt, sạt lở để đưa ra ngoài.

Xe cứu thương không thể tiếp cận, lực lượng chức năng cùng hàng xóm phải cõng bà Lê Thị Yến (59 tuổi, bản Na Nghịu) bị đất đá vùi trúng gãy chân vượt núi, băng suối suốt nhiều giờ để kịp đưa đi cấp cứu.

Yên Nhân nhìn từ trên cao xung quanh các bản làng là núi cao vực sâu.

Trên tuyến Quốc lộ 47, máy xúc, máy ủi hoạt động suốt đêm để thông đường vào các bản bị cô lập.

Đến chiều 28-8, sau hai ngày đêm, con đường cơ bản thông tuyến đến UBND xã Yên Nhân, tuy nhiên nhiều điểm sạt lở vẫn tiềm ẩn nguy cơ, lực lượng làm đường phải ăn ngủ ngay tại công trường, chỉ mong sớm mở đường vào từng bản.

Ở các điểm sơ tán, bữa cơm tạm bợ được nhóm bằng củi ướt, khói cay xè mắt. Những đứa trẻ co ro trong chiếc áo sũng nước, người lớn thở dài, lo lắng cho ngày mai và tương lai của những đứa trẻ.

“Chúng tôi chưa biết phải bắt đầu lại từ đâu. Chỉ mong Nhà nước và bà con cứu giúp để còn dựng lại mái nhà”, anh Nguyễn Văn Hùng bản Na Nghịu nói khi mắt hướng về nền đất nơi từng là tổ ấm của gia đình anh.

Lũ quét kinh hoàng đã cuốn trôi hàng chục ngôi nhà giờ đây ở Yên Nhân còn lại nghị lực và tình người cùng với khát vọng vươn lên xây dựng, tái thiết lại nhà cửa và cuộc sống.

Giữa đêm dài Yên Nhân, ánh đèn pin của lực lượng cứu hộ hắt lên những vách núi, soi đường cho những chuyến gùi hàng cứu trợ. Hình ảnh về bản làng Yên Nhân vẫn còn đó nỗi đau, nhưng những bước chân bền bỉ đang mở lối cho hy vọng cho Yên Nhân vượt qua nỗi đau sau lũ dữ quét qua bản làng nơi này.