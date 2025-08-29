Băng rừng giải cứu dân xã vùng biên Yên Nhân sau trận lũ quét kinh hoàng

Chiều 28-8, chúng tôi có mặt tại xã Yên Nhân (trước đây thuộc huyện huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) khi nơi đây vừa trải qua trận lũ quét kinh hoàng vào sáng ngày 26-8 và bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài.
Lũ cuốn trôi nhà cửa, tài sản trong buổi sáng kinh hoàng
Con đường dẫn vào bản lầy lội bùn đất, một bên vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút khiến hành trình vượt núi nguy hiểm. Con đường vào Yên Nhân đất đá, cây gỗ ngổn ngang, những tảng đá khổng lồ nằm chắn ngang đường như vết sẹo của thiên tai vừa đi qua.
Theo đó, toàn xã Yên Nhân có 166 hộ bị thiệt hại, 22 ngôi nhà sập hoàn toàn và 123 hộ với gần 500 nhân khẩu được sơ tán đến nơi an toàn, tuy nhiên theo ghi nhận của PLO đến sáng 29-8, nhiều thôn vẫn đang bị cô lập, điện chưa có, sóng điện thoại chập chờn.
Anh Lương Văn Hùng (38 tuổi), ngụ ở bản Na Nghịu giọng run run kể lại khoảnh khắc giành lại con trai từ tay tử thần: “Chưa bao giờ lũ về nhanh và dữ như thế. Lúc đó tôi lao xuống dòng bùn tìm con trong tuyệt vọng. Khi phát hiện cháu, đất đã ngập ngang ngực. Ôm con lên mà nghẹn thở, chỉ sợ mất con”, anh Hùng chia sẻ khoảnh khắc cứu con trai sau lũ quét kinh hoàng.
Gia đình chị Hà Thị Phúc (40 tuổi) ở thôn Na Nghịu vẫn chưa hết bàng hoàng khi căn nhà mới dựng trị giá 100 triệu đồng bị lũ cuốn phăng chỉ sau một tháng vào ở.
“Khoảng 8 giờ sáng 26-8, lũ bất ngờ ập xuống. Đất đá từ núi ào xuống như bom nổ. Tôi chỉ kịp ôm con chạy. Tất cả mất hết”, chị Phúc kể lại giây phút kinh hoàng.
Cũng theo chị Phúc gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, mới được hỗ trợ 40 triệu đồng để dựng nhà. “Niềm vui chưa trọn vẹn thì tất cả tan tành. Giờ trắng tay, chẳng còn biết bấu víu vào đâu”, chị nói khi đôi mắt đã đỏ hoe.
Không riêng chị Phúc, anh Trần Văn Tới (thôn Chiềng) cũng mất trắng kho hàng tạp hóa cùng căn nhà kiên cố, ước tính thiệt hại gần 1 tỉ đồng. Cạnh đó, nhà anh Vi Văn Quang mới xây cũng nứt toác, phần móng bị xói lở nghiêm trọng.
Gùi lương thực, thuốc men vào bản cô lập cứu dân
Hàng chục điểm sạt lở ở Yên Nhân, cùng với hàng vạn khối đất đá tràn xuống mặt đường, khiến Yên Nhân bị chia cắt giao thông nhiều ngày.
“Có nơi như thôn Khong, thôn Mỵ, chúng tôi phải băng rừng hơn 3 giờ đồng hồ để gùi từng bao gạo, thùng nước uống vào cho bà con. Chỉ mong không để ai đói khát”, Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Trưởng Công an xã Yên Nhân nói.
Không chỉ gùi hàng cứu trợ, nhiều chiến sĩ phải thay nhau cõng người bị thương băng qua những đoạn đường trơn trượt, sạt lở để đưa ra ngoài.
Xe cứu thương không thể tiếp cận, lực lượng chức năng cùng hàng xóm phải cõng bà Lê Thị Yến (59 tuổi, bản Na Nghịu) bị đất đá vùi trúng gãy chân vượt núi, băng suối suốt nhiều giờ để kịp đưa đi cấp cứu.
Trên tuyến Quốc lộ 47, máy xúc, máy ủi hoạt động suốt đêm để thông đường vào các bản bị cô lập.
Đến chiều 28-8, sau hai ngày đêm, con đường cơ bản thông tuyến đến UBND xã Yên Nhân, tuy nhiên nhiều điểm sạt lở vẫn tiềm ẩn nguy cơ, lực lượng làm đường phải ăn ngủ ngay tại công trường, chỉ mong sớm mở đường vào từng bản.
Ở các điểm sơ tán, bữa cơm tạm bợ được nhóm bằng củi ướt, khói cay xè mắt. Những đứa trẻ co ro trong chiếc áo sũng nước, người lớn thở dài, lo lắng cho ngày mai và tương lai của những đứa trẻ.
“Chúng tôi chưa biết phải bắt đầu lại từ đâu. Chỉ mong Nhà nước và bà con cứu giúp để còn dựng lại mái nhà”, anh Nguyễn Văn Hùng bản Na Nghịu nói khi mắt hướng về nền đất nơi từng là tổ ấm của gia đình anh.
Giữa đêm dài Yên Nhân, ánh đèn pin của lực lượng cứu hộ hắt lên những vách núi, soi đường cho những chuyến gùi hàng cứu trợ. Hình ảnh về bản làng Yên Nhân vẫn còn đó nỗi đau, nhưng những bước chân bền bỉ đang mở lối cho hy vọng cho Yên Nhân vượt qua nỗi đau sau lũ dữ quét qua bản làng nơi này.