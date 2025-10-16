Báo giá khớp nối mềm inox mới nhất Asia Industry 2025 16/10/2025 15:08

(PLO)- Khớp nối mềm inox, hay còn gọi là ống mềm inox, là thiết bị rất phổ biến trong các hệ thống đường ống dân dụng và công nghiệp, nhưng người ít tiếp xúc, việc chọn sai sản phẩm là điều dễ xảy ra. Bài viết này, Asia Industry sẽ chia sẻ toàn bộ thông tin quan trọng để bạn hiểu rõ và lựa chọn đúng sản phẩm.

Khớp Nối Mềm Inox Là Gì?

Khớp nối mềm inox là loại thiết bị đường ống có thân ống làm bằng Inox 304, 316L hoặc 321, mang lại độ bền cao và tuổi thọ lâu dài.

Chức năng chính của khớp nối mềm inox là giảm rung, triệt tiêu chấn động xấu trên đường ống. Nếu hệ thống đường ống không được bảo vệ khỏi rung lắc, nguy cơ nứt vỡ theo thời gian là rất cao, đặc biệt là ở các đoạn nối với động cơ máy bơm, máy móc…

Khớp nối là gì? Giá của khớp nối mềm mới nhất 2025 (Nguồn: Asia Industry)

Ứng Dụng Của Khớp Nối Mềm Inox

Khớp nối mềm inox thích hợp cho nhiều hệ thống như:

● Hệ thống HVAC: Đường ống điều hòa, thông gió cần giảm rung và chống ồn.

● Nhà máy xử lý nước: Chịu được hóa chất và nhiệt độ cao.

● Hệ thống cấp thoát nước, PCCC: Tối ưu đường ống với kết nối linh hoạt.

● Dự án xây dựng, cao ốc: Lắp đặt trong không gian hạn chế.

Báo Giá Khớp Nối Mềm Inox Mới Nhất

Dưới đây là bảng giá khớp nối mềm inox đã được sắp xếp lại theo kích thước từ lớn đến nhỏ trong từng loại và cập nhật giá mới nhất (tăng nhẹ một số sản phẩm so với giá cũ).

Inox rắc co inox

Kích thước

Giá (VND)

DN80 (3”) dài 300mm

1,520,000

DN65 (2.1/2”) dài 300mm

920,000

DN50 (2”) dài 300mm

610,000

DN40 (1.1/2”) dài 300mm

470,000

DN32 (1.1/4”) dài 300mm

385,000

DN25 (1”) dài 300mm

235,000

DN20 (3/4”) dài 300mm

198,000

DN15 (1/2”) dài 300mm

148,000

DN10 (3/8”) dài 300mm

127,000



Bảng giá khớp nối mềm Inox rắc co thép

Kích thước

Giá (VND)

DN80 (3”) dài 300mm

760,000

DN65 (2.1/2”) dài 300mm

555,000

DN50 (2”) dài 300mm

405,000

DN40 (1.1/2”) dài 300mm

305,000

DN32 (1.1/4”) dài 300mm

235,000

DN25 (1”) dài 300mm

127,000

DN20 (3/4”) dài 300mm

107,000

DN15 (1/2”) dài 300mm

97,000

DN10 (3/8”) dài 300mm

87,000



Inox đầu côn thép

Kích thước

Giá (VND)

DN80 (3”) dài 300mm

780,000

DN65 (2.1/2”) dài 300mm

590,000

DN50 (2”) dài 300mm

455,000

DN40 (1.1/2”) dài 300mm

325,000

DN32 (1.1/4”) dài 300mm

205,000

DN25 (1”) dài 300mm

148,000

DN20 (3/4”) dài 300mm

118,000

DN15 (1/2”) dài 300mm

108,000

DN10 (3/8”) dài 300mm

98,000



Inox đầu côn inox

Kích thước

Giá (VND)

DN80 (3”) dài 300mm

860,000

DN65 (2.1/2”) dài 300mm

665,000

DN50 (2”) dài 300mm

535,000

DN40 (1.1/2”) dài 300mm

415,000

DN32 (1.1/4”) dài 300mm

295,000

DN25 (1”) dài 300mm

218,000

DN20 (3/4”) dài 300mm

188,000

DN15 (1/2”) dài 300mm

148,000

DN10 (3/8”) dài 300mm

108,000



Inox ren ngoài thép

Kích thước

Giá (VND)

DN80 (3”) dài 300mm

755,000

DN65 (2.1/2”) dài 300mm

605,000

DN50 (2”) dài 300mm

385,000

DN40 (1.1/2”) dài 300mm

255,000

DN32 (1.1/4”) dài 300mm

205,000

DN25 (1”) dài 300mm

138,000

DN20 (3/4”) dài 300mm

118,000

DN15 (1/2”) dài 300mm

108,000

DN10 (3/8”) dài 300mm

88,000



Inox ren ngoài inox

Kích thước

Giá (VND)

DN80 (3”) dài 300mm

885,000

DN65 (2.1/2”) dài 300mm

635,000

DN50 (2”) dài 300mm

435,000

DN40 (1.1/2”) dài 300mm

330,000

DN32 (1.1/4”) dài 300mm

260,000

DN25 (1”) dài 300mm

188,000

DN20 (3/4”) dài 300mm

148,000

DN15 (1/2”) dài 300mm

128,000

DN10 (3/8”) dài 300mm

108,000



Inox mặt bích inox

Kích thước

Giá (VND)

DN500 (20”) dài 300mm

11,600,000

DN450 (18”) dài 300mm

9,250,000

DN400 (16”) dài 300mm

8,550,000

DN350 (14”) dài 300mm

6,850,000

DN300 (12”) dài 300mm

4,820,000

DN250 (10”) dài 300mm

3,320,000

DN200 (8”) dài 300mm

2,610,000

DN150 (6”) dài 300mm

1,610,000

DN125 (5”) dài 300mm

1,385,000

DN100 (4”) dài 300mm

1,210,000

DN80 (3”) dài 300mm

1,005,000

DN65 (2.1/2”) dài 300mm

885,000

DN50 (2”) dài 300mm

655,000

DN40 (1.1/2”) dài 300mm

490,000

DN32 (1.1/4”) dài 300mm

360,000

DN25 (1”) dài 300mm

310,000

DN20 (3/4”) dài 300mm

290,000

DN15 (1/2”) dài 300mm

260,000



Inox mặt bích thép mạ kẽm

Kích thước

Giá (VND)

DN500 (20”) dài 300mm

6,050,000

DN450 (18”) dài 300mm

5,520,000

DN400 (16”) dài 300mm

3,820,000

DN350 (14”) dài 300mm

3,510,000

DN300 (12”) dài 300mm

2,910,000

DN250 (10”) dài 300mm

2,510,000

DN200 (8”) dài 300mm

1,710,000

DN150 (6”) dài 300mm

1,210,000

DN125 (5”) dài 300mm

1,105,000

DN100 (4”) dài 300mm

885,000

DN80 (3”) dài 300mm

805,000

DN65 (2.1/2”) dài 300mm

705,000

DN50 (2”) dài 300mm

525,000

DN40 (1.1/2”) dài 300mm

410,000

DN32 (1.1/4”) dài 300mm

290,000

DN25 (1”) dài 300mm

255,000

DN20 (3/4”) dài 300mm

220,000

DN15 (1/2”) dài 300mm

205,000



Inox dạng hàn

Kích thước

Giá (VND)

DN500 (20”) dài 300mm

4,620,000

DN450 (18”) dài 300mm

4,020,000

DN400 (16”) dài 300mm

2,820,000

DN350 (14”) dài 300mm

2,020,000

DN300 (12”) dài 300mm

2,020,000

DN250 (10”) dài 300mm

1,610,000

DN200 (8”) dài 300mm

1,185,000

DN150 (6”) dài 300mm

1,005,000



Các bảng giá khác như đầu côn, ren ngoài, mặt bích inox/thép và dạng hàn đều có thể tham khảo tương tự với các mức giá cập nhật theo kích thước từ DN10 đến DN500, chiều dài 300mm hoặc theo yêu cầu khách hàng.

Chiều dài cơ bản là 300mm, nhưng có thể sản xuất từ 120mm đến 20.000mm theo yêu cầu. Đường kính lớn nhất có thể lên đến 4000mm đối với các khớp nối mặt bích hoặc dạng hàn.

Asia Industry – Địa Chỉ Mua Khớp Nối Mềm Inox Giá Tốt

Khi tìm mua khớp nối mềm inox, việc chọn được một nhà cung cấp uy tín là yếu tố quan trọng để đảm bảo sản phẩm bền, đúng chuẩn và dùng lâu dài. Asia Industry là địa chỉ được nhiều khách hàng tin tưởng nhờ những điểm mạnh nổi bật:

● Hàng chính hãng, đầy đủ CO-CQ: đảm bảo chất lượng, đúng tiêu chuẩn quốc tế.

● Chủng loại và kích thước đa dạng: phù hợp cho nhiều hệ thống: cấp thoát nước, HVAC, công nghiệp hay xây dựng.

● Giá cả hợp lý, báo giá rõ ràng: đáp ứng được cả dự án nhỏ lẫn công trình lớn.

● Đội ngũ kỹ thuật am hiểu: sẵn sàng tư vấn để bạn chọn được giải pháp tối ưu nhất.

● Giao hàng nhanh trên toàn quốc: đúng tiến độ, đúng cam kết.

Kết Luận

Khớp nối mềm inox là thiết bị quan trọng giúp bảo vệ hệ thống đường ống, giảm rung lắc, tăng tính linh hoạt và đảm bảo an toàn. Với đa dạng loại, kích thước và giá cả, bạn nên lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và môi trường sử dụng. Asia Industry cung cấp các sản phẩm khớp nối mềm inox chất lượng cao, bảo hành đầy đủ, giúp bạn yên tâm vận hành hệ thống đường ống hiệu quả và bền bỉ.