Bất động sản nhu cầu ở thực thu hút nhà đầu tư nhờ các chính sách đặc quyền lãi suất 06/05/2026 09:03

(PLO)- Thị trường bất động sản đang bước vào một giai đoạn tái định hình rõ rệt – nơi quyết định xuống tiền không còn được dẫn dắt bởi những “cơn sóng”, mà bởi mức độ phù hợp với một hành trình sống dài hạn.

Trong bối cảnh đó, các chính sách tài chính không chỉ đóng vai trò hỗ trợ, mà đang dần trở thành một phần trong trải nghiệm sở hữu nhà ở.

Bán đảo SOLA - biểu tượng villa compound duy nhất tại The Global City - trung tâm TP.HCM.

Thời gian gần đây, thị trường tài chính ghi nhận những chuyển động đáng chú ý. Chứng khoán duy trì đà tăng trưởng nhưng dòng tiền không còn lan rộng, thay vào đó tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng tốt. Vàng tiếp tục giữ vai trò trú ẩn trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, song biên độ lợi nhuận ngắn hạn không còn quá hấp dẫn.

Trong bức tranh đó, bất động sản không còn xuất hiện những “cơn sóng lớn” như trước, nhưng lại ghi nhận các điểm sáng mang tính cục bộ. Dòng tiền quay lại thị trường theo hướng chậm nhưng chắc, tập trung vào phân khúc đáp ứng nhu cầu ở thực, nơi giá trị sử dụng được đặt lên hàng đầu.

Dữ liệu từ DKRA Consulting cho thấy, 3 tháng đầu năm nay, thanh khoản thị trường chưa bùng nổ nhưng đã có tín hiệu cải thiện. Đáng chú ý, người mua không rời bỏ thị trường mà trở nên thận trọng hơn: ưu tiên pháp lý minh bạch, chú trọng môi trường sống, tiện ích và cộng đồng cư dân.

LUMIÈRE Essence Peak - Trọn vẹn hành trình LUMIÈRE Series của Masterise Homes tại trung tâm Global Gate, Hà Nội.

Xu hướng “mua để sống” đang quay trở lại, thay thế cho tâm lý “lướt sóng” từng chi phối thị trường trước đây. Điều này phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong hành vi đầu tư, khi yếu tố an toàn và giá trị dài hạn được đặt lên trên lợi nhuận ngắn hạn.

Tại TP.HCM và vùng phụ cận trong quý I-2026, thị trường ghi nhận sự sụt giảm nhẹ về nguồn cung và sức cầu ở một số phân khúc chủ đạo. Tuy nhiên, giao dịch vẫn tập trung ở các dự án có hạ tầng hoàn thiện, pháp lý đầy đủ và được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín.

Theo nhận định từ DXS-FERI, diễn biến của thị trường bất động sản trong 3 tháng đầu năm không phản ánh sự suy giảm mà là quá trình tái cấu trúc cần thiết. Thị trường đang thiết lập lại các chuẩn mực vận hành theo hướng minh bạch và bền vững hơn – từ pháp lý, chất lượng sản phẩm đến hành vi đầu tư.

Trong bối cảnh đó, lợi thế cạnh tranh không còn nằm ở việc “tạo sóng”, mà dịch chuyển về phía những chủ đầu tư có khả năng đồng hành dài hạn cùng khách hàng – không chỉ ở sản phẩm, mà trên toàn bộ hành trình sở hữu.

Masterise Homes là một trong những đơn vị theo đuổi rõ nét hướng tiếp cận này, khi nhanh chóng triển khai các chính sách tài chính đột phá nhằm tối ưu lợi ích cho người mua. Không đơn thuần là giải pháp kích cầu, các chính sách này được thiết kế để giúp khách hàng củng cố nền tảng tài chính, chủ động hơn trong kế hoạch sở hữu bất động sản và linh hoạt cân đối dòng tiền ở từng giai đoạn.

Masteri Cosmo Central_Phân khu cao tầng mới nhất tại tâm điểm The Global City, trung tâm TPHCM.

Theo đó, khách hàng khi mua các sản phẩm do Masterise Homes phát triển sẽ được áp dụng chính sách lãi suất đặc quyền, với mức lãi suất trần 7,5%/năm trong 24 tháng tiếp theo, tính từ thời điểm kết thúc ưu đãi lãi suất theo chính sách bán hàng hiện hành. Song song đó, khách hàng được ân hạn nợ gốc trong 24 tháng tiếp theo, góp phần gia tăng khả năng linh hoạt tài chính trong quá trình sở hữu bất động sản.

Nhìn ở góc độ rộng hơn, đây không chỉ là một giải pháp tài chính giúp việc sở hữu không gian sống chất lượng trở nên chủ động và ít áp lực hơn. Bước đi này còn phản ánh sự thấu hiểu sâu sắc và cam kết đồng hành dài hạn của Masterise Homes với khách hàng, đồng thời là một phần trong cách doanh nghiệp kiến tạo hệ sinh thái trải nghiệm toàn diện – nơi giá trị sản phẩm được duy trì nhất quán, phản ánh đúng chuẩn mực và định vị đã được xác lập.

Gần đây nhất, thương hiệu cũng vừa hợp tác cùng Techcombank cho ra mắt chương trình The Inner – nền tảng đồng hành kiến tạo chuẩn sống và gia tăng gia sản đa thế hệ với nhiều đặc quyền đa tầng cho khách hàng. Thông qua The Inner, hành trình sở hữu không dừng lại ở giao dịch tài sản đơn thuần, mà được mở rộng thành một trải nghiệm xuyên suốt: từ tư vấn tài chính đến phong cách sống. Trong bức tranh đó, các chính sách đặc quyền tài chính đóng vai trò như một “lớp đệm” quan trọng, giúp khách hàng an tâm bước vào hành trình trải nghiệm trọn vẹn, không bị gián đoạn bởi áp lực tài chính ngắn hạn.

Nói cách khác, tài chính - nếu được thiết kế đúng nhu cầu - không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà trở thành một phần của chất lượng sống.

Bà Đỗ Thị Ngọc Ánh – Quản lý Kinh doanh cấp cao, Batdongsan.com.vn, cho biết dòng tiền hiện không phân bổ đồng đều mà tập trung vào các phân khúc có giá trị sử dụng thực và khả năng chống chịu tốt trước biến động vĩ mô.

Masteri Era Landmark - Cộng đồng cư dân thời đại mới tại trái tim Ocean Park 3.

Trong bối cảnh mới, lợi thế cạnh tranh đang dịch chuyển rõ rệt về phía các chủ đầu tư có năng lực triển khai thực tế, các dự án đáp ứng nhu cầu ở thật và nhà đầu tư có tầm nhìn trung và dài hạn.

Đồng thời, lực lượng môi giới cũng đang được tái định vị, chuyển từ vai trò trung gian sang tư vấn chuyên sâu, cung cấp giải pháp tài chính và định hướng giá trị cho khách hàng.

DKRA Consulting dự báo trong quý II-2026, thị trường bất động sản chưa xuất hiện yếu tố bứt phá mạnh, nhưng sẽ vận hành ổn định hơn với dòng tiền mang tính chọn lọc rõ rệt. Những sản phẩm có pháp lý hoàn chỉnh, khả năng khai thác thực và phù hợp nhu cầu sẽ tiếp tục là tâm điểm hấp thụ.

Về dài hạn, quá trình “chọn lọc” hiện nay được xem là bước đệm quan trọng để thị trường bất động sản Việt Nam bước vào chu kỳ phát triển mới - nơi giá trị thực, tính minh bạch và trải nghiệm sống toàn diện trở thành nền tảng cốt lõi.