First Real nói về những lùm xùm sau khi lên sàn HOSE

First Real hợp tác với công ty kiểm toán trong nhóm Big-4 PLO.VN đã đặt câu hỏi rằng những lùm xùm thời gian qua ảnh hưởng thế nào đến giá trị doanh nghiệp của First Real trên sàn HOSE. Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó chủ tịch HĐQT First Real, thừa nhận “có ảnh hưởng”. Tuy nhiên ông Tuấn cho hay công ty đã có công văn giải trình đầy đủ với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (liên quan giá cổ phiếu) và công khai việc giải trình này trên báo chí. “Từ phía cá nhân, HĐQT và Ban giám đốc First Real cam kết không bán ra cổ phiếu đang nắm giữ. Vừa qua, với tư cách cá nhân tôi cũng đã đăng ký mua thêm vào cổ phiếu, sắp tới các thành viên HĐQT cũng sẽ tiếp tục mua thêm vào cổ phiếu”, ông Tuấn nói. Theo ông Nguyễn Hào Hiệp, năm 2019, First Real thông qua việc ký kết với một trong bốn công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (trong nhóm Big-4). Điều này giúp cho các số liệu kiểm toán ngày càng minh bạch, chính xác và ít có sự giải trình như thời gian qua. Năm 2018, First Real ghi nhận mức tăng 158,81% trong doanh thu thuần, đạt 176,27 tỉ đồng, đóng góp ngân sách hơn 20 tỉ đồng. Riêng hai quý đầu niên độ tài chính 2019, doanh thu thuần của First Real đạt hơn 200 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 45 tỉ đồng. Do đó, HĐQT First Real đã nâng mục tiêu doanh thu năm 2019 lên 350 tỉ đồng thay vì 300 tỉ đồng như kế hoạch trước đó.