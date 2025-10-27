Bé gái 3 tuổi bị sát hại bởi người tình của mẹ: Đau thấu trời xanh! 27/10/2025 17:18

(PLO)- Vụ án khép lại bằng một bản án nghiêm khắc nhưng đằng sau đó là nỗi đau tột cùng của cha mẹ bé gái.

Chiều 27-10, TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt Đỗ Đức Bình tù chung thân về tội giết người trong một vụ án từng khiến cả xã hội phải rúng động, xót thương. Nạn nhân là bé gái 3 tuổi, con riêng người tình của bị cáo, một sinh linh nhỏ bé phải chịu đựng cái chết đầy đau đớn và tàn bạo.

Lực lượng chức năng làm việc thời điểm xảy ra án mạng. Ảnh PN.

Đỗ Đức Bình, 25 tuổi, sống chung như vợ chồng với người phụ nữ hơn mình 10 tuổi là NTL tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng. Bà L. có hai con riêng, gồm bé trai 9 tuổi và bé gái N 3 tuổi.

Buổi sáng định mệnh ấy, khoảng 6 giờ 45 phút ngày 27-5, bà L. chở con trai lớn 9 tuổi đi học, để lại Bình và bé N. đang ngủ trong phòng. Khi tỉnh giấc không thấy mẹ đâu, bé bắt đầu khóc, đòi mẹ.

Tiếng khóc lẽ ra là lời nhắc nhở thương yêu để dỗ dành nhưng đối với kẻ thủ ác lại trở thành sự phiền nhiễu không thể chịu đựng. Bực tức vì bị đánh thức, Bình ra tay với bé.

Cáo trạng đã tái hiện lại những giây phút kinh hoàng, dã man khi Bình ra tay sát hại cháu bé. Chỉ khi tiếng khóc tắt hẳn, Bình mới dừng lại, bế bé N. đặt nằm yên trên nệm rồi thản nhiên nằm bên cạnh.

Mười phút sau, khi bà L trở về, phát hiện con bất tỉnh, người mẹ vội đưa con vào TP.HCM cấp cứu, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Hôm sau, thiên thần nhỏ ấy mãi mãi ra đi.

Vụ án mạng xảy ra gây bàng hoàng dư luận ở Mũi Né.

Nguyên nhân tử vong được xác định là bé N bị chấn thương sọ não kín, tụ máu dưới màng cứng hậu quả kinh hoàng từ trận đòn bạo tàn mà người tình trẻ của mẹ đã vô cớ giáng xuống.

Theo VKSND tỉnh Lâm Đồng, hành vi của Đỗ Đức Bình phạm vào tội giết người với tình tiết tăng nặng: giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ. Đây là sự tàn nhẫn không thể dung thứ, cần thiết phải xử lý nghiêm minh để răn đe.

Trong nỗi đau tột cùng, ông NAT (cha ruột bé N, hiện ngụ phường Gia Định, TP.HCM), đại diện hợp pháp của nạn nhân, không yêu cầu bị cáo bồi thường dân sự. Có lẽ, đối với ông T, không có bất kỳ khoản tiền nào có thể đong đếm được sự mất mát của đứa con gái nhỏ bé của mình.

Sau vụ án mạng thương tâm, ông T vì quá đau đớn, đã gần như hóa đá trong nỗi thống khổ. Ông dành trọn bất kể ngày đêm cả một thời gian dài ở bên mộ con gái tại Thiện Nghiệp, Mũi Né mặc cho nhiều người khuyên ngăn.

Vụ án khép lại bằng một bản án nghiêm khắc nhưng nỗi đau của người cha mãi mãi không bao giờ nguôi ngoai. Thiên thần bé bỏng ấy đã ra đi, để lại một vết thương không thể hàn gắn, một khoảng trống vô tận trong trái tim người cha đã mất đi đứa con thơ dại của mình.