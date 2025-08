Bé trai suýt mất 2 ngón tay do nghịch dao cắt cỏ 05/08/2025 19:04

(PLO)- Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) phẫu thuật cứu bệnh nhi thoát nguy cơ mất 2 ngón tay do nghịch dao cắt cỏ.

Ngày 5-8, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết nơi đây vừa tiếp nhận điều trị cho bệnh nhi bị đứt gần lìa ngón cái và ngón trỏ bàn tay trái do nghịch dao cắt cỏ.

Bệnh nhi là LNH (nam, 12 tuổi, ngụ Tây Ninh), nhập viện trong tình trạng đứt gần lìa ngón cái và ngón trỏ bàn tay trái do tai nạn sinh hoạt. Nguyên nhân được xác định là do bé nghịch dao cắt cỏ, dùng lưỡi dao cắt cỏ để cắt sắn thì không may bị lưỡi dao làm đứt tay.

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận bệnh nhi bị tổn thương nghiêm trọng, ngón cái và ngón trỏ gần như đứt hoàn toàn, chỉ còn dính một cầu da mỏng.

Nếu không được can thiệp vi phẫu kịp thời, bệnh nhi có nguy cơ mất hoàn toàn hai ngón tay, đặc biệt là ngón cái, chiếm đến 50% chức năng vận động của bàn tay.

Bé trai 12 tuổi nghịch dao cắt cỏ dẫn đến đứt lìa 2 ngón tay. Ảnh: BVCC

Ngay lập tức, ê-kíp vi phẫu tiến hành ca mổ cấp cứu dưới kính hiển vi. Sau hơn 6 tiếng đồng hồ tỉ mỉ khâu nối vi mạch, thần kinh và cố định xương, các bác sĩ đã giữ được cả hai ngón tay cho bệnh nhi.

Dự kiến trong giai đoạn tiếp theo, bệnh nhi sẽ được tiếp tục nối gân để hoàn chỉnh chức năng vận động.

BS.CK1 Nguyễn Thị Ngọc Ngà, Phó khoa Bỏng - Chỉnh trực, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết thuận lợi lớn nhất của ca bệnh này là vết thương sắc gọn, không dập nát nhiều nên khả năng hồi phục cao.

Tuy nhiên, thử thách cũng không ít khi tổn thương nằm gần khớp bàn ngón - nếu xử lý không khéo sẽ dẫn đến cứng khớp và giới hạn vận động sau này.

Dưới kính hiển vi phóng đại 10 đến 13 lần, bác sĩ phát hiện nhiều tổn thương rải rác ở hệ thống mạch máu và thần kinh quanh vết thương. Các mạch máu có đường kính siêu nhỏ, chỉ khoảng 0,3 - 0,4 mm, đòi hỏi thao tác hết sức tỉ mỉ. Do có nhánh mạch bị dập, bác sĩ phải tìm đường thay thế để đảm bảo máu nuôi tốt cho ngón tay.

Qua trường hợp này, bác sĩ Ngà khuyến cáo với các vết thương đứt gần lìa nhưng còn cầu da, người nhà nên nhanh chóng cố định vết thương bằng gạc sạch, giữ yên tư thế và đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế có khả năng vi phẫu càng sớm càng tốt.

“Việc xử trí đúng và kịp thời là yếu tố quyết định khả năng giữ lại chi thể và phục hồi chức năng vận động lâu dài” - bác sĩ Ngà nói.