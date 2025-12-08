Bệnh viện nợ tiền vật tư điều trị COVID-19 nhưng chưa có nguồn để trả nợ 08/12/2025 15:47

(PLO)- Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận xin hướng dẫn của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng để xử lý các khoản nợ từ hồi chống dịch COVID-19 nhưng đến nay vẫn chưa có hướng xử lý đối với các khoản nợ này.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gởi Sở Tài chính đề nghị hướng dẫn cách xử lý trước yêu cầu của các hộ kinh doanh về việc buộc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận "thực hiện nghĩa vụ thanh toán”.

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận thời điểm dịch COVID-19.

Theo đó, ngày 26-9-2025, TAND Khu vực 10, tỉnh Lâm Đồng tuyên buộc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận thanh toán cho hộ kinh doanh văn phòng phẩm Anh Phương số tiền nợ gốc hơn 1,3 tỉ đồng, lãi suất ngân hàng là 516 triệu đồng; bệnh viện còn phải chịu toàn bộ án phí sơ thẩm hơn 68 triệu đồng.

Nguyên nhân dẫn đến vụ kiện là thời điểm dịch COVID-19 bùng phát căng thẳng, Bệnh viện đã phải mượn hàng hóa, vật tư thiết yếu từ nhiều đối tác, trong đó có Văn phòng phẩm Anh Phương, để kịp thời cứu chữa bệnh nhân.

Tuy nhiên, theo Bệnh viện, do việc mua bán này "thiếu hợp đồng mua bán được ký giữa hai bên", "chưa có dự toán được cơ quan chủ quản phê duyệt" và "chưa được cơ quan quản lý nguồn ngân sách phê duyệt" nên Bệnh viện không có nguồn và cơ sở pháp lý để thanh toán.

Kết quả vụ kiện đặt Bệnh viện vào tình cảnh: Thiếu cơ sở xác định số tiền phải chi trả theo bản án, trong khi lại phải chịu trách nhiệm cho cả tiền lãi và án phí.

Bệnh viện kháng cáo; đồng thời đề nghị Sở Y tế có ý kiến chỉ đạo, xác định giá trị vật tư hơn 1,3 tỉ đồng, cùng các khoản lãi và án phí để có căn cứ trình bày trước Tòa phúc thẩm.

Sở Y tế Lâm Đồng phải đề nghị Sở Tài chính hướng dẫn, để tìm kiếm hướng giải quyết.

Trên thực tế, tổng số nợ kinh phí phòng chống dịch COVID-19 tồn đọng, kéo dài tại khu vực Bình Thuận đã lên hàng chục tỉ đồng, trong đó riêng Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận nợ hơn 27 tỉ đồng.

Trước đó, ngay từ tháng 1-2024, UBND tỉnh Bình Thuận đã phải gửi công văn cầu cứu Bộ Tài chính và Bộ Y tế. Báo cáo của tỉnh cho biết còn có các khoản mượn nợ, mua nợ vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và khoản nợ xử lý chất thải chứa SARSCoV-2 tại 10 cơ sở thu dung, điều trị người nhiễm COVID-19 với tổng số tiền hơn 95 tỉ đồng. UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Y tế hướng dẫn giải quyết số nợ này.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cả Bộ Tài chính và Bộ Y tế vẫn chưa có bất kỳ văn bản nào hướng dẫn địa phương thanh quyết toán các khoản nợ trên.