Hoa hậu Thùy Tiên không kháng cáo bản án sơ thẩm 08/12/2025 12:44

(PLO)- Sau khi tòa sơ thẩm tuyên án 2 năm tù, hoa hậu Thùy Tiên không nộp đơn kháng cáo.

Ngày 8-12, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021), cho biết Thùy Tiên không nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Đến nay, đã hết thời hạn kháng cáo, TAND TP.HCM cũng không nhận được đơn kháng cáo của các bị cáo còn lại.

Trước đó, ngày 19-11, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (tức "Hằng Du Mục", Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt); Phạm Quang Linh (tức "Quang Linh Vlogs", thành viên HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên mỗi bị cáo 2 năm tù; bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt) bị tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù; Lê Thành Công 3 năm tù, cùng về tội lừa dối khách hàng.

Tất cả các bị cáo đều bị phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng.

Hoa hậu Thùy Tiên trong phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: THUẬN VĂN

Bản án sơ thẩm nhận định, thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies (tên thường gọi là “kẹo Kera”) là sản phẩm của Công ty Chị Em Rọt đăng ký nhãn hiệu, đứng tên trên bản tự công bố sản phẩm và do Công ty Asia sản xuất gia công và đóng gói theo hợp đồng.

Khi đưa sản phẩm ra thị trường các bị cáo biết rõ hàm lượng chất xơ trong một viên kẹo Kera rất thấp, chỉ chiếm tỷ lệ 0,935%/01 viên kẹo. Biết rõ Công ty Asia không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn Vietgap; không biết nguồn gốc, thành phần nguyên liệu; không có bằng chứng khoa học hay căn cứ để xác định "1 viên kẹo bằng một đĩa rau"...

Thực tế, kết quả kiểm định cho thấy trong sản phẩm chứa chất Sorbitol (thuốc nhuận tràng), hàm lượng sorbitol trung bình là: 33,8%. Những chất Sorbitol không được ghi trên nhãn sản phẩm và bản tự công bố sản phẩm của Công ty Cổ phần tập đoàn Chị Em Rọt.

Kết quả, trong 6 lần livestream trên các nền tảng mạng xã hội, các bị cáo đã bán được 129.617 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu được số tiền hơn 17 tỉ đồng.

Sau khi trừ 5 tỉ đồng mà Công ty Chị Em Rọt đã chuyển cho Công ty Asia Life thì các bị cáo đã thu lợi bất chính 12 tỉ đồng.