BHXH TP.HCM: Ngừng hoạt động 7 BHXH cơ sở từ ngày 1-10

BHXH TP.HCM vừa có thông báo về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, tên gọi, trụ sở làm việc và địa bàn quản lý của hệ thống BHXH trên địa bàn TP.HCM. Theo đó, từ ngày 1-10-2025, 7 cơ sở BHXH sẽ ngừng hoạt động.

Danh sách các BHXH cơ sở ngừng hoạt động bao gồm:

1. BHXH cơ sở Cần Giờ

2. BHXH cơ sở Ngãi Giao

3. BHXH cơ sở Long Điền

4. BHXH cơ sở Hồ Tràm

5. BHXH cơ sở Bàu Bàng

6. BHXH cơ sở Phú Giáo

7. BHXH cơ sở Tân Thuận

Bên cạnh đó, 3 BHXH cơ sở được chia tách là: BHXH cơ sở Cát Lái được tách thành BHXH cơ sở Cát Lái và BHXH cơ sở Thủ Đức; BHXH cơ sở Tân Uyên được tách thành BHXH cơ sở Tân Uyên và BHXH cơ sở Bình Dương; BHXH cơ sở Tam Thắng được tách thành BHXH cơ sở Tam Thắng và BHXH cơ sở Bà Rịa Như vậy, với việc kiện toàn bộ máy, hiện trên địa bàn TP.HCM sẽ còn 33 BHXH cơ sở, giảm 3 BHXH cơ sở so với trước đây.

Việc sắp xếp lại tổ chức được thực hiện theo Quyết định số 3179/QĐ-BTC ngày 12-9-2025 của Bộ Tài chính và Quyết định số 2956/QĐ-BHXH ngày 19-9-2025 của BHXH Việt Nam. Đây là bước đi nhằm kiện toàn hệ thống, tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân.

Cũng theo thông báo, trụ sở chính của BHXH TP.HCM được đặt tại số 5 Nguyễn Đổng Chi, phường Tân Mỹ. Từ ngày 1-10-2025, BHXH TP.HCM sẽ vận hành với 33 cơ sở BHXH trực thuộc, phụ trách địa bàn các quận, huyện, thành phố Thủ Đức cũ và một số địa bàn giáp ranh.

BHXH TP.HCM khẳng định việc ngừng hoạt động một số đơn vị không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp. Hồ sơ và dữ liệu liên quan sẽ được chuyển giao đến các BHXH cơ sở lân cận để tiếp tục giải quyết các thủ tục hành chính đúng quy định.

Thông báo này đồng thời thay thế Thông báo số 1978/TB-BHXH ngày 26-9-2025 trước đó của BHXH TP.HCM.