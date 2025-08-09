Bị chó cắn vào cổ, bé 3 tuổi phải nhập viện 09/08/2025 17:48

(PLO)- Bé trai 3 tuổi ở Đồng Tháp bị chó cắn nhiều vết ở cổ và gáy, phải nhập viện.

Ngày 9-8, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, TP.HCM, thông tin vừa cấp cứu một bé trai 3 tuổi bị chó cắn nhiều vết vào vùng cổ và gáy.

Trước đó, ngày 5-8, bệnh viện tiếp nhận bé trai MQN (3 tuổi, ngụ Đồng Tháp) trong tình trạng bị nhiều vết thương do chó cắn ở vùng cổ, gáy.

Bé trai 3 tuổi bị chó cắn vào cổ, gáy phải nhập viện. Ảnh: BVCC

Theo gia đình, khoảng 12 giờ trước khi nhập viện, bé chơi trong nhà và vô tình tiến lại gần chú chó đang ngủ. Con vật tưởng bị tấn công nên lao tới cắn vào cổ và gáy bé, gây chảy máu nhiều.

Bé được đưa đến bệnh viện địa phương sơ cứu qua đêm, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, cho biết bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định.

“Chúng tôi ghi nhận 4 vết thương ở vùng cổ và dưới má phải, 2 vết ở gáy phải, đang rỉ máu. Trẻ được cầm máu, tiêm huyết thanh kháng dại phong bế quanh vết thương, tiêm vaccine ngừa dại, huyết thanh kháng uốn ván, đồng thời dùng kháng sinh, giảm đau và rửa sạch vết thương”, bác sĩ Tiến nói.

Sau 3 ngày điều trị, tình trạng trẻ cải thiện, tiếp tục tiêm vaccine ngừa dại theo lịch.

Bác sĩ Tiến khuyến cáo phụ huynh không để trẻ trêu chọc hoặc chơi đùa gần chó để tránh bị tấn công. Nếu bị chó cắn, dù vết thương nhỏ, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để xử trí và tiêm phòng dại.

“Bệnh dại khi phát bệnh gần như 100% tử vong. Thời gian qua đã ghi nhận một số trường hợp tử vong do chủ quan không tiêm ngừa sau khi bị chó cắn,” ông nhấn mạnh.