Bị phạt vì chuyển cuộc gọi của nhóm đòi nợ đến đường dây nóng Bộ Công an 26/09/2025 14:39

(PLO)- Cơ quan chức năng đã xử phạt thanh niên ở Đà Nẵng vì chuyển tiếp cuộc gọi đến số điện thoại đường dây nóng Bộ Công an.

Ngày 26-9, Công an TP Đà Nẵng quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với NAQ (29 tuổi, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) vì đã chuyển tiếp cuộc gọi đến số điện thoại đường dây nóng Bộ Công an.

NAQ bị xử phạt vì hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật với số tiền 7,5 triệu đồng.

NAQ chuyển tiếp cuộc gọi về đường dây nóng của Bộ Công an trái quy định. Ảnh: CA

Trước đó, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai biện pháp xác minh các đối tượng chuyển cuộc gọi về số điện thoại (SĐT) đường dây nóng Bộ Công an trái quy định.

Công an xác định NAQ là người sở hữu số điện thoại 0762.749.4xx đã thực hiện chức năng chuyển tiếp cuộc gọi về đường dây nóng của Bộ Công an.

Q là người đã dùng số điện thoại của mình vay tiền qua app, không trả nợ đúng hạn nên bị nhóm người cho vay gọi điện gây áp lực và Q đã chuyển cuộc gọi từ số cá nhân trên về số đường dây nóng của Bộ Công an.