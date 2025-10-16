Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang: Đại hội của ý chí khát vọng và quyết tâm hành động 16/10/2025 05:45

(PLO)- Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định chính con người của TP.HCM là nguồn lực lớn nhất, quý giá nhất, góp sức để xây dựng TP bình yên và ngày càng phát triển.

Trưa 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức bế mạc sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ và đầy trách nhiệm.

Bước ngoặt lịch sử của TP sau hợp nhất

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhìn nhận TP.HCM có thể tự hào báo cáo đại hội đã thành công tốt đẹp, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong tiến trình phát triển của TP sau hợp nhất.

“Đại hội đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo, tập trung trí tuệ thảo luận các văn kiện và nhất trí thông qua nghị quyết của đại hội. Đây là nghị quyết hội tụ ý chí khát vọng và quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP trong giai đoạn mới với 30 chỉ tiêu chủ yếu, ba đột phá chiến lược và 10 nhiệm vụ, giải pháp then chốt” - Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Ông cho biết đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến, nhất trí thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân TP vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội cũng bày tỏ niềm tin sâu sắc với trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, Đại hội XIV của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, là dấu mốc quan trọng quá trình phát triển của Đảng, của dân tộc và đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tại phiên khai mạc chính thức Đại hội sáng 14-10. Ảnh: BTC

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM cho hay đại hội đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định 110 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa I - đây là cơ quan thẩm quyền cao của Đảng bộ TP, sẽ quyết định những vấn đề quan trọng nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo tiến trình phát triển của TP.

Nhân sự đoàn đại biểu Đảng bộ TP.HCM tham dự Đại hội XIV của Đảng với 75 đại biểu chính thức và 9 đại biểu dự khuyết, là tập thể đại diện cho tiếng nói của TP mang tên Bác Hồ kính yêu đến với Đại hội Đảng bộ toàn quốc.

Bí thư Trần Lưu Quang cũng bày tỏ cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, gửi tới đại hội những thông điệp và định hướng quan trọng về khát vọng vươn mình của cả dân tộc và tầm nhìn phát triển của TP trong kỷ nguyên mới.

Tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt đoàn đại biểu của Đảng bộ TP.HCM dự Đại hội XIV của Đảng gồm 80 người. Trong đó có 5 đại biểu đương nhiên, 75 đại biểu chính thức. Ngoài ra còn có 9 đại biểu dự khuyết. Đại hội cũng ra mắt Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 16 người. Ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM.

Dám nghĩ, biết làm những cái mới

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, kết quả lớn nhất và quan trọng nhất của đại hội lần này là đã đạt được sự thống nhất rất cao về ý chí, nhận thức và hành động. Thống nhất trong đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 và nhìn nhận khách quan, thẳng thắn vào những hạn chế, khuyết điểm, tồn tại của TP.

Đại hội cũng đã xác định rõ phương hướng, phương châm, mục tiêu phương hướng chiến lược cho chặng đường năm năm tới và tầm nhìn xa hơn với thời kỳ mới của TP.HCM sau hợp nhất là khát vọng vươn tầm, hội nhập quốc tế, phát triển nhanh và bền vững.

Bên cạnh thành quả và thời cơ, ông Trần Lưu Quang cho biết đại hội cũng nhận thức sâu sắc rằng TP.HCM đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới từ tác động của tình hình thế giới, biến động kinh tế, khí hậu đến những yêu cầu phát triển ngày càng cao và kể cả tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ.

“Nếu không có quyết tâm chính trị thật cao, không có sự đổi mới mạnh mẽ và tư duy lãnh đạo, phương thức hành động thì khó có thể đạt được những mục tiêu, những nhiệm vụ to lớn mà nghị quyết của đại hội đã đề ra” - ông Trần Lưu Quang nói.

Ra mắt Đoàn đại biểu Đảng bộ TP dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Theo ông Trần Lưu Quang, nguồn lực lớn nhất, quý giá nhất của TP không phải là vốn, cơ sở hạ tầng mà chính con người của TP.HCM - những con người năng động, dám nghĩ và biết làm những cái mới, dám chịu trách nhiệm vì việc chung. Đó là nguồn lực vô giá của TP.

“Điều này còn mang một ý nghĩa khác quan trọng hơn là mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân TP phải ý thức được trách nhiệm cao cả của mình trong việc chung tay góp sức xây dựng để TP bình yên và ngày càng phát triển” - Bí thư Trần Lưu Quang chia sẻ.

Chung sức, đồng lòng đưa TP.HCM ngày càng phát triển

Theo Bí thư TP.HCM, để biến thành công của đại hội thành hành động cách mạng cụ thể, đại hội giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa I cùng các cấp ủy trực thuộc khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc nghị quyết, biến tinh thần nghị quyết thành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Bí thư TP.HCM cho rằng cần xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược, tập trung nguồn lực, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, tránh dàn trải, hình thức. Đồng thời, tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc và tháo gỡ những khó khăn, phát huy những sáng kiến sáng tạo từ cơ sở.

“Mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong gương mẫu để nghị quyết của đại hội thật sự đi vào cuộc sống” - ông nêu rõ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội, sáng 15-10. Ảnh: BTC

Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I là sự kế thừa những thành quả to lớn của các nhiệm kỳ trước, đồng thời thể hiện ý chí, khát vọng và quyết tâm chính trị cao nhất của toàn Đảng bộ và nhân dân TP, hướng đến mục tiêu xây dựng TP.HCM phát triển nhanh, bền vững và hiện đại.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang cùng các tầng lớp nhân dân TP.HCM phát huy truyền thống, giữ vững tinh thần cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo và ấm áp nghĩa tình, ra sức nuôi dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong hành động, đoàn kết một lòng, chung sức, đồng tâm thực hiện thành công nghị quyết của đại hội.