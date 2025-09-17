Bỏ rơi bé trai 3 tuổi dẫn đến tử vong, mẹ và người tình lĩnh án tù 17/09/2025 18:23

Ngày 17-9, Tòa án nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm vụ cháu bé 3 tuổi bị mẹ bỏ rơi dẫn tới tử vong. Toà tuyên bị cáo Trần Thị Hồng Nhung (26 tuổi, ngụ xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ) - mẹ cháu bé và Nguyễn Vũ An (28 tuổi là bạn trai của Nhung, ngụ xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, Long An cũ) phạm tội “Vô ý làm chết người”. Mức án dành cho Nhung là 3 năm 6 tháng tù và An 2 năm 6 tháng tù.

Theo toà, hành vi của Nhung và An là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến tính mạng trẻ nhỏ.

Phiên tòa xét xử bị cáo Nhung và An. Ảnh: TT

Theo cáo trạng, vào chiều ngày 27-10-2024, do không muốn tiếp tục nuôi con là cháu TTT (sinh năm 2021) nên Trần Thị Hồng Nhung nảy sinh ý định bỏ rơi T để cho người khác gặp và nhận nuôi. Do đó Nhung dẫn T vào khu vui chơi của Trung tâm mua sắm ở huyện Đức Hoà, tỉnh Long An cũ và lừa lúc con trai không để ý đã lén bỏ con ở lại rồi đi bộ về nhà trọ.

Đến chiều 28-10-2024, bà H (mẹ của Nhung) nhắn tin thông báo cho Nhung biết việc người dân phát hiện T bị bỏ rơi ở Trung tâm mua sắm và được Công an xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An mời bà H lên nhận T về.

Sau đó, nhờ sự can thiệp của bà ngoại, bé trai được giao trả lại cho Nhung. Đồng thời bà H kêu Nhung không được bỏ T nữa, Nhung đồng ý. Bé T được An (bạn trai của Nhung) đến đón về ngủ chung tại phòng trọ.

Sáng hôm sau, Nhung và An đưa bé T đến trường mầm non tư nhân gửi rồi đi làm. Chiều lại đến đón bé về thì nhà trường nói không nhận giữ bé T nữa. Đến tối khi ăn cơm chung thì bé T liên tục khóc, càng dỗ càng khóc to. Không có điều kiện nuôi con, không có ai chịu giữ nên Nhung lại nghĩ đến việc bỏ con trai để cho người khác gặp và nhận nuôi.

Bị cáo Nhung và An. Ảnh: TT

Nhung kêu An tìm chỗ nào gửi bé T do không muốn nuôi con thì An nói có người dì của An chưa có con và trại trẻ mồ côi, An hỏi Nhung chọn chỗ nào. Nhung nói chọn trại trẻ mồ côi thì An đồng ý.

Đến khoảng 22h ngày 29-10-2024, Nhung và An chuẩn quần áo, sữa, tã… rồi chở bé T bỏ trước cổng Mái ấm tình thương Tâm Đức (ấp Xuân Khánh, xã Hòa Khánh Nam). Dù bé T khóc, thậm chí chạy theo khoảng 150m, cả hai vẫn cố tình bỏ đi.

Đến ngày 31-10-2024, người dân phát hiện bé T đã tử vong dưới kênh gần cơ sở mái ấm tình thương Tâm Đức. Ngày 2-11-2024, Nhung và An ra đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi.