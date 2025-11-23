Cận cảnh máy bay Mi-17 mang 2 tấn hàng cứu trợ người dân bị cô lập do mưa lũ 23/11/2025 12:05

(PLO)- Máy bay Mi-17 mang theo 2 tấn lương thực và các nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ nhân dân các vùng bị cô lập do mưa lũ.

Video: Cận cảnh máy bay Mi-17 mang 2 tấn hàng cứu trợ người dân bị cô lập do mưa lũ

Sáng 23-11, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng bay cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk.

Ngay khi nhận nhiệm vụ từ Quân chủng Phòng không – Không quân, Sư đoàn 372 đã lệnh cho Trung đoàn 930 chuẩn bị trực thăng và lực lượng cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng bay cứu trợ nhân dân.

Với tinh thần khẩn trương, nhanh chóng, kịp thời, đúng 7 giờ 32 phút, máy bay Mi-17 của Trung đoàn 930 tại sân bay Phù Cát đã cất cánh cùng với 2 tấn lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết gồm lương khô, bánh, sữa, nước uống, áo phao… để hỗ trợ nhân dân tại khu vực Tuy An Đông, Tuy An Tây, Sân vận động Long Thăng của tỉnh Đắk Lắk.