Cần mua tròng Essilor chính hãng, đến ngay Kính Hải Triều

(PLO)- Nếu bạn đang phân vân không biết nên mua tròng kính Essilor ở đâu tốt, hãy ghé đến Kính Hải Triều - chuỗi bán lẻ mắt kính chính hãng uy tín tại Việt Nam.

Trải nghiệm khác biệt khi mua tròng Essilor tại Kính Hải Triều

Kính Hải Triều xây dựng hành trình trải nghiệm toàn diện cho khách hàng dựa trên ba trụ cột chính: sự đa dạng sản phẩm, quy trình chuyên nghiệp và chính sách độc quyền.

1. Tiếp cận đầy đủ hệ sinh thái công nghệ từ Essilor

Thay vì chỉ có một vài lựa chọn cơ bản, các đại lý ủy quyền chính thức như Kính Hải Triều mang đến cho khách hàng cơ hội tiếp cận danh mục sản phẩm đồ sộ và công nghệ mới nhất từ Essilor. Điều này đảm bảo mọi nhu cầu thị lực chuyên biệt đều có thể được đáp ứng.

Giấy chứng nhận đại lý ủy quyền của Essilor.

Essilor Transitions

Là dòng tròng kính đổi màu nổi tiếng với khả năng tự động tối màu dưới tia UV và trở lại trong suốt khi ở trong nhà, mang lại sự tiện lợi và bảo vệ mắt tối ưu. Essilor Transitions là lựa chọn phù hợp cho những người thường xuyên di chuyển giữa môi trường trong nhà và ngoài trời, mong muốn một giải pháp tiện lợi - bảo vệ mắt toàn diện - thời trang.

Essilor Eyezen

Là giải pháp lý tưởng cho giới văn phòng và những người thường xuyên làm việc với thiết bị kỹ thuật số. Essilor Eyezen giúp mắt thư giãn, giảm thiểu các triệu chứng mỏi mắt kỹ thuật số.

Essilor Varilux

Dành cho người lớn tuổi bị lão thị, đa tròng Varilux mang lại tầm nhìn sắc nét và liền mạch ở mọi khoảng cách (gần, trung gian, xa) chỉ trong một cặp kính, loại bỏ sự bất tiện khi phải thay đổi nhiều cặp kính khác nhau.

Kính Hải Triều cung cấp sự đa dạng về danh mục sản phẩm tròng kính Essilor.

Việc cung cấp đa dạng giải pháp cho thấy sự am hiểu sâu sắc về sản phẩm và sự tôn trọng đối với nhu cầu cá nhân hóa của từng khách hàng.

2. An tâm với quy trình đo mắt chuẩn quốc tế và tư vấn chuyên nghiệp

Tại Kính Hải Triều, quy trình đo thị lực 12 bước theo tiêu chuẩn quốc tế được áp dụng cho 100% khách hàng. Quy trình đo mắt tại Hải Triều thường kéo dài từ 30 - 45 phút, bắt đầu bằng việc kiểm tra lại lịch sử kính cũ, cho đến các bước đo khúc xạ chủ quan - khách quan, kiểm tra thị lực hai mắt, đo khoảng cách đồng tử...

Để đảm bảo sự chính xác, Hải Triều còn xây dựng phòng đo mắt với trang thiết bị hiện đại nhập khẩu từ Nhật Bản, Pháp. Các bước trong quy trình đều được thực hiện kỹ lưỡng bởi đội ngũ kỹ thuật viên giàu chuyên môn tại đây.

Hải Triều xây dựng quy trình đo mắt cá nhân hóa 12 bước theo tiêu chuẩn quốc tế.

Sau khi có kết quả, các chuyên viên tại Hải Triều sẽ dành thời gian để tư vấn 1-1, lắng nghe và thấu hiểu thói quen sinh hoạt hay tính chất công việc của khách hàng. Từ đó, họ sẽ đưa ra lời khuyên nên chọn loại tròng Essilor nào là phù hợp nhất, đảm bảo cặp kính cuối cùng mang lại tầm nhìn sắc nét và sự thoải mái tối đa trong quá trình sử dụng.

3. Chính sách bảo hành tầm nhìn độc quyền

Đây được xem là một trong những yếu tố then chốt tạo dựng niềm tin. Kính Hải Triều là một trong số ít đơn vị trên thị trường áp dụng chính sách bảo hành tầm nhìn 6 tháng - duy nhất tại Việt Nam.

Chính sách này cho phép khách hàng hưởng nhiều đặc quyền như đeo thử tròng kính từ 2-7 ngày, đổi từ đa tròng sang đơn tròng nếu cảm thấy khó thích nghi hay hỗ trợ đo và cắt kính mới cho khách hàng nếu có thay đổi về độ số trong vòng 6 tháng.

Bảo hành tầm nhìn 6 tháng chính là chìa khóa để Kính Hải Triều giải quyết triệt để nỗi lo lớn nhất của khách hàng: "lỡ như cắt kính về đeo không hợp thì sao?".

Sự khác biệt được chính khách hàng cảm nhận và đánh giá

Thay vì những lời quảng cáo một chiều, Kính Hải Triều áp dụng NPS - chỉ số được Amazon, Apple hay Starbuck sử dụng trong việc đo lường mức độ hài lòng của khách hàng. Việc chủ động đo lường và hành động dựa trên phản hồi giúp thương hiệu không ngừng cải thiện, hướng tới mục tiêu 100% khách hàng hài lòng.

Câu chuyện của anh Minh (32 tuổi, chuyên viên IT tại TP.HCM) chính là minh chứng điển hình. Anh chia sẻ: “Do đặc thù công việc phải nhìn vào màn hình máy tính hơn 10 tiếng mỗi ngày, mắt tôi thường xuyên bị khô, mỏi và nhức đầu vào cuối ngày. Tôi đã thử vài nơi nhưng cảm giác vẫn không thực sự thoải mái”.

Biết đến Kính Hải Triều qua một đồng nghiệp, anh quyết định đến trải nghiệm. “Điều tôi ấn tượng chính là quá trình đo mắt rất kỹ lưỡng. Chuyên viên đã giải thích cặn kẽ về tình trạng mắt của tôi và tư vấn về tròng kính Essilor Crizal Prevencia. Lần đầu tiên tôi hiểu rõ tại sao mình cần loại tròng kính này. Từ khi dùng kính mới, tình trạng mỏi mắt của tôi đã cải thiện rõ rệt. Cảm giác an tâm và được chăm sóc thực sự là điều giữ chân tôi”, anh Minh cho biết.