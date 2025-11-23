Cầu Bình Triệu 1 thông xe, TP.HCM tính toán xây cầu Bình Triệu 3 23/11/2025 11:28

(PLO)- Cầu Bình Triệu 1 trên Quốc lộ 13 hoàn thành nâng tĩnh không, TP.HCM đang tính toán xây thêm cầu Bình Triệu 3, làm đường trên cao để kéo giảm ùn ứ cho khu vực.

Sáng 23-11, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TP.HCM) tổ chức lễ thông xe công trình nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên Quốc lộ 13.

Cầu Bình Triệu 1 đã đạt độ cao 7m.

Lần đầu tiên dùng công nghệ nâng tĩnh không hiện đại

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Vinh, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, cho biết cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13 được xây dựng trước năm 1975. Cầu được sửa chữa và mở rộng năm 2010, tĩnh không cầu chỉ 5,5m.

Ông Nguyễn Xuân Vinh, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ.

Đến ngày 12-2-2025, TP khởi công dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 và đến 26-8, cầu chính thức bước vào giai đoạn nâng tĩnh không.

Sau 9 tháng thi công, đến nay dự án đã được nâng lên 1,08m, đạt độ cao 7m. Quá trình triển khai dự án cũng gặp không ít khó khăn như khoan cọc khoan nhồi gặp các chướng ngại vật cần phải thay đổi phương án thiết kế, vừa thi công vừa đảm bảo giao thông đường bộ, đường thủy, việc thực hiện công tác nâng kích cầu với chiều cao lớn, đây là giải pháp mới, công nghệ mới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức thông xe cầu.

Trong quá trình triển khai dự án, khó tránh khỏi những ảnh hưởng đến tình hình giao thông trong khu vực, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, nhưng nhờ sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng CSGT, lực lượng công an, dân quân phường tại khu vực công trình đã phần nào hạn chế việc ùn ứ khu vực đang thi công.

Khu vực thường xuyên ùn ứ.

Sau khi cầu Bình Triệu 1 đã hoàn thành, Trung tâm đang tiếp tục nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1, mục tiêu hoàn thành trước ngày 31-12.

Sau lễ thông xe, công nhân đã tiến hành thu hồi các dải phân cách, tháo dỡ hàng rào, các phương tiện chính thức được lưu thông bình thường.

Cầu Bình Triệu 1: tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ phường Bình Thạnh đến phường Hiệp Bình.

Cầu Bình Triệu 2: tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ phường Hiệp Bình đến phường Bình Thạnh. Thời gian thực hiện kể từ ngày 23-11.

Các phương tiện chính thức được lưu thông.

Người dân vui mừng khi dự án hoàn thành.

TP.HCM sẽ xây thêm cầu Bình Triệu 3

Phát biểu tại lễ thông xe, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết việc chọn phương án kích nâng cầu Bình Triệu 1 thay vì xây cầu mới giúp tiết kiệm chi phí, đây là giải pháp kỹ thuật mới lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam, được các chuyên gia và Bộ Xây dựng đánh giá cao.

Quá trình nghiên cứu dự án đã xem xét nhiều phương án để đảm bảo tuổi thọ công trình khoảng 100 năm. Trong đó có cả phương án xây cầu mới, với tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỉ đồng.

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM.

Tuy nhiên, thực tế lưu lượng phương tiện trên trục cửa ngõ này quá lớn, việc đóng cầu để thi công mới sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông. Vì vậy, TP chọn phương án nâng cấp với chi phí chỉ hơn 100 tỉ đồng nhưng vẫn đáp ứng mục tiêu tăng tĩnh không, tăng khả năng chịu lực và duy trì lưu thông ổn định.

Theo ông Lâm, trong 9 tháng thi công, giao thông chỉ phải hạn chế xe ô tô trong khoảng 3 tháng, còn lại vẫn hoạt động bình thường. Đến nay, công trình đã hoàn tất và được khôi phục lưu thông như trước.

Cầu Bình Triệu 1 là trục đường huyết mạch.

Dù tổng mức đầu tư không lớn, đây là giải pháp kỹ thuật lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam và được Bộ Xây dựng đánh giá cao. Công trình thể hiện tinh thần mạnh dạn áp dụng công nghệ mới, tối ưu chi phí và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân. Quá trình thực hiện có sự phối hợp của các nhà khoa học cùng các đơn vị có kinh nghiệm như nhà thầu Pháp Freyssinet, Viện Khoa học Công nghệ và các tổ chức tư vấn, giám sát.

Theo kiểm định, toàn bộ thông số kỹ thuật đều đạt yêu cầu. Dự án cũng rút ngắn hơn một tháng so với tiến độ ban đầu, trước đó dự kiến hoàn thành cuối tháng 12.

Ông Lâm cho biết khu vực cửa ngõ Đông Bắc hiện là điểm nghẽn giao thông lớn nhất, khi nhiều dự án ở khu vực TP Thủ Đức cũ và Bình Dương cũ đang chờ hoàn thiện. Theo đó, hiện nay Quốc lộ 13 gần như là tuyến đường duy nhất kết nối hai khu vực này. Trong quá trình thi công, ông thường xuyên theo dõi trên bản đồ vào các khung giờ cao điểm và thấy khu vực thường xuyên ùn ứ kéo dài, đặc biệt khi thời tiết bất lợi. Thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai các dự án mở rộng trục quốc lộ 13, xây cầu Bình Triệu 3 giữa hai cầu Bình Triệu 1, 2, làm đường trên cao trên trục đường Đinh Bộ Lĩnh, phối hợp nghiên cứu tuyến đường sắt số 3....để kết nối thông suốt đến đường Điện Biên Phủ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Xây dựng ghi nhận nỗ lực của Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, các lực lượng thi công, tư vấn, giám sát và đặc biệt là sự phối hợp của chính quyền phường Hiệp Bình, Bình Thạnh cùng người dân. Ông cũng cảm ơn sự hỗ trợ của lực lượng CSGT Rạch Chiếc và Hàng Xanh trong việc điều tiết giao thông tại khu vực thường xuyên ùn tắc, nhất là các thời điểm mưa lớn.