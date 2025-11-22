TP.HCM: Từ ngày mai, ô tô được lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 22/11/2025 15:49

(PLO)- Từ 23-11, cầu Bình Triệu 1 chính thức hoàn trả mặt bằng cho xe ô tô lưu thông bình thường từ phường Bình Thạnh đến phường Hiệp Bình sau 3 tháng thi công nâng tĩnh không.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, thống nhất hoàn trả tổ chức giao thông trên cầu Bình Triệu 1, cầu Bình Triệu 2 sau khi thi công hoàn thành công trình nâng tĩnh không cầu. Cụ thể như sau:

Cầu Bình Triệu 1: tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ phường Bình Thạnh đến phường Hiệp Bình.

Cầu Bình Triệu 2: tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ phường Hiệp Bình đến phường Bình Thạnh. Thời gian thực hiện kể từ ngày 23-11.

Cầu Bình Triệu 1 cấm xe ô tô lưu thông gần 3 tháng để thi công nâng tĩnh không.

Sở này đề nghị Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình vào khai thác theo đúng quy định.

Đồng thời, thu hồi toàn bộ biển báo hiệu giao thông phục vụ thi công và hoàn trả hệ thống báo hiệu giao thông trong khu vực như hiện trạng trước đây. Tăng cường kiểm tra, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ khu vực đã tiếp nhận tổ chức thi công và các tuyến đường xung quanh. Phối hợp với lực lượng CSGT, chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.