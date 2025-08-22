Cây xanh cho trường học - Điểm nhấn trang trí mùa khai giảng 22/08/2025 08:00

(PLO)- Giữa sắc cờ hoa rực rỡ, trang trí cây xanh cho trường học trong ngày khai giảng không chỉ mang lại cảm giác dịu mát mà còn truyền tải thông điệp sống xanh đầy nhân văn. Đó là cách nhiều trường học khởi đầu năm học mới bằng một hành động nhẹ nhàng mà sâu sắc: "Gieo mầm hy vọng từ những chiếc lá".

Khai giảng là một ngày hội lớn của cộng đồng giáo dục. Đây là thời khắc học sinh, giáo viên và phụ huynh cùng gửi gắm hy vọng vào một hành trình tri thức sắp tới. Trong không khí rộn ràng ấy, cây xanh tặng khai giảng như một điểm nhấn tinh tế, vừa mang lại cảm giác trong lành, gần gũi vừa truyền tải năng lượng tích cực và tinh thần nuôi dưỡng thế hệ tương lai.

Cùng với sắc hoa, cây xanh cho trường học góp phần định hình phong cách trang trí lễ khai giảng theo hướng hài hoà và gần gũi với tự nhiên. Không chỉ dừng lại ở giá trị thẩm mỹ, cây xanh còn ẩn chứa những ý nghĩa phong thủy tốt lành như tài lộc, trí tuệ, sự bền bỉ và khát vọng vươn lên.

Đặc biệt, sau khai giảng, cây còn có thể tiếp tục hiện diện trong khuôn viên trường trong suốt năm học như một phần nỗ lực kiến tạo môi trường học đường xanh - sạch - đẹp, gắn kết học sinh với thiên nhiên mỗi ngày.

Trang trí mùa khai giảng bằng cây xanh là xu hướng được nhiều trường học lựa chọn.

Dưới đây là 5 loại cây cảnh tiêu biểu, vừa phù hợp làm điểm nhấn trang trí ngày khai giảng vừa mang nhiều giá trị về hình ảnh, biểu tượng và khả năng ứng dụng lâu dài trong không gian trường học.

Cây kim tiền

Với thân mọng nước, lá xanh bóng, cây kim tiền mang đến cảm giác phồn thịnh, sinh sôi và sung túc. Trong ngày khai giảng, chậu kim tiền đặt tại khu vực lễ đài, tiền sảnh hoặc hai bên cầu thang chính sẽ giúp tạo điểm nhấn bắt mắt đồng thời gửi gắm lời chúc một năm học “thuận buồm xuôi gió”.

Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ với hình dáng thẳng đứng, khỏe khoắn như một biểu tượng của ý chí vươn lên rất phù hợp với tinh thần học đường. Loại cây này thường được chọn để trang trí lễ khai giảng bởi ý nghĩa giáo dục sâu sắc về sự kiên cường, tự lập và không ngừng phát triển. Lưỡi hổ thích hợp để đặt thành dãy hai bên lối đi vào sân lễ hoặc xếp đối xứng tại khu vực sân khấu.

Cây đại lộc

Ngay từ tên gọi, cây đại lộc đã gợi lên cảm giác may mắn, hanh thông và vượng khí. Lá cây xanh, bóng mượt, tạo hình thẩm mỹ tốt nên rất phù hợp cho các không gian mở như sân trường, tiền sảnh hoặc trước bảng hiệu nhà trường.

Trong ngày khai giảng, cây đại lộc có thể đặt hai bên cổng chính hoặc hai bên sân khấu, vừa tạo thế cân đối vừa mang lại không khí trang nghiêm mà vẫn gần gũi. Sau sự kiện, cây có thể tiếp tục sử dụng để trang trí trước phòng ban giám hiệu hoặc khu vực sinh hoạt chung.

Cây Đại Lộc không chỉ tạo điểm nhấn xanh mát mà còn gửi gắm ước vọng một năm học rực rỡ, vạn sự hanh thông.

Cây trầu bà leo cột

Cây trầu bà leo cột với đặc tính phát triển theo chiều cao, tán lá rủ nhẹ tạo hiệu ứng xanh mát tự nhiên rất phù hợp để trang trí góc sân khấu, lối đi dọc hành lang hoặc khu vực chụp hình lưu niệm.

Trong quan niệm Á Đông, cây trầu bà leo cột là cây xanh tặng khai giảng tượng trưng cho sự phát triển bền vững, thuận hòa và gắn bó lâu dài. Chính vì vậy, sau ngày khai giảng, trầu bà có thể đặt tại các cửa lớp, hành lang, cầu thang… để truyền đi thông điệp về sự nuôi dưỡng, kết nối và trưởng thành cùng nhau.

Cây hạnh phúc

Sở hữu dáng cây thanh mảnh, tán lá mềm mại hình trái tim và sắc xanh mát dịu, cây hạnh phúc là lựa chọn lý tưởng để trang trí không gian trường học trong dịp lễ khai giảng. Đúng như tên gọi "hạnh phúc", cây biểu trưng cho niềm vui, sự gắn kết cùng những khởi đầu đầy hy vọng.

Trong lễ khai giảng, cây có thể được bố trí linh hoạt ở nhiều khu vực như cổng trường, khu vực chụp ảnh check-in hay lối vào hội trường hoặc hai bên sân khấu chính.

Không cần quá cầu kỳ, chỉ cần một chút tinh tế trong việc lựa chọn và bố trí cây xanh cũng đủ để thổi làn gió mới vào không gian trường học ngày khai giảng. Mỗi chậu cây không chỉ là vật trang trí mà còn là biểu tượng của sự phát triển, trí tuệ và hy vọng. Đầu tư cho cây xanh trường học cũng là đầu tư cho một môi trường giáo dục bền vững.

