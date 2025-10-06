CEO Bếp Hoa: Căn bếp và thương trường đều rất nóng 06/10/2025 10:34

(PLO)- Tại Podcast Money Gym số 3 do VPBank phối hợp cùng nhà báo Dương Ngọc Trinh thực hiện, Lương Vũ Thiều Hoa – CEO chuỗi nhà hàng Bếp Hoa đã có những chia sẻ rất thấm về hành trình khởi nghiệp, từ những “cú vấp ngã” với khoản lỗ hàng tỷ đồng đến chủ chuỗi 4 nhà hàng tại Hà Nội.

Dòng tiền – dòng máu nuôi sống doanh nghiệp

Xuất thân từ gia đình công chức bình thường, Lương Vũ Thiều Hoa có khát khao cháy bỏng về làm giàu. Năm Covid 2020, hành trình khởi nghiệp của Thiều Hoa khi đó có quy mô khởi điểm tương đương… một căn bếp tại gia. Sau 5 năm bền bỉ, kiên trì, trải qua những thời điểm thua lỗ hàng tỉ đồng, Bếp Hoa Cuisine đã từng bước khẳng định vị thế trên thị trường ẩm thực với chuỗi 4 nhà hàng tại Hà Nội, phát triển thành công hệ thống bán hàng online tại Hà Nội và Sài Gòn.

“Căn bếp rất nóng và khá lộn xộn nếu không biết cách sắp xếp và thương trường cũng vậy, lúc nào cũng sôi sục đòi hỏi người kinh doanh phải liên tục chuyển biến thì mới có thể đạt được thành công”, đó là những kinh nghiệm mà Thiều Hoa đã tự đúc rút ra cho mình sau 5 năm khởi nghiệp.

Thiều Hoa chia sẻ, dòng tiền chính là dòng máu nuôi sống doanh nghiệp.

Trên thương trường, đam mê có thể là lý do để bắt đầu, nhưng quản trị tài chính một cách thông minh mới là cách nuôi sống đam mê. Đối với CEO Bếp Hoa, sinh lời không chỉ đơn thuần là tăng doanh thu mà phải là một hệ thống quản lý tài chính khoa học, bài bản.

“Xưa khi còn là căn bếp nhỏ, mình có nhiều sai lầm, không quản lý dòng tiền, không có báo cáo tài chính. Nói đúng ra, thời điểm đó mình sợ đọc báo cáo tài chính bởi khi đó lỗ rất nhiều. Sau 6 tháng, công việc ổn định và đã có khách hàng, mình mới lật lại báo cáo tài chính và phải siết lại rất nhiều”, Hoa tâm sự.

Sau nhiều năm, Thiều Hoa đã đúc rút ra công thức: mỗi đồng lợi nhuận đều có mục đích rõ ràng, bao nhiêu cho lương, bao nhiêu cho chi phí và bao nhiêu cho hoạt động để tạo ra lợi nhuận. Phần lợi nhuận cô cũng chia một phần để sinh lời, một phần tái đầu tư, phần tiết kiệm và đặc biệt là một quỹ rủi ro để ứng phó với những biến động không lường trước.

“Sau nhiều lần vấp ngã, mình nghiệm ra tài chính cần bài bản, có nguyên tắc để quyết định mình có đi xa được không”, Hoa cho biết.

Bí quyết của sự thảnh thơi

Thảnh thơi có lẽ là một điều xa xỉ với những người làm kinh doanh. Nhưng là một người phụ nữ, một người vợ, người mẹ, Thiều Hoa cũng cần có những khoảng thời gian để dành cho gia đình và cho chính bản thân mình. Hoa tâm sự, cô không bao giờ mang công việc về nhà bởi cô không phải “người có thể hy sinh gia đình vì công việc”.

Thiều Hoa cho biết, với gia đình, cô luôn dành một khoản tiền cố định cho các con để nếu khi công việc có vấn đề, các con cũng không bị ảnh hưởng. Với doanh nghiệp cô xây dựng một quy trình hoạt động chuẩn chỉnh và tận dụng các ứng dụng công nghệ để quản lý công việc dễ dàng hơn.

“Super sinh lời” - giải pháp để tiền luôn vận động và tạo ra lợi suất mỗi ngày.

Tương tự với quản lý tài chính, Hoa tin tưởng đồng hành cùng VPBank. “Mình đã gắn bó với VPBank 10 năm nay, cảm nhận chung là dịch vụ nhanh chóng, tiện lợi và rất hiếu khách. Bất cứ khi nào ngân hàng có sản phẩm mới, mình đều sử dụng, gần nhất là bộ công cụ Super sinh lời và Super thịnh vượng”, Hoa cho hay.

Thay vì để tiền "nằm im" trong tài khoản thanh toán với lãi suất thấp, Hoa kích hoạt “Super sinh lời” để tiền trong tài khoản vẫn luôn vận động và tạo ra lợi suất mỗi ngày. Còn với quỹ dự phòng rủi ro hay những nguồn tiền chưa xác định kế hoạch sử dụng trước mắt – chứng chỉ tiền gửi “Super thịnh vượng” với sự linh hoạt tuyệt vời được CEO Bếp Hoa sử dụng để trở thành công cụ để tự chủ về dòng tiền. Nguồn tiền linh hoạt, có thể rút vốn bất cứ khi nào lại yên tâm hưởng lãi suất hấp dẫn theo số ngày duy trì thực tế.

Sự kết hợp thông minh giữa hai công cụ sinh lời này cho phép doanh nghiệp của Thiều Hoa tối ưu mọi dòng tiền, vừa duy trì tính thanh khoản, vừa bảo toàn và gia tăng giá trị vốn – yếu tố sống còn khi mở rộng quy mô và hướng tới thịnh vượng dài hạn.

Với Thiều Hoa, thịnh vượng không chỉ là mua được những thứ mình muốn, mà còn là hành trình kiến tạo sự thảnh thơi trong tâm hồn thông qua việc đóng góp cho xã hội, tạo công ăn việc làm và xây dựng thương hiệu mang lại giá trị thật sự cho khách hàng.