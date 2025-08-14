CEO Trần Thanh Phương đoạt Giải Vàng IBA Stevie Awards lĩnh vực pháp lý 14/08/2025 17:50

Tại Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế (International Business Awards – IBA) Stevie Awards 2025, ông Trần Thanh Phương – Nhà sáng lập kiêm CEO của Công ty TNHH ExtendMax Việt Nam đã được vinh danh với Giải Vàng ở hạng mục “Doanh nhân xuất sắc nhất – Lĩnh vực pháp lý”.

Đây là một trong những hạng mục được đánh giá là khắt khe nhất, bởi ngoài thành tích điều hành doanh nghiệp, ban giám khảo còn xét đến tầm ảnh hưởng đối với môi trường pháp lý và những đóng góp vào sự phát triển chung của ngành. Ngoài Giải Vàng trong lĩnh vực pháp lý, ông còn nhận được Giải Vàng hạng mục “Doanh nhân xuất sắc nhất – Lĩnh vực dịch vụ B2B” và 3 Giải Bạc cho các hạng mục khác về thành tựu lãnh đạo.

Ông Trần Thanh Phương, Nhà sáng lập kiêm CEO của ExtendMax.

IBA Stevie Awards ra đời năm 2002 tại Hoa Kỳ, là chương trình có quy mô lớn nhất trong hệ thống Stevie Awards và thường được mệnh danh là “Giải Oscar của giới kinh doanh”. Năm 2025, giải thưởng thu hút hơn 3800 đề cử đến từ gần 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hội đồng bao gồm hơn 250 giám khảo là nhà quản lý, chuyên gia độc lập đến từ nhiều lĩnh vực.

Trong gần một thập kỷ dẫn dắt ExtendMax, ông Trần Thanh Phương đã đưa ExtendMax từ một doanh nghiệp siêu nhỏ chuyên về chứng nhận hợp quy cho sản phẩm công nghệ thông tin trở thành một thương hiệu uy tín, nổi bật với mô hình dịch vụ tích hợp pháp lý – công nghệ – logistics.

Mô hình này được đánh giá cao vì tính toàn diện, giải quyết triệt để các vướng mắc thường gặp trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa CNTT, đặc biệt là những sản phẩm như thiết bị mật mã dân sự và sản phẩm an toàn thông tin mạng.

Điểm khác biệt của mô hình mà ông Phương phát triển là ExtendMax không chỉ tư vấn thủ tục pháp lý mà còn trực tiếp nhận ủy thác nhập khẩu, xin giấy phép từ các cơ quan chức năng và chịu trách nhiệm pháp lý trọn gói cho khách hàng.

Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp nước ngoài tiết kiệm thời gian, giảm rủi ro và bảo đảm tiến độ dự án. Đây là yếu tố then chốt khiến Ban Giám khảo IBA đánh giá cao sáng kiến và tính ứng dụng của dịch vụ.

Ông Trần Thanh Phương, CEO ExtendMax phát biểu tại lễ trao giải Stevie Awards.

Không chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh, ông Trần Thanh Phương còn tích cực tham gia đóng góp cho quá trình xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý trong lĩnh vực tiêu chuẩn, chất lượng và quản lý sản phẩm CNTT.

Ông thường xuyên tham dự các hội thảo, diễn đàn chính sách do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) hoặc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ – ASEAN (USABC) tổ chức, nơi ông đưa ra các đóng góp và kiến nghị nhằm hài hòa hóa quy định trong nước với thông lệ quốc tế, đồng thời giảm bớt các rào cản pháp lý mà vẫn đảm bảo yêu cầu về quản lý nhà nước.

Nhân dịp đoạt giải, ông Trần Thanh Phương chia sẻ: “Đây là một niềm tự hào lớn không chỉ cho cá nhân tôi mà còn cho toàn thể đội ngũ ExtendMax. Chúng tôi tin rằng mọi doanh nghiệp Việt Nam, nếu có tầm nhìn chiến lược, cam kết với chất lượng và sự đổi mới, hoàn toàn có thể sánh vai cùng các thương hiệu lớn trên thế giới. Những giải thưởng này là sự ghi nhận cho tinh thần làm việc bền bỉ, sự sáng tạo và trách nhiệm của từng thành viên trong công ty. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cộng sự, khách hàng và đối tác đã đồng hành cùng ExtendMax trong suốt thời gian qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để nâng cao giá trị dịch vụ và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng doanh nghiệp, cũng như góp phần phát triển môi trường pháp lý tại Việt Nam”.

Theo ông Phương, mục tiêu của ExtendMax không chỉ là “giúp khách hàng tuân thủ đúng quy định” mà còn là “giúp khách hàng biến tuân thủ thành lợi thế cạnh tranh”. Điều này đòi hỏi sự kết hợp giữa chuyên môn pháp lý sâu rộng, hiểu biết về đặc thù ngành và khả năng dự báo xu hướng thay đổi của khung pháp luật.