Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng 30/06/2026 07:56

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Ngày 25-6-2026, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã ban hành văn bản xác nhận 683 căn hộ hình thành trong tương lai thuộc dự án Regal Complex đã hoàn toàn đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh và ký kết Hợp đồng Mua bán (HĐMB).

Nằm trong danh mục 6 công trình trọng điểm được UBND Thành phố Đà Nẵng khởi công vào ngày 2-9-2025, dự án dự kiến sẽ chính thức đi vào khai thác từ quý I-2028. Cột mốc pháp lý này đóng vai trò như một bộ lọc an toàn, củng cố niềm tin cho giới đầu tư trước khi giải ngân vào một trong những dự án phức hợp quy mô nhất Nam Đà Nẵng.

Vị thế chiến lược: Từ không gian lưu trú đến tài sản tích lũy

Tọa lạc tại tâm điểm Nam Đà Nẵng, Regal Complex nằm trên trục giao thoa chiến lược giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng và Di sản văn hóa thế giới Hội An. Khu vực này đang được quy hoạch định hướng trở thành một “cực tăng trưởng mới”, hội tụ đồng bộ hạ tầng giao thông, hệ thống giáo dục quốc tế, cùng chuỗi resort và sân golf cao cấp dọc tuyến đường biển.

Regal Complex với hai tòa tháp 20 tầng nổi cùng 2 tầng hầm, cung cấp 683 căn hộ hạng sang ngay trung tâm mới Nam Đà Nẵng.

Sự hiện diện của tổ hợp hai tòa tháp 20 tầng Regal Complex tại tọa độ này đánh dấu sự chuyển dịch trong tư duy phát triển bất động sản: Biến các căn hộ từ định nghĩa không gian lưu trú đơn thuần thành một khối tài sản tích lũy dài hạn. Mô hình này đặc biệt tương thích với khẩu vị của những nhà đầu tư hướng tới tệp khách hàng thuê là chuyên gia quốc tế lưu trú dài hạn - những người yêu cầu hệ sinh thái tiện ích khép kín và tiêu chuẩn sống tương đương toàn cầu.

Lần đầu tiên tại khu vực, một mô hình phức hợp thế hệ mới được đưa vào vận hành với dải tiện ích mang tính tiên phong. Điển hình là trung tâm thương mại mô hình Flagship rộng 1.200m² quy tụ các thương hiệu Flagship Store toàn cầu, wellness luxury. Đi kèm với đó là dịch vụ chăm sóc cá nhân hóa từ Regal Private Club - câu lạc bộ dành riêng cho giới tinh hoa, kiến tạo đặc quyền sống riêng tư và độc bản.

Ngôn ngữ kiến trúc vị lai và kinh tế học không gian

Dưới sự cố vấn của hai đơn vị thiết kế danh tiếng LAVA và DP Facade, kiến trúc mặt ngoài của dự án là sự kết hợp đầy nghệ thuật giữa cảm hứng từ dải lụa mềm mại của phố Hội và những đường sóng cuộn trào của vùng biển Mỹ Khê.

Với suất đầu tư hoàn thiện lên đến 40 triệu VNĐ/m2, Regal Complex tái định nghĩa tiêu chuẩn bàn giao cao cấp bằng những trang thiết bị và vật liệu vĩnh cửu.

Tuy nhiên, sự sang trọng thực sự nằm ở các thông số kỹ thuật vật lý. Hệ mặt dựng sử dụng nhôm tĩnh điện bản lớn vượt khổ, được xử lý bề mặt với công nghệ chống ăn mòn muối biển, đảm bảo độ bền màu lên tới 30 năm. Kết hợp cùng hệ thống chiếu sáng nghệ thuật từ thương hiệu Unios, tòa tháp tạo nên một hiệu ứng thị giác có chiều sâu kiến trúc vào ban đêm.

Bên cạnh đó, “kinh tế học không gian” được áp dụng triệt để thông qua hệ số chiều cao trần. Tại khối tiện ích, khoảng trần được đẩy lên mức 6 - 8m/tầng, tạo ra sự bề thế và thông thoáng tuyệt đối cho không gian thương mại. Tại khối căn hộ, chiều cao trần đạt mức 3.6m - vượt xa biên độ thông thường của thị trường. Khoảng không thẳng đứng này không chỉ thiết lập vi khí hậu đối lưu hoàn hảo, mà còn mở ra lợi thế để gia chủ linh hoạt cá nhân hóa không gian lưu trữ và nội thất kịch trần.

Cấu trúc tài chính từ MB Bank: Đòn bẩy tối ưu và phòng vệ rủi ro

Thông qua sự hợp tác cùng ngân hàng MB Bank, Regal Group đã thiết lập một lộ trình tài chính ưu việt, giúp nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy một cách an toàn và thực dụng nhất. Rào cản gia nhập được tinh gọn tối đa khi khách hàng chỉ cần giải ngân 10% vốn tự có để chính thức ký HĐMB và xác lập quyền sở hữu tài sản. Trong thời gian chờ nhận nhà, dòng tiền của nhà đầu tư được thiết lập một màng lọc bảo vệ khép kín với chính sách ân hạn nợ gốc và hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng.

Sở hữu chiều cao trần lên tới 4,5m và diện tích căn hộ rộng rãi từ 90-150m² tạo không gian sống vượt chuẩn, thông thoáng cho Regal Complex.

Đặc biệt, để phòng vệ trước những biến số rủi ro của vĩ mô như lạm phát hay lãi suất thả nổi, chủ đầu tư cam kết áp dụng trần lãi suất cố định 8.5%/năm trong 2 năm tiếp theo. Đây là một “bảo hiểm dòng tiền” cực kỳ hiếm hoi trên thị trường.

Mặt khác, đối với nhóm nhà đầu tư có sẵn nguồn lực tài chính mạnh và ưu tiên tính thanh khoản nhanh, việc lựa chọn phương án thanh toán sớm sẽ kích hoạt chuỗi đặc quyền chiết khấu cộng gộp lên đến 28%. Khoảng chênh lệch khổng lồ này ngay lập tức tạo ra một “biên độ an toàn” lớn cho khoản đầu tư, chuyển hóa trực tiếp thành lợi nhuận ròng trên sổ sách ngay tại thời điểm giao dịch thành công.

Việc hội tụ trọn vẹn ba yếu tố: Pháp lý hoàn chỉnh, kiến trúc bền vững và cấu trúc tài chính linh hoạt đã biến Regal Complex trở thành một điểm sáng đáng chú ý, sẵn sàng đón đầu dòng vốn chiến lược của chu kỳ bất động sản mới.