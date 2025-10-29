Chiều nay giá vàng bất ngờ bật tăng mạnh trở lại, vàng nhẫn vượt mặt SJC 29/10/2025 16:14

(PLO)- Giá vàng trong nước chiều nay đã bật tăng, lấy lại gần 50% phần giá trị đã mất sau hai phiên trước đó. Đà hồi phục này xuất hiện chủ yếu nhờ sự phục hồi của giá vàng thế giới.

Thị trường vàng trong nước chiều nay ghi nhận cú bật mạnh sau chuỗi ngày sụt giảm. Giá vàng thế giới phục hồi đã kéo theo loạt điều chỉnh tăng ở cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn. Diễn biến này lập tức làm sống lại kỳ vọng trên thị trường sau nhiều phiên ảm đạm.

​Giá vàng nhẫn vượt mặt SJC

​Đến chiều 29-10, đà tăng trong nước tiếp tục được nới rộng. Trong phiên sáng, mỗi lượng vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 1,8 triệu đồng ở cả hai chiều. Sang đầu giờ chiều, biên độ tăng được đẩy lên 2,4 triệu đồng. Nhờ đó, giá vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 145,5 - 147,5 triệu đồng/lượng, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất trong ba ngày gần đây.

​Tại Công ty Mi Hồng, mức tăng khiêm tốn hơn, chỉ 600.000 đồng/lượng so với cuối phiên hôm qua. Giá mua bán vàng miếng SJC tại đây lên 146,5 - 147,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu gần như đứng ngoài đợt tăng tốc này khi giữ nguyên bảng giá ở mức 145,9 - 146,9 triệu đồng/lượng.

​Ở nhóm vàng nhẫn 9999, diễn biến nóng hơn nhiều. Công ty SJC mạnh tay cộng thêm 2,1 triệu đồng/lượng, đưa giá mua bán vàng nhẫn tròn trơn lên 143,3 - 145,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu thậm chí tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đẩy giá vàng nhẫn của doanh nghiệp này lên 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn nhiều so với vùng đỉnh 160 triệu đồng/lượng của tuần trước. Tuy nhiên, vàng nhẫn tại doanh nghiệp này tiếp tục vượt mặt vàng miếng SJC tới 2 triệu đồng ở chiều bán ra. Đây là một nghịch lý giá đã kéo dài nhiều ngày.

Giá vàng miếng SJC đang đắt hơn giá vàng thế giới (chưa tính thuế, phí) khoảng 22 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh minh họa

Trên thị trường tự do, mức chênh lệch càng rõ nét hơn. Vàng miếng SJC được giao dịch ở 151 - 155 triệu đồng/lượng, cao hơn giá niêm yết chính thức 6,5 - 7,5 triệu đồng/lượng. Khoảng vênh lớn này cho thấy nguồn cung vẫn hạn chế. Xu hướng gom hàng vẫn xuất hiện khi giá điều chỉnh mạnh.

​Ở thị trường vàng quốc tế, giá kim loại quý giao ngay bật tăng 41 USD/ounce so với phiên trước, lên quanh 3.991 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 126,7 triệu đồng/lượng. Mức này thấp hơn giá vàng miếng SJC niêm yết 21 - 22 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá trên chợ đen tới 28,3 triệu đồng/lượng.

​Biên độ chênh lệch kỷ lục này tiếp tục phản ánh tình trạng thị trường vàng trong nước vận động lệch pha với thế giới. Tình trạng này nhiều khả năng sẽ còn duy trì cho tới khi nguồn cung được khai thông hoặc có biện pháp bình ổn mới từ cơ quan quản lý.

​Giá vàng có thể chạm mốc 5.000 USD/ounce vào năm 2026?

​Tại Hội nghị Kim loại quý Toàn cầu 2025 do Hiệp hội Thị trường vàng thỏi London (LBMA) tổ chức mới đây, giới đầu tư thể hiện sự lạc quan hiếm thấy. Điều này diễn ra sau hai năm liên tiếp đánh giá thấp đà tăng của vàng. Kết quả khảo sát tại hội nghị cho thấy các đại biểu kỳ vọng giá vàng có thể leo lên mức 4.980 USD/ounce. Mức này tương đương tăng 25% so với hiện nay và tiến gần ngưỡng kỳ vọng 5.000 USD/ounce vào cùng kỳ năm sau.

​Triển vọng này xuất hiện trong bối cảnh giá vàng vừa trải qua cú điều chỉnh mạnh. Giá vàng đã rơi xuống dưới 4.000 USD/ounce sau làn sóng bán tháo khi lập đỉnh lịch sử hơn 4.360 USD/ounce. Tuy vậy, vàng vẫn đang hướng tới mức tăng trưởng thường niên mạnh nhất kể từ năm 1979, với mức tăng hơn 50% từ đầu năm.

​Dù vậy, vàng không phải là kim loại sáng nhất của thị trường kim loại quý năm nay. Bạc hiện giao dịch quanh 47,14 USD/ounce, tăng 61%. Còn bạch kim gây bất ngờ lớn khi tăng hơn 93%, lên 1.591 USD/ounce.

​LBMA cho biết 40% đại biểu tin rằng vàng sẽ dẫn đầu về hiệu suất trong nhóm kim loại quý từ nay đến năm 2026. Tuy nhiên, bạch kim cũng được 30% người tham gia dự báo sẽ tiếp tục bứt tốc, có thể đạt 1.815 USD/ounce vào năm sau (tăng 14%). Với 21% phiếu kỳ vọng, bạc được dự đoán sẽ tăng lên ngưỡng 59 USD/ounce, tương đương mức tăng 25%.

​Lý do vàng tiếp tục vượt xa kỳ vọng được lý giải bởi dòng vốn đầu tư đổ vào kim loại quý này đang tăng vọt.

​Tại phiên thảo luận hội nghị, ông Wayne Gordon, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc đầu tư UBS, cho biết lượng vàng trong danh mục đầu tư của khách hàng đã tăng gấp đôi. Số lượng nhà đầu tư tham gia thị trường vàng đã tăng gấp ba chỉ trong năm nay.

​Giới phân tích cho biết các biểu đồ kỹ thuật ngắn hạn của cả vàng và bạc đều đã bị tổn thương đáng kể. Điều này cho thấy đà tăng trước đó có thể đã tạo đỉnh tạm thời.

​Thị trường đang hướng sự chú ý vào cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở (FOMC). Nhà đầu tư chờ đợi tuyên bố chính sách cùng cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell.

​Phần lớn các dự báo hiện nay đều nghiêng về kịch bản Fed tiếp tục hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp sắp tới. Động thái này nhằm giảm bớt áp lực lên thị trường lao động Mỹ vốn đang cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt. Việc Fed duy trì chu kỳ nới lỏng cũng củng cố kỳ vọng kinh tế Mỹ có thể “hạ cánh mềm” thay vì rơi vào suy thoái kỹ thuật.

​Song song đó, chứng khoán Mỹ tiếp tục bứt phá mạnh, phản ánh tâm lý lạc quan lan rộng trên thị trường. Chỉ số S&P 500 đã leo lên mức đỉnh lịch sử 6.875 điểm. Chỉ số này được nâng đỡ bởi ba yếu tố: kỳ vọng Fed giảm lãi suất, các tín hiệu cải thiện trong hoạt động thương mại và mùa báo cáo lợi nhuận vượt dự kiến của nhiều doanh nghiệp đầu ngành.

​Đáng chú ý, tuần giao dịch vừa qua được đánh giá là tuần có hiệu suất tốt nhất trong 75 năm qua của chứng khoán Mỹ. Điều này thể hiện sức mạnh của dòng vốn và niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng kinh tế.