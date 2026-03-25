Ngân hàng OCB công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 25/03/2026 09:17

(PLO)- Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông với nhiều nội dung sẽ được xem xét quyết định vào ngày 15-4 tới đây.

Năm 2026 là cột mốc 30 năm xây dựng và phát triển, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của Ngân hàng OCB. Ngân hàng OCB đặt ra những mục tiêu chiến lược đầy tham vọng, hướng đến quản trị hiệu quả và tối ưu vận hành.

Mục tiêu lợi nhuận năm 2026 đạt 6.960 tỷ đồng

Theo đó, OCB sẽ tiếp tục tập trung cải thiện hiệu quả hoạt động, hướng tới nâng tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) lên trên 15%; Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng; Chú trọng vào nhóm khách hàng doanh nghiệp thông qua việc mở rộng vào các lĩnh vực sản xuất và xuất nhập khẩu; Mở rộng nguồn thu phí và thúc đẩy tăng trưởng CASA…​

Trên cơ sở đó, OCB đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 đạt 354.214 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 10% so với đầu năm. Tổng huy động thị trường 1 đạt 251.919 tỷ đồng, tăng 14%; Dư nợ thị trường 1 đạt 235.875 tỷ đồng, tăng 15%. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Lợi nhuận trước thuế năm 2026 mục tiêu đạt 6.960 tỷ đồng, tăng 39% so với kết quả năm 2025.

Tăng vốn điều lệ lên hơn 30.625 tỷ đồng

OCB dự kiến phát hành 399,46 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 15%) để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá là gần 3.995 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 31-12-2025, xác định theo Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, sau khi trích lập các quỹ theo quy định. Thời gian thực hiện trong năm 2026, ngay sau khi được chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của OCB sẽ tăng từ mức 26.631 tỷ đồng lên 30.625 tỷ đồng.

Nguồn vốn tăng thêm dự kiến được dùng để tăng trưởng quy mô, tăng năng lực cạnh tranh của ngân hàng và đáp ứng kế hoạch mở rộng mạng lưới giao dịch của OCB; Tiếp tục đầu tư cho các hệ thống công nghệ phục vụ cho việc hiện đại hóa ngân hàng, hỗ trợ cho việc phát triển sản phẩm mới, tăng trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng; Đẩy mạnh hoạt động tín dụng, kinh doanh vốn hiệu quả hơn nữa.

Bầu bổ sung thêm 1 thành viên HĐQT độc lập

Đại hội năm nay, Hội đồng quản trị OCB cũng sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 là 8 thành viên, trong đó có hai thành viên độc lập. Đồng thời, Đại hội cũng tiến hành bầu bổ sung ông Lê Xuân Nghĩa làm Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 theo danh sách nhân sự dự kiến đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Cũng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, OCB dự kiến trình tờ trình về việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là tổ chức kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập cũng như trình bày báo cáo tài chính trong năm 2027 của OCB, kiểm toán các nội dung khác theo quy định pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của OCB dự kiến được tổ chức vào ngày 15-4 tới đây tại TP.HCM.