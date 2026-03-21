Cục Thuế cùng Ngân hàng OCB thúc đẩy minh bạch tài chính trong kỷ nguyên thuế số 21/03/2026 11:03

(PLO)- Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã hợp tác cùng với ngành Thuế trên cả nước để hỗ trợ chuyển đổi phương pháp tính thuế mới cho hộ kinh doanh.

Ngày 19-3, Cục Thuế cùng 26 cơ quan Thuế địa phương trên toàn quốc thực hiện ký kết hợp tác cùng Ngân hàng Phương Đông (OCB) nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai thuế.

Đồng hành cùng người nộp thuế

Thông qua sự hợp tác này, hai bên kỳ vọng sẽ tạo sự thuận tiện cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp trong kê khai thuế, nộp thuế theo quy định từng thời kỳ thông qua giải pháp tài chính từ OCB. Tăng tỷ lệ hộ kinh doanh và doanh nghiệp nộp thuế điện tử và tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước.

Lễ ký kết được tổ chức đồng thời tại Hà Nội và kết nối với 25 điểm cầu tại các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Song song đó, tăng cường truyền thông chính sách, quy định về thuế tới người nộp thuế, đặc biệt đối với hộ, cá nhân kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai và hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp theo Đề án 3389/QĐ-BTC. Đồng thời thúc đẩy sự hợp tác tích cực, phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thuế các cấp cùng hệ thống ngân hàng nói chung và OCB nói riêng.

Thực tế, trong bối cảnh nền kinh tế số đang chuyển mình mạnh mẽ, việc chuẩn hóa hoạt động quản lý thuế, đồng thời tăng cường hướng dẫn và đồng hành cùng hộ kinh doanh trong quá trình kê khai thuế được xem là trọng tâm của Ngành Thuế năm 2026, góp phần nâng cao hiệu quả tuân thủ và ổn định hoạt động của cộng đồng hộ kinh doanh trên toàn quốc.

Thông qua sự hợp tác, hai bên kỳ vọng tăng tỷ lệ nộp thuế điện tử, cũng như tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt.

Đặc biệt, kể từ ngày 1-3-2026, quy định về việc các hộ kinh doanh phải sử dụng tài khoản ngân hàng riêng biệt cho hoạt động kinh doanh đã chính thức có hiệu lực. Việc tách bạch giữa tài khoản kinh doanh và tài khoản cá nhân là bước tiến quan trọng, giúp tăng cường tính minh bạch trong quản lý doanh thu cũng như thực hiện nghĩa vụ thuế.

Tiếp nối lộ trình này, ngày 5-3-2026 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Đây là hành lang pháp lý rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kê khai và nộp thuế của cộng đồng Hộ kinh doanh hiện nay.

Trong bối cảnh đó, sự đồng hành của các tổ chức tài chính đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuẩn hóa hoạt động tài chính, thanh toán và quản lý dòng tiền. Đây chính là nền tảng quan trọng giúp quá trình chuyển đổi từ phương pháp thuế khoán sang thuế kê khai diễn ra thuận lợi và hiệu quả hơn.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Phạm Hồng Hải – Tổng Giám đốc OCB cho biết, việc hợp tác cùng Cục Thuế được xem là nền tảng quan trọng để OCB cùng cơ quan quản lý triển khai các giải pháp hỗ trợ cộng đồng kinh doanh vận hành hiệu quả, tuân thủ quy định và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

“Mục tiêu trọng tâm của OCB trong năm 2026 và tầm nhìn giai đoạn 2026–2030 là tiếp tục ưu tiên phát triển mảng bán lẻ, theo định hướng “lấy khách hàng làm trung tâm”. Ngân hàng tập trung xây dựng hệ sinh thái tài chính – công nghệ toàn diện, không chỉ cung cấp dịch vụ ngân hàng, mà còn hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ trong việc quản trị và vận hành hiệu quả.

Đặc biệt, đối với cộng đồng hộ kinh doanh – một lực lượng quan trọng của nền kinh tế, OCB đã và đang tiên phong triển khai hàng loạt các giải pháp tài chính và thanh toán toàn diện. Những nỗ lực này không chỉ giúp các hộ kinh doanh quản lý dòng tiền tối ưu, mà còn là bước đệm quan trọng để chuẩn hóa hoạt động kinh doanh theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và bài bản hơn”. Ông Hải chia sẻ.

Cục Thuế đánh giá cao Ngân hàng OCB

Đại diện Cục Thuế, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng kỳ vọng sự phối hợp giữa hai bên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả triển khai chính sách, hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận các công cụ hiện đại, từ đó thúc đẩy quá trình chuyển đổi đồng bộ trên toàn hệ thống.

“Một trong những mục tiêu trọng tâm của ngành Thuế là xây dựng hệ thống quản lý thuế hiện đại, minh bạch và thông minh. Vì vậy, tôi đề nghị các cơ quan Thuế địa phương chủ động phối hợp triển khai, đưa các giải pháp tài chính – công nghệ, đặc biệt là của OCB, đến gần hơn với cộng đồng hộ kinh doanh.

Ngành Thuế đánh giá cao những hỗ trợ thiết thực từ ngân hàng trong việc đơn giản hóa quy trình, tối ưu chi phí, đồng thời cam kết tiếp tục lắng nghe, phối hợp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai. Sự đồng hành của OCB với các giải pháp tích hợp sẽ góp phần giúp hộ kinh doanh vận hành thuận tiện, tuân thủ quy định và tiết giảm chi phí.” ông Mai Sơn cho biết thêm.

Được biết, thời gian qua, OCB đã và đang phát triển hàng loạt giải pháp tài chính và thanh toán chuyên biệt, nhằm giúp hộ kinh doanh: Quản lý doanh thu rõ ràng hơn; Thanh toán thuận tiện và minh bạch hơn; Đồng thời đáp ứng các yêu cầu trong quá trình kê khai và quản lý thuế. Trong đó, có thể kể đến nền tảng OCB Smart Merchant - giải pháp giúp hộ kinh doanh quản lý hoạt động kinh doanh một cách toàn diện. Giải pháp này tích hợp trọn gói từ phần mềm quản lý bán hàng và kê khai thuế hiện đại đến hệ thống nhận thanh toán không tiền mặt đa phương thức, cùng nhiều chính sách ưu đãi ưu việt.

Cụ thể, OCB Smart Merchant cho phép ghi nhận tự động mọi giao dịch phát sinh. Dữ liệu được đồng bộ tức thời với hệ thống quản lý bán hàng và hóa đơn điện tử, giúp hạn chế tối đa sai sót do nhập liệu thủ công. Đặc biệt, quá trình khởi tạo hóa đơn và truyền dữ liệu đến cơ quan thuế được tự động hóa theo đúng quy định, góp phần tối ưu quản lý dòng tiền và đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Đại diện lãnh đạo OCB ký kết với Thuế TP. Hà Nội ngay tại buổi lễ.

“Không chỉ phát triển giải pháp trên ba tiêu chí cốt lõi: Dễ tiếp cận - Chi phí thấp - Bảo mật cao, OCB còn mang đến hàng loạt các ưu đãi như tặng tài khoản số đẹp với hạn mức giao dịch lên đến 30 tỷ/ngày, gói ưu đãi thẻ tín dụng như miễn lãi 3 kỳ sao kê đầu tiên, phí trả góp chỉ từ 2% và đặc biệt là cung cấp trọn gói phần mềm quản lý bán hàng, chữ ký số và không giới hạn số lượng hóa đơn đến hết năm 2028, hỗ trợ hộ kinh doanh giảm áp lực chi phí khi bắt đầu chuyển sang mô hình vận hành số,” Ông Lương Nguyễn Minh Đăng – Giám đốc Khối Bán lẻ OCB cho biết thêm.

Thời gian tới, OCB sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý để triển khai các giải pháp hỗ trợ thiết thực, đồng thời không ngừng cải tiến và hoàn thiện các sản phẩm, dịch vụ tài chính nhằm mang lại những công cụ quản trị ngày càng hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tiễn và sự phát triển chung của nền kinh tế.