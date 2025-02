Chủ căn biệt thự thiệt to kiện UBND thành phố Cà Mau 12/02/2025 05:30

(PLO)- Chủ căn biệt thự to lớn ở Cà Mau yêu cầu Toà tuyên UBND thành phố Cà Mau phải chấp nhận cho mình chuyển mục đích sử dụng đất 580m 2 chứ không phải là hơn 2.000m 2 .

Ngày 11-2, nguồn tin từ TAND thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cơ quan này đã thụ lý vụ án chủ căn biệt thự to lớn ở Cà Mau kiện UBND thành phố Cà Mau. Thông báo thụ lý vụ án đã ký từ ngày 4-2-2025 và đã tống đạt đến các bên liên quan.

Biệt thự này của ông Hồ An Tập lùm xùm pháp lý kéo dài hơn 2 năm qua. Ảnh: TRẦN VŨ

Theo thông báo này, chủ căn biệt thự lùm xùm ở Cà Mau là ông Hồ An Tập cùng vợ là bà Kiều Trang đã khởi kiện hành chính UBND thành phố Cà Mau với yêu cầu cho vợ chồng ông bà được chuyển mục đích sử dụng đất từ nuôi trồng thuỷ sản lên đất ở 580m2, chứ không phải là buộc phải chuyển toàn bộ diện tích tính hết khuôn viên của biệt thự là hơn 2.000m2.

Câu chuyện căn biệt thự của ông Hồ An Tập lùm xùm từ đầu năm 2023 (PLO có nhiều tin bài thông tin diễn biến) khi chính quyền địa phương phát hiện vợ chồng ông Tập xây dựng ngôi biệt thự to này chưa hợp pháp. Ban đầu, Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau ra quyết định xử phạt hành chính và buộc tháo dỡ biệt thự để trả lại hiện trạng đất là đất nuôi trồng thuỷ sản, do không phù hợp quy hoạch nông thôn mới của xã Tân Thành, thành phố Cà Mau.

Tuy nhiên, sau đó cơ quan thẩm quyền tỉnh Cà Mau rà soát và phát hiện quy hoạch phải áp dụng trong trường hợp này là quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, chứ không phải là quy hoạch xã nông thôn mới nên cho biệt thự tồn tại, nhưng phải chuyển mục đích sử dụng đất lên thành đất ở.

Ông Tập cũng đồng ý chuyển, nhưng xin chuyển trước 580m2 - phần diện tích đã xây dựng căn biệt thự và văn phòng Công ty gia đình ông Tập - do không đủ tiền để chuyển toàn bộ diện tích như quyết định của UBND thành phố Cà Mau.

Trong nhiều đơn yêu cầu xem xét, vợ chồng ông Tập cho rằng, nếu chuyển toàn bộ diện tích đất hơn 2.000m2 như quyết định của UBND thành phố Cà Mau thì tốn đến khoảng 10 tỷ đồng, vợ chồng ông không đủ tiền chuyển. Từ đó ông yêu cầu được chuyển trước 580m2 rồi sẽ hoàn công, vay tiền chuyển luôn phần còn lại.

Tuy nhiên, UBND thành phố Cà Mau không chấp nhận với lý do luật định trong trường hợp này phải chuyển toàn bộ diện tích mà ông Tập đã xây biệt thự, văn phòng công ty và các công trình phụ trong phạm vi hàng rào biệt thự phù hợp quy hoạch của ông.

Nội dung khởi kiện của ông Tập yêu cầu Toà tuyên huỷ 2 quyết định của UBND thành phố Cà Mau, huỷ các thông báo của UBND thành phố Cà Mau và Chi cục thuế khu vực II thành phố Cà Mau có nội dung buộc ông nộp đủ tiền cho việc chuyển toàn bộ diện tích hơn 2.000m2 từ đất nuôi trồng thuỷ sản lên đất ở. Yêu cầu tuyên buộc UBND thành phố Cà Mau phải thực hiện công vụ theo quy định của pháp luật, cho vợ chồng ông chuyển mục đích sử dụng đất chỉ 580m2.