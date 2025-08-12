Chủ tịch tập đoàn Qualcomm khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực công nghệ cao 12/08/2025 20:30

(PLO)- Chủ tịch tập đoàn Qualcomm bày tỏ kỳ vọng vào tương lai phát triển của Việt Nam, vào cơ hội hợp tác to lớn tại Việt Nam và tin tưởng hợp tác với Việt Nam sẽ tiếp tục thành công tốt đẹp

Chiều 12-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Qualcomm và đoàn công tác của tập đoàn đến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Qualcomm - Ảnh: VGP

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Qualcomm bày tỏ kỳ vọng vào tương lai phát triển của Việt Nam, vào cơ hội hợp tác to lớn tại Việt Nam và tin tưởng hợp tác với Việt Nam sẽ tiếp tục thành công tốt đẹp.

Ông đánh giá cao những chính sách của Việt Nam liên quan phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và những đối tác Việt Nam của tập đoàn như Viettel, VNPT, FPT… cũng đã trưởng thành nhanh chóng.

Chủ tịch Qualcomm cũng chia sẻ về hoạt động và đề xuất kế hoạch hợp tác của tập đoàn tại thị trường Việt Nam để phát triển các ngành công nghệ chiến lược, đổi mới sáng tạo như AI, bán dẫn, sản xuất thiết bị IoT, điện tử, điện thoại thông minh; từ đó, góp phần xây dựng nền kinh tế Việt Nam có sức cạnh tranh cao.

Thủ tướng đề nghị tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư theo chiều sâu tại Việt Nam - Ảnh: VGP

Tin tưởng Việt Nam sẽ trở thành một trung tâm của khu vực về nghiên cứu và phát triển, đặc biệt là về AI, ông khẳng định Qualcomm sẵn sàng tăng cường hợp tác, hỗ trợ nâng cao năng lực, đào tạo nhân lực cho Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao Qualcomm với hơn 20 năm đồng hành cùng quá trình phát triển ngành viễn thông và công nghệ tại Việt Nam, trong các lĩnh vực then chốt như kết nối di động, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu AI, đào tạo STEM, hỗ trợ startup, và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nhất là việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển AI tại Hà Nội.

Đặc biệt, Thủ tướng chúc mừng, đánh giá cao trong chuyến thăm này của Chủ tịch, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Qualcomm đã ký Thỏa thuận hợp tác hướng tới thành lập Trung tâm Xuất sắc VNPT – Qualcomm.

Để tiếp tục thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả hơn giữa Việt Nam và Qualcomm trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư theo chiều sâu tại Việt Nam, đặc biệt là trong các công nghệ lõi, các công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn của chuỗi giá trị ngành bán dẫn.

Đồng thời, hợp tác với các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia của Việt Nam để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, sản xuất của Qualcomm và đối tác; hỗ trợ, chia sẻ với Việt Nam về kinh nghiệm quản trị, đào tạo nguồn nhân lực, hoàn thiện thể chế.

Thủ tướng tin tưởng với kinh nghiệm hợp tác của Qualcomm với Việt Nam thời gian qua, hai bên sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa; Chính phủ Việt Nam cam kết tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để các nhà đầu tư hoạt động có lợi nhuận, hiệu quả; trên tinh thần cùng làm, cùng thắng, cùng chia sẻ niềm vui và hạnh phúc; lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ.