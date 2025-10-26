Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa đội mưa cổ vũ cho Đoàn Thanh Tùng 26/10/2025 09:50

(PLO)- Khoảng 4.000 học sinh, cùng thầy cô các trường THPT và cả Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đội mưa ở quảng trường 2-4 cổ vũ cho Đoàn Thanh Tùng tại vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025.

Nha Trang mưa từ đêm qua. Đến sáng nay mưa vẫn chưa ngớt, nhưng không làm giảm “nhiệt” của khoảng 4.000 em học sinh, thầy cô của các trường THPT trên địa bàn đến cổ vũ cho em Đoàn Thanh Tùng chinh phục đường lên đỉnh Olympia.

Hàng ngàn học sinh đến quảng trường 2-4 cổ vũ cho Đoàn Thang Tùng.

Quảng trường 2-4 (Nha Trang) chật kín người cổ vũ cho Đoàn Thanh Tùng. Cảnh sát giữ trật tự tại cầu truyền hình ở Nha Trang. Ảnh: XUÂN HOÁT

Dù mưa lớn, những quảng trường 2-4, phường Nha Trang đã tràn ngập sắc đỏ cờ Tổ quốc, cùng băng rôn, poster hình ảnh Đoàn Thanh Tùng, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Dù trời mưa nặng hạt nhưng không ngăn nổi tình cảm người Khánh Hòa cổ vũ cho Đoàn Thành Tùng.

Những khẩu hiệu, như: "Thanh Tùng tự tin - chiến thắng", “Tùng ơi, cố lên”, "Tùng ơi, cố lên 1 2, 1 2",… xuất hiện trên đầu mọi người để cổ vũ cho thí sinh đến từ Khánh Hòa tự tin bước vào cuộc thi.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (hàng đầu bìa phải) đội mưa cổ vũ cho Đoàn Thành Tùng.

Ngoài các em học sinh, thầy cô, dưới quảng trường 2-4 còn có ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cũng mặc áo mưa cổ vũ cho Đoàn Thanh Tùng.

"Tùng ơi cố lên. Tự tin. Chiến Thắng", là những câu được hô vang nhiều nhất ở đầu cầu Khánh Hòa.

Dự kiến, tại điểm cầu Quảng trường 2-4 sẽ có biểu diễn văn nghệ, hoạt động cổ động, mini game, cùng phóng sự ngắn giới thiệu văn hóa, con người Khánh Hòa nhằm quảng bá hình ảnh địa phương đến khán giả cả nước.

Đoàn Thanh Tùng đi tới trận chung kết với những số điểm ấn tượng.

Đến 9 giờ 30 những quảng trường 2-4 vẫn mưa nặng hạt, tuy nhiên hàng ngàn người vẫn đội mưa cổ vũ hết mình.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 diễn ra tại trường quay Đài Truyền hình Việt Nam - VTV (Thủ đô Hà Nội) và được kết nối tới bốn điểm cầu tại bốn tỉnh, thành phố, TP Hà Nội, TP Huế, tỉnh Khánh Hòa và Đồng Tháp.