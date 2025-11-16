Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn làm Phó Bí thư Thành ủy Huế 16/11/2025 09:31

(PLO)- Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh ủy Khánh Hòa, được Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm làm Phó Bí thư Thành ủy Huế.

Sáng 16-11, Thành ủy Huế tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh Khánh Hòa, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh ủy Khánh Hòa, làm Phó Bí thư Thành ủy Huế. Ảnh: NGUYỄN DO

Ông Toàn được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND TP Huế.

Ông Nguyễn Khắc Toàn sinh năm 1970; quê ở phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; là Cử nhân Luật Tư pháp, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng giữ các chức vụ như Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa, Bí thư Thành ủy Cam Ranh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi sáp nhập tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, ông Nguyễn Khắc Toàn làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Khắc Toàn là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng các khóa XI và XII.