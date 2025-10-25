Cơ quan Phát triển Pháp (AFD): 30 năm đồng hành cùng người dân Việt Nam 25/10/2025 09:10

(PLO)- Đại sứ Pháp Olivier Brochet chia sẻ trong hơn 30 năm qua, với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Pháp, đã có hơn 3 tỉ euro đầu tư được thực hiện tại Việt Nam.

Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 30 năm Tập đoàn Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) hiện diện tại Việt Nam.

Kể từ khi thiết lập văn phòng tại Việt Nam vào năm 1994, AFD đã đồng hành cùng Việt Nam trong các quá trình chuyển đổi kinh tế - xã hội sâu sắc, từ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trong thập niên 1990 đến công nghiệp hóa và phát triển hạ tầng trong những năm 2000.

Nhân dịp này, AFD tổ chức lễ kỷ niệm vào ngày 24-10, tại Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội.

Phát biểu tại họp báo chào mừng lễ kỷ niệm, Đại sứ Pháp Olivier Brochet chia sẻ trong hơn 30 năm qua, đã có hơn 3 tỉ euro đầu tư được thực hiện tại Việt Nam, với sự hỗ trợ của AFD. AFD luôn nằm trong số những đối tác quốc tế hàng đầu, là một trong những đối tác đầu tiên mà Chính phủ Việt Nam cũng như các địa phương tại Việt Nam trao đổi, hợp tác để triển khai các dự án phát triển.

Ông Olivier Brochet, Đại sứ Pháp tại Việt Nam chia sẻ tại họp báo Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập AFD tại Việt Nam. Ảnh: BTC

"AFD luôn hoạt động trên cơ sở gắn bó chặt chẽ với thực tiễn, phản hồi trực tiếp các nhu cầu do đối tác địa phương đề xuất. Chính điều này cũng lý giải cho số lượng dự án đã được hỗ trợ trong suốt 30 năm qua — gần 120 dự án cụ thể đã được triển khai trên khắp Việt Nam", ngài Đại sứ nhấn mạnh.

Bước sang giai đoạn hợp tác mới với Việt Nam, chiến lược tương lai của Tập đoàn AFD sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho lộ trình phát triển phát thải carbon thấp và thích ứng nhằm giúp Việt Nam đạt mức thu nhập cao vào năm 2045 và phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Chiến lược sắp tới sẽ tập trung vào ba trụ cột chính: Năng lượng bền vững; Giao thông phát thải thấp; Thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tất cả các dự án tương lai sẽ phù hợp với Thỏa thuận Paris và các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), thể hiện cam kết của AFD “vì một thế giới chung”.

“Toàn thể Tập đoàn AFD có niềm tự hào lớn lao khi được kỷ niệm 30 năm đồng hành cùng nhân dân Việt Nam. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau xây dựng các giải pháp bền vững, toàn diện và hướng tới tương lai trong 30 năm tới và xa hơn nữa", ông Julien Seillan, Giám đốc Quốc gia AFD tại Việt Nam, chia sẻ.