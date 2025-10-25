Cơ quan Phát triển Pháp (AFD): 30 năm đồng hành cùng người dân Việt Nam

Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 30 năm Tập đoàn Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) hiện diện tại Việt Nam.
Kể từ khi thiết lập văn phòng tại Việt Nam vào năm 1994, AFD đã đồng hành cùng Việt Nam trong các quá trình chuyển đổi kinh tế - xã hội sâu sắc, từ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trong thập niên 1990 đến công nghiệp hóa và phát triển hạ tầng trong những năm 2000.
Phát biểu tại họp báo chào mừng lễ kỷ niệm, Đại sứ Pháp Olivier Brochet chia sẻ trong hơn 30 năm qua, đã có hơn 3 tỉ euro đầu tư được thực hiện tại Việt Nam, với sự hỗ trợ của AFD. AFD luôn nằm trong số những đối tác quốc tế hàng đầu, là một trong những đối tác đầu tiên mà Chính phủ Việt Nam cũng như các địa phương tại Việt Nam trao đổi, hợp tác để triển khai các dự án phát triển.
"AFD luôn hoạt động trên cơ sở gắn bó chặt chẽ với thực tiễn, phản hồi trực tiếp các nhu cầu do đối tác địa phương đề xuất. Chính điều này cũng lý giải cho số lượng dự án đã được hỗ trợ trong suốt 30 năm qua — gần 120 dự án cụ thể đã được triển khai trên khắp Việt Nam", ngài Đại sứ nhấn mạnh.
Bước sang giai đoạn hợp tác mới với Việt Nam, chiến lược tương lai của Tập đoàn AFD sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho lộ trình phát triển phát thải carbon thấp và thích ứng nhằm giúp Việt Nam đạt mức thu nhập cao vào năm 2045 và phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Chiến lược sắp tới sẽ tập trung vào ba trụ cột chính: Năng lượng bền vững; Giao thông phát thải thấp; Thích ứng với biến đổi khí hậu.
Tất cả các dự án tương lai sẽ phù hợp với Thỏa thuận Paris và các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), thể hiện cam kết của AFD “vì một thế giới chung”.
“Toàn thể Tập đoàn AFD có niềm tự hào lớn lao khi được kỷ niệm 30 năm đồng hành cùng nhân dân Việt Nam. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau xây dựng các giải pháp bền vững, toàn diện và hướng tới tương lai trong 30 năm tới và xa hơn nữa", ông Julien Seillan, Giám đốc Quốc gia AFD tại Việt Nam, chia sẻ.
Từ năm 2019, AFD đã đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình chuyển đổi hướng tới phát triển bền vững, thích ứng và phát thải carbon thấp, phù hợp với cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam và chính sách khí hậu toàn cầu của Pháp.
Thông qua phương thức tiếp cận với sự huy động nhóm các nhà tài trợ châu Âu “Team Europe”, AFD huy động toàn bộ các công cụ tài trợ của Cơ quan — bao gồm vốn vay, viện trợ không hoàn lại, bảo lãnh, hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng quan hệ đối tác — nhằm tăng cường chuyển đổi xanh và hòa nhập xã hội tại Việt Nam.
Tập đoàn AFD cam kết hỗ trợ triển khai khoản đóng góp 500 triệu euro của Pháp cho chương trình Quan hệ Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP) tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy các giải pháp giao thông bền vững, phát triển đô thị thích ứng, phòng chống lũ lụt và chống xói lở bờ biển.
Công ty con của Tập đoàn AFD chuyên về hỗ trợ khu vực tư nhân – Proparco – đã cấp các khoản tài trợ với giá trị hơn 500 triệu USD để thúc đẩy năng lượng tái tạo, tài chính xanh và phát triển khu vực tư nhân có trách nhiệm.
Bên cạnh đó, Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật của Tập đoàn là Expertise France hiện đang triển khai hơn 10 dự án hỗ trợ kỹ thuật tại Việt Nam nhằm tăng cường năng lực địa phương và tăng cường quản trị công.