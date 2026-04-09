Công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước Tô Lâm 09/04/2026 15:49

(PLO)- Theo đề nghị của Chính phủ, ngày 7-4-2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 457/QĐ-CTN về đặc xá năm 2026.

Chiều 9-4, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước.

Đồng chủ trì buổi họp báo gồm: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến; Phó Chánh án TAND Tối cao Lê Tiến và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang.

Tại họp báo, ông Cấn Đình Tài cho biết theo đề nghị của Chính phủ, ngày 7-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 457 về đặc xá năm 2026.

Nhà nước thực hiện đặc xá tha tù trước thời hạn nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30-4-2026), chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Thời gian chấp hành án để xét đặc xá tính đến ngày 31-5-2026.

Đối tượng và điều kiện xét đặc xá

Đối tượng xét đặc xá gồm: Người chấp hành án phạt tù có thời hạn; người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn và người đang được tạm đình chỉ chấp hành án.

Ông Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước công bố Quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước.

Quyết định nêu rõ các điều kiện cụ thể để đề nghị đặc xá, bảo đảm xét duyệt chặt chẽ, đúng quy định pháp luật. Đáng chú ý là trường hợp “đặc xá trong tình huống đặc biệt” sẽ do Chính phủ phối hợp các cơ quan tư pháp lập hồ sơ trình Chủ tịch nước quyết định.

Chính phủ được giao chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tuyên truyền ý nghĩa đặc xá, đồng thời triển khai thực hiện đúng quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn.

Khẳng định chính sách khoan hồng, nhân đạo

Theo ông Cấn Đình Tài, đặc xá là chế định pháp lý quan trọng trong Hiến pháp và Luật Đặc xá, thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước.

Thực tiễn các đợt đặc xá thời gian qua đạt hiệu quả tích cực. Đặc biệt năm 2025, có hơn 22.000 phạm nhân được đặc xá nhưng vẫn bảo đảm an ninh trật tự; đa số người được đặc xá đã ổn định cuộc sống.

Năm 2026 gắn với nhiều sự kiện chính trị lớn, việc ban hành Quyết định đặc xá thể hiện sự kế thừa và phát triển chính sách phù hợp yêu cầu mới. Quyết định tiếp tục khẳng định quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa tính nghiêm minh của pháp luật với chính sách khoan hồng có điều kiện.

Việc ban hành quyết định ngay trong ngày làm việc đầu tiên của Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026–2031 thể hiện định hướng thượng tôn pháp luật, giữ nghiêm kỷ cương và thực hiện chính sách nhân đạo.