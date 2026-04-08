Người chế ảnh ‘ngất tại cây xăng’ bị công an mời làm việc 08/04/2026 20:36

(PLO)- Thanh niên 21 tuổi dùng công nghệ AI chế ảnh người đàn ông bị ngất tại cây xăng đăng lên mạng xã hội nhằm mục đích câu “view”, câu “like” bị công an mời lên làm việc.

Chiều 8-4, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) đã làm việc với NTĐ (21 tuổi, trú tại phường Hoàng Mai, TP Hà Nội) để làm rõ hành vi đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Cán bộ công an làm việc với người chế ảnh "bị ngất tại cây xăng". Ảnh: CA.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải bài viết: “Giá xăng dầu quay xe - anh em đi đổi xăng ngay” kèm theo hình ảnh một người đàn ông bị ngất tại cây xăng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm rõ người đăng bài viết là Đ và mời lên làm việc. Tại cơ quan công an, Đ thừa nhận việc sử dụng hình ảnh AI sai sự thật nhằm mục đích câu “view”, câu “like”.Đ đã tự giác gỡ bỏ bài viết vi phạm trên mạng xã hội và cam kết không tái phạm.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo: Người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, không đăng tải, chia sẻ các hình ảnh, video do AI tạo dựng hoặc chưa được kiểm chứng, đặc biệt là những nội dung gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Đồng thời, người dân cần kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi tin tưởng và chia sẻ. Cảnh giác với hình ảnh, thông tin trên mạng xã hội, các đối tượng xấu có thể lợi dụng công nghệ AI để tạo dựng hình ảnh giả, xuyên tạc sự thật nhằm câu “view”, câu “like” hoặc phục vụ mục đích xấu. Hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.