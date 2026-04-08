Tạm đình chỉ cơ sở mầm non sau clip nghi bạo hành trẻ lan truyền trên mạng 08/04/2026 17:57

(PLO)- Ngay sau khi xuất hiện clip một phụ nữ bạo hành trẻ em, chính quyền địa phương đã vào cuộc và tạm đình chỉ một cơ sở mầm non để tiếp tục làm rõ.

Chiều 8-4, UBND xã Phạm Ngũ Lão (tỉnh Hưng Yên) báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan chức năng về clip nghi bạo hành trẻ tại cơ sở của Trường mầm non Hoa Hồng Nhung lan truyền trên mạng xã hội.

Người phụ nữ có hành vi nghi bạo hành học sinh mầm non. Ảnh cắt từ clip

Qua kiểm tra ban đầu, chính quyền địa phương xác định giáo viên tại cơ sở này có dấu hiệu bạo hành trẻ. Hiện cơ sở Trường mầm non Hoa Hồng Nhung bị tạm đình chỉ hoạt động để phục vụ công tác xác minh, làm rõ.

Trước đó, ngày 7-4, mạng xã hội xuất hiện video kèm nội dung tố cáo một trẻ bị bạo hành trong giờ nghỉ trưa tại cơ sở trên. Hình ảnh ghi lại vào khoảng 10 giờ 42 phút cùng ngày cho thấy một phụ nữ có hành vi tác động lên cháu nhỏ đang nằm. Sự việc được cho là xảy ra trong một phòng của cơ sở mầm non.

Clip sau khi đăng tải nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về mức độ an toàn của trẻ tại các cơ sở mầm non, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Ngay khi nắm bắt thông tin, bà Bạch Thị Hằng, Chủ tịch UBND xã Phạm Ngũ Lão, đã chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND xã trực tiếp làm việc với cơ sở để xác minh vụ việc.

Theo UBND xã Phạm Ngũ Lão, Trường mầm non Hoa Hồng Nhung là cơ sở tư thục hoạt động nhiều năm trên địa bàn. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.