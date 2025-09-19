Công ty Luật TNHH Tri Ân: Đồng hành bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng 19/09/2025 09:05

(PLO)- Công ty Luật TNHH Tri Ân được thành lập trên cơ sở kế thừa và phát triển từ Văn phòng Luật sư Tri Ân – tổ chức hành nghề luật sư trực thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai. Công ty do Luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân sáng lập vào năm 2012.

Định hướng hoạt động của Luật Tri Ân nhằm trở thành một tổ chức hành nghề luật sư chuyên nghiệp, chuẩn mực và có chiều sâu học thuật. Đội ngũ hành nghề tại Luật Tri Ân bao gồm các Luật sư, Chuyên gia và Cố vấn pháp lý giàu kinh nghiệm, am hiểu sâu rộng về chuyên môn, cùng với lực lượng luật sư và chuyên viên pháp lý trẻ trung, năng động và tận tâm.

Công ty Luật TNHH Tri Ân: Đồng hành bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng

Luật Tri Ân hoạt động trong lĩnh vực pháp lý với phạm vi chuyên môn đa dạng, cung cấp dịch vụ pháp lý toàn diện cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đặc biệt, Luật Tri Ân còn chú trọng kết hợp hiệu quả giữa tư vấn pháp lý chiến lược và tham gia tranh tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Ngoài các hoạt động hành nghề chuyên môn, Luật Tri Ân thường xuyên tổ chức, đóng góp và đồng hành trong các chương trình thiện nguyện và chương trình bồi dưỡng, đào tạo với mục tiêu lan tỏa giá trị pháp lý đến cộng đồng, góp phần xây dựng nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cho xã hội.

Với phương châm hoạt động xuyên suốt: “Bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng”, Luật Tri Ân luôn tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm thực tiễn và tư duy pháp lý, đồng thời không ngừng nỗ lực đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của xã hội và nền pháp lý Việt Nam. Quá trình hình thành và phát triển, Luật Tri Ân đã vinh dự nhận được sự tín nhiệm, đánh giá cao từ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, cũng như sự ghi nhận, đồng hành của các tổ chức trong lĩnh vực pháp luật và cơ quan truyền thông.