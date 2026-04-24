Cuộc thi ảnh 'TP.HCM - Sắc màu mới' ngày càng lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng 24/04/2026 11:17

(PLO)- Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức lễ trao giải và triển lãm ảnh cuộc thi “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 vào sáng ngày 24-4, nhằm tôn vinh những góc nhìn đẹp, mới mẻ về thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Sáng ngày 24-4, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Lễ trao giải và triển lãm ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2. Cuộc thi được phát động từ ngày 2-12-2025 đến 31-3-2026.

Cuộc thi năm nay thu hút 219 tác giả với 920 tác phẩm, gồm 788 ảnh đơn và 132 bộ ảnh, xoay quanh chủ đề “Sắc xuân mới - Niềm tin mới”, phản ánh đời sống đô thị, con người và không khí mùa xuân của TP.HCM.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cùng nhà báo Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi tham quan buổi triển lãm ảnh. Ảnh: THUẬN VĂN

Trải qua các vòng chấm chọn nghiêm túc, Hội đồng giám khảo đã lựa chọn 50 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng chung khảo. Đây là những tác phẩm tiêu biểu, hội tụ cả giá trị nội dung và nghệ thuật, thể hiện rõ nét một TP.HCM năng động, hiện đại, nghĩa tình và không ngừng phát triển.

Các tác giả có tác phẩm lọt vào vòng chung khảo tham quan triển lãm ảnh tại buổi lễ trao giải. Ảnh: THUẬN VĂN

Lễ trao giải là dịp tôn vinh các tác giả và tác phẩm xuất sắc ở nhiều hạng mục, đồng thời tổng kết hành trình sáng tạo của cộng đồng yêu nhiếp ảnh trên cả nước. Bên cạnh hoạt động trao giải, Ban tổ chức cũng trưng bày, giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu nhằm lan tỏa rộng rãi những góc nhìn đẹp về TP.HCM.

Từ trái sang: Ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi; nhà báo Đỗ Thiện, Phó Tổng Thư ký Tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM kiêm Trưởng ban Chính Trị - Xã hội; ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tham quan triển lãm ảnh. Ảnh: THUẬN VĂN



Lưu giữ những chuyển động của thành phố

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cho biết cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” được tổ chức từ mong muốn lưu giữ những dấu ấn của thành phố qua từng chặng phát triển.

Nhà báo Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi. Ảnh: THUẬN VĂN

“Chúng tôi mong muốn thông qua cuộc thi có thể góp phần lưu giữ những khoảnh khắc mà nếu bỏ qua sẽ khó có thể tái hiện, qua đó tạo nên một nguồn tư liệu hình ảnh sinh động về TP.HCM trong giai đoạn phát triển hiện nay” - nhà báo Nguyễn Thái Bình nhấn mạnh.

Theo ông Bình, qua hai mùa tổ chức, cuộc thi ngày càng lan tỏa rộng rãi. Từ gần 700 tác phẩm ở mùa đầu tiên, năm nay cuộc thi thu hút hơn 900 tác phẩm, tăng gần 50%. Đặc biệt, việc bổ sung hạng mục ảnh bộ đã mở rộng cách kể chuyện về thành phố, giúp tác giả có thêm không gian thể hiện những mạch cảm xúc và câu chuyện dài hơi hơn.

Cũng tại buổi lễ, ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, đánh giá cuộc thi không chỉ là hoạt động nghệ thuật, mà còn góp phần bồi đắp, lan tỏa hình ảnh một thành phố năng động, nghĩa tình, giàu bản sắc.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo ông Phong, TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển đặc biệt, không chỉ mở rộng về không gian đô thị mà còn mở rộng về tầm nhìn, chiều sâu văn hóa và cách người dân cảm nhận về nơi mình sống.

“Trong bối cảnh đó, việc ghi lại hình ảnh đô thị không còn đơn thuần là lưu giữ những khoảnh khắc đẹp, mà là ghi lại chuyển động của một giai đoạn phát triển mang tính lịch sử” - ông Phong chia sẻ.

Ông cho rằng 920 tác phẩm là 920 lát cắt, 920 cách kể về một đô thị đang chuyển mình. Từ góc độ công tác tuyên giáo, ông Phong nhận định cuộc thi góp phần hình thành một “ký ức sống” của đô thị, nơi những đổi thay không chỉ được ghi lại bằng số liệu hay báo cáo, mà bằng hình ảnh, cảm xúc và trải nghiệm của người dân.

“Việc tạo ra thông tin, lan tỏa cảm xúc đẹp, nhân văn trong xã hội không còn là nhiệm vụ riêng của báo chí. Mỗi người dân đều có thể trở thành chủ thể sáng tạo nội dung, cùng góp phần lan tỏa những giá trị tích cực” - ông Phong nhấn mạnh.

Thêm góc nhìn trẻ, thêm chiều sâu nghệ thuật

Ở góc độ giám khảo danh dự, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM, cho rằng cuộc thi năm nay diễn ra đúng thời điểm TP.HCM đang chuyển mình mạnh mẽ với không gian phát triển mới.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Chính bối cảnh đó đã tạo nguồn cảm hứng phong phú cho các tác giả, thể hiện qua nhiều tác phẩm ghi lại sinh động diện mạo đô thị đang đổi thay.

Ông Hồi đánh giá cao sự tham gia của các tác giả trẻ, trong đó có nhiều sinh viên. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy nhiếp ảnh đang trở thành xu hướng sáng tạo được giới trẻ quan tâm, góp phần hình thành lớp tác giả mới cho lĩnh vực này.

Đặc biệt, ở thể loại ảnh bộ, nhiều tác phẩm được đầu tư nghiêm túc, có chủ đề, có chiều sâu và thể hiện rõ tư duy nghệ thuật, khiến Ban giám khảo phải cân nhắc kỹ lưỡng trong quá trình chấm chọn.

Cùng quan điểm, Đại tá, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, thành viên Hội đồng giám khảo cuộc thi, kỳ vọng cuộc thi sẽ tiếp tục được duy trì, trở thành sân chơi uy tín, góp phần thúc đẩy nhiếp ảnh TP.HCM phát triển.

Đại tá, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, thành viên Hội đồng giám khảo cuộc thi. Ảnh: THUẬN VĂN

“Công tác chấm giải năm nay được Ban giám khảo thực hiện nghiêm túc, công tâm qua nhiều vòng, từ chấm trực tuyến đến chấm tập trung. Có thể thấy, chất lượng tác phẩm năm nay khá đồng đều. Nội dung phản ánh đa dạng, từ lực lượng vũ trang, người lao động, lễ hội đến các không gian đô thị mới, cho thấy diện mạo TP.HCM đang mở rộng và phát triển” - Giám khảo Đoàn Hoài Trung nhìn nhận.

Theo ông Trung, các tác phẩm xuất sắc có thể tiếp tục được tuyển chọn, trưng bày tại những không gian công cộng như công viên nhiếp ảnh, qua đó phục vụ người dân, du khách và lan tỏa giá trị của nghệ thuật nhiếp ảnh”.

Tham dự buổi lễ có ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM, giám khảo danh dự cuộc thi; ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM; ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi... Về phía Ban giám khảo có Đại tá, nghệ sĩ nhiếp ảnh, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM Đoàn Hoài Trung; Nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An; Nhà báo Huỳnh Trường Giang, báo Pháp Luật TP.HCM. Đặc biệt, buổi trao giải có sự tham gia đông đủ của các tác giả đạt giải và nhiều người gửi ảnh dự thi.

Công viên số 1 Lý Thái Tổ: Tác phẩm chuyển hoá nỗi đau thành hy vọng Chia sẻ tại lễ trao giải, tác giả Tống Trần Sơn, người đoạt giải nhất cuộc thi, bày tỏ sự bất ngờ khi được xướng tên ở vị trí cao nhất. Anh cho rằng 50 tác phẩm vào chung khảo đều có thông điệp riêng, cùng góp phần khắc họa một TP.HCM đang đổi thay bằng những góc nhìn mới mẻ. Riêng tác phẩm của mình, anh Sơn cho biết cảm hứng đến từ những chuyển động tích cực của thành phố, đặc biệt là việc cải tạo các khu đất trống thành không gian công cộng. Tác phẩm Sức sống mới của tác giả Tống Trần Sơn đoạt giải nhất tại cuộc thi. “Hình ảnh các bạn trẻ vui chơi, người dân tập thể dục, sinh hoạt cộng đồng hay tận hưởng không gian công cộng mỗi buổi chiều đã mang lại cho tôi nguồn cảm hứng mạnh mẽ. Từ đó, tôi chọn thể hiện tác phẩm với chủ đề ‘sức sống mới’, như một cách ghi lại sự hồi sinh của thành phố sau đại dịch” - anh Sơn chia sẻ. Nhận xét về tác phẩm đạt giải nhất, giám khảo Ngô Trần Hải An cho biết tác phẩm không chỉ là một khoảnh khắc đẹp về thị giác, mà còn là một cách kể chuyện giàu cảm xúc: Tưởng nhớ nhưng không chìm trong nỗi đau, nhìn lại để bước tiếp. Một quá khứ được giữ lại bằng sự trân trọng, và được soi sáng bằng hy vọng. “Về kỹ thuật, bức ảnh có bố cục trung tâm rõ ràng, với giọt nước nằm giữa khung hình như điểm neo thị giác. Trung tâm bức ảnh là giọt nước bật lên từ đài phun, được bắt trọn trong khoảnh khắc mong manh. Phía sau giọt nước là những người trẻ ngồi quây quần, bình yên trong không gian công cộng. Chi tiết ấy khiến bức ảnh có thêm nhịp thở đời thường: Thành phố nghĩa tình này luôn nhắc nhớ, tri ân và đang phát triển vươn lên mạnh mẽ” - Giám khảo Hải An nhận xét.

Kết quả cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 Hội đồng Giám khảo đã làm việc công tâm để lựa chọn ra những gương mặt tiêu biểu nhất, cụ thể: - Giải Nhất: Tác giả Tống Trần Sơn với tác phẩm đơn mang tên "Sức sống mới". - Giải Nhì: Tác giả Huỳnh Phạm Anh Dũng với bộ ảnh "Hồ Chí Minh City - Thành phố văn hoá và phát triển". - Giải Ba: Tác giả Nguyễn Ngọc Cường với tác phẩm "Lễ hội Chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương" và Thái Viết Hoàn với tác phẩm "Giao nhập". - 06 Giải Khuyến khích cho các tác giả: Hồ Sỹ Long, Lê Hoàng Minh, Lê Hữu Nghị, Lưu Thị Kim Phương, Lê Hoàng Mến và Nguyễn Văn Khởi. - Giải Tay máy trẻ ấn tượng: Tác giả trẻ Quốc Huy (sinh năm 2003) với tác phẩm "Đối kháng" - Giải Truyền cảm hứng: Tác giả Hoàng Bích Nhung với tác phẩm "Kim Long vui xuân".

Cơ cấu giải thưởng 1 giải đặc biệt: 50 triệu đồng. 1 giải nhất: 30 triệu đồng. 1 giải nhì: 15 triệu đồng. 2 giải ba: 7 triệu đồng/giải. 5 giải khuyến khích: 3 triệu đồng/giải. 3 giải được yêu thích nhất: 3 triệu đồng/giải. 1 giải tay máy trẻ (≤ 25 tuổi): 3 triệu đồng. 1 giải tác phẩm truyền cảm hứng: 3 triệu đồng. Top 50 vào chung khảo: 500.000 đồng/tác phẩm.