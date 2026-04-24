Lễ trao giải cuộc thi ảnh ‘TP.HCM - Sắc màu mới’ lần 2 24/04/2026 08:53

(PLO)- Lễ trao giải "TP.HCM - Sắc màu mới" lần 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức diễn ra vào sáng 24-4 tôn vinh các tác giả, tác phẩm xuất sắc và tổng kết hành trình sáng tạo của cộng đồng nhiếp ảnh, lan tỏa những góc nhìn đẹp về TP.HCM.

Sân chơi cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" lần 2 đã thu hút hàng trăm tác giả chuyên và không chuyên, ghi lại những câu chuyện đời thường, những góc phố bình yên, những công trình biểu tượng hay nhịp sống sôi động của thành phố, đúng với tiêu chí tinh thần “Sắc xuân mới - Niềm tin mới” mà Ban tổ chức đưa ra.

Tại buổi lễ trao giải, 50 bức ảnh xuất sắc lọt vào vòng chung khảo sẽ được trưng bày trong không gian triển lãm trang trọng nhưng gần gũi, mang đến cho khách tham dự trải nghiệm vừa thưởng lãm nghệ thuật, vừa nhìn lại thành phố qua lăng kính đa chiều của các tác giả.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM (bìa trái) cùng nhà báo Huỳnh Trường Giang, báo Pháp Luật TP.HCM, thành viên Hội đồng giám khảo cuộc thi tại buổi lễ trao giải. Ảnh: THUẬN VĂN

Tham dự buổi lễ có ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM, giám khảo danh dự cuộc thi; ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM; ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Về phía báo Pháp Luật TPHCM có ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi; ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi...

Về phía Ban giám khảo có Đại tá, nghệ sĩ nhiếp ảnh, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM Đoàn Hoài Trung; Nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An; Nhà báo Huỳnh Trường Giang, báo Pháp Luật TP.HCM.

Ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tham dự buổi lễ trao giải. Ảnh: THUẬN VĂN

Đặc biệt, buổi trao giải có sự tham gia đông đủ của các tác giả đạt giải và nhiều người gửi ảnh dự thi.

Những tác giả gửi ảnh dự thi đến tham dự buổi lễ trao giải và tham quan triển lãm ảnh. Ảnh: THUẬN VĂN

Cơ cấu giải thưởng 1 giải đặc biệt: 50 triệu đồng. 1 giải nhất: 30 triệu đồng. 1 giải nhì: 15 triệu đồng. 2 giải ba: 7 triệu đồng/giải. 5 giải khuyến khích: 3 triệu đồng/giải. 3 giải được yêu thích nhất: 3 triệu đồng/giải. 1 giải tay máy trẻ (≤ 25 tuổi): 3 triệu đồng. 1 giải tác phẩm truyền cảm hứng: 3 triệu đồng. Top 50 vào chung khảo: 500.000 đồng/tác phẩm.