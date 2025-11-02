Cuộc thi Hoa hậu mèo quốc tế WCF 2025: Cặp đôi mèo ‘xấu nhất thế giới’ xuất hiện tại TP.HCM

Ngày 2-11, tại TP.HCM, hơn 100 chú mèo đến từ các quốc gia như Philippines, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam hội tụ, tham dự Cuộc thi hoa hậu mèo WCF International Jubilee Cat Show 2025.
Đây chính là dàn “thí sinh” chất lượng của Cuộc thi hoa hậu mèo WCF International Jubilee cat show 2025, một sân chơi uy tín thuộc Hiệp hội Mèo thế giới (WCF) do Hội Bảo vệ Động vật Việt Nam tổ chức.
Năm nay, cuộc thi thu hút nhiều giống mèo quý hiếm như mèo Anh, Ragdoll, Siberian và đặc biệt là các giống mèo đang thịnh hành tại Việt Nam như Bengal và Maine Coon.
Đáng chú ý, cuộc thi có sự trở lại của chú mèo Naomi, nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh “chú mèo xấu nhất thế giới”.
Naomi thuộc giống Xiêm cổ Thái Lan, được định giá hơn 400 triệu đồng.
Đồng hành cùng Naomi năm nay là “vợ” của chú, một cô mèo giống Oriental Shorthair tên Paradise.
Chia sẻ tại cuộc thi, ông Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch Liên chi hội mèo Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Bảo vệ động vật Việt Nam, cho biết cuộc thi không chỉ tôn vinh người nuôi thú cưng mà còn trích lợi nhuận hỗ trợ các tổ chức chăm sóc chó mèo cơ nhỡ như Vườn Mèo Lang Thang, Sân Nhà Nhiều Chó.
“Đây là năm thứ 5 WCF tổ chức tại Việt Nam. Cuộc thi nhận được nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng nuôi mèo quốc tế nhờ tính thân thiện và ham học hỏi của các thí sinh trong nước. Chúng tôi hy vọng giúp người dân hiểu hơn về chăm sóc thú cưng, đồng thời giảm thiểu nạn bắt và giết chó mèo” - ông Sơn nói.
Được biết, cuộc thi diễn ra trong hai ngày, với 4 vòng thi. Các giám khảo quốc tế đánh giá dựa trên gương mặt, vóc dáng, cân nặng, tính thân thiện và khả năng xã hội hóa của các thí sinh để chọn ra những chú mèo đẹp nhất bước vào vòng chung kết.
Cuộc thi WCF International Jubilee Cat Show 2025 sẽ trao giải ở nhiều hạng mục, gồm: Top 1-2-3 mèo con, Top 1-2-3 mèo nhà, Top 1-2-3 mèo trưởng thành và Top 1-2-3 mèo triệt sản. Một giải đặc biệt sẽ trao cho chú mèo đẹp nhất show năm 2025.
Mỗi giải thưởng được trao một chiếc Ring – tượng trưng cho thứ hạng, tương tự như “bông hoa giải”. Việc giành Ring cao còn ảnh hưởng tới thứ hạng các trại nhân giống trên bảng xếp hạng WCF toàn cầu. Trại nào sở hữu Ring cao sẽ được nâng thứ hạng, giúp tăng uy tín và giá trị thương mại trên thị trường nhân giống mèo quốc tế.