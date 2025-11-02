Cuộc thi Hoa hậu mèo quốc tế WCF 2025: Cặp đôi mèo ‘xấu nhất thế giới’ xuất hiện tại TP.HCM 02/11/2025 11:32

(PLO)- Cuộc thi Hoa hậu mèo quốc tế WCF 2025 quy tụ hơn 100 chú mèo quý hiếm, nổi bật là cặp đôi mèo ‘xấu nhất thế giới’, thu hút cộng đồng yêu thú cưng.

Ngày 2-11, tại TP.HCM, hơn 100 chú mèo đến từ các quốc gia như Philippines, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam hội tụ, tham dự Cuộc thi hoa hậu mèo WCF International Jubilee Cat Show 2025.

Đây chính là dàn “thí sinh” chất lượng của Cuộc thi hoa hậu mèo WCF International Jubilee cat show 2025, một sân chơi uy tín thuộc Hiệp hội Mèo thế giới (WCF) do Hội Bảo vệ Động vật Việt Nam tổ chức.

Đông đảo người dân thích thú tại cuộc thi. Ảnh: HN

Năm nay, cuộc thi thu hút nhiều giống mèo quý hiếm như mèo Anh, Ragdoll, Siberian và đặc biệt là các giống mèo đang thịnh hành tại Việt Nam như Bengal và Maine Coon.

Dàn “thí sinh” của Cuộc thi hoa hậu mèo WCF International Jubilee cat show 2025. Ảnh: HN

Đáng chú ý, cuộc thi có sự trở lại của chú mèo Naomi, nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh “chú mèo xấu nhất thế giới”.

Naomi thuộc giống Xiêm cổ Thái Lan, được định giá hơn 400 triệu đồng.

Giám khảo đang kiểm tra độ thân thiện của các "thí sinh mèo". Ảnh: HN

Đồng hành cùng Naomi năm nay là “vợ” của chú, một cô mèo giống Oriental Shorthair tên Paradise.

Chị Kanyarat, người chăm sóc cặp đôi mèo xấu nhất thế giới, cho biết Naomi đã đến Việt Nam lần thứ 4 và có nhiều fan hâm mộ tại đây. Còn Paradise ("vợ" tương lai của Naomi) lần đầu dự thi. Cả hai đều thuộc giống mèo truyền thống Thái Lan và dự kiến sẽ "kết hôn" sau chương trình tại Thái Lan.

Chia sẻ tại cuộc thi, ông Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch Liên chi hội mèo Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Bảo vệ động vật Việt Nam, cho biết cuộc thi không chỉ tôn vinh người nuôi thú cưng mà còn trích lợi nhuận hỗ trợ các tổ chức chăm sóc chó mèo cơ nhỡ như Vườn Mèo Lang Thang, Sân Nhà Nhiều Chó.

Paradise, "vợ tương lai" của Naomi thuộc giống Oriental Shorthair. Ảnh: HN

“Đây là năm thứ 5 WCF tổ chức tại Việt Nam. Cuộc thi nhận được nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng nuôi mèo quốc tế nhờ tính thân thiện và ham học hỏi của các thí sinh trong nước. Chúng tôi hy vọng giúp người dân hiểu hơn về chăm sóc thú cưng, đồng thời giảm thiểu nạn bắt và giết chó mèo” - ông Sơn nói.

Các chú mèo dự thi tại chương trình. Ảnh: HN

Được biết, cuộc thi diễn ra trong hai ngày, với 4 vòng thi. Các giám khảo quốc tế đánh giá dựa trên gương mặt, vóc dáng, cân nặng, tính thân thiện và khả năng xã hội hóa của các thí sinh để chọn ra những chú mèo đẹp nhất bước vào vòng chung kết.

Hàng trăm chú mèo được chủ đăng ký dự thi. Ảnh: HN

Cuộc thi thu hút nhiều giống mèo quý hiếm. Ảnh: HN

"Thí sinh mèo" trên bàn dự thi. Ảnh: HN