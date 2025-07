Cựu hiệu phó trường đại học "nướng" hơn 137 ngàn USD vào sòng bạc ở Pullman 09/07/2025 11:24

(PLO)- Theo cáo trạng, bị can Tạ Quốc Thịnh, cựu hiệu phó Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ), mở thẻ tại King Club từ tháng 6-2020 với tên “Mr John”...

Trong vụ đánh bạc ngàn tỉ ở khách sạn Pullman (Hà Nội), VKSND Tối cao đã truy tố 5 bị can về tội tổ chức đánh bạc, 136 bị can về tội đánh bạc.

Theo cáo trạng, Công ty Việt Hải Đăng có chức năng kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, trong đó có King Club (tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội).

Năm 2019, Công ty Việt Hải Đăng ký hợp đồng quản lý vận hành King Club với Công ty TNHH HS Development Việt Nam do Kim In Sung làm giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Quá trình vận hành King Club, Kim In Sung đã thuê thêm 3 người Hàn Quốc làm quản lý và sau đó, cùng 2 bị can người Việt đồng ý cho người Việt Nam vào King Club chơi.

Tổng số tiền cộng dồn mà các bị can trong vụ án sử dụng đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỉ đồng). Người cầm đầu Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỉ đồng) từ số tiền các bị can đánh bạc.

Lực lượng chức năng bắt quả tang đánh bạc tại King Club. Ảnh: CA

Trong số các bị can ở tội đánh bạc, có nhiều người từng là cán bộ tại các cơ quan nhà nước.

Tại Phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ, hai bị can bị truy tố là Nguyễn Tiến Dũng, cựu trưởng phòng và bị can Nguyễn Xuân Huệ, cựu phó phòng.

Bị can Dũng mở thẻ dưới tên nước ngoài là “Mr Rocky”. Trong vòng 4 tháng, Mr Rocky đánh bạc 87 lần với tổng tiền 237.900 USD và đã thua hơn 2.200 USD.

Bị can Huệ mở thẻ “Mr Joy” đánh bạc 61 lần, tổng số 447.000 USD và đã thua 116.674 USD (2,8 tỉ đồng).

Bị can Tạ Quốc Thịnh, cựu hiệu phó Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ), mở thẻ tại King Club từ tháng 6-2020 với tên “Mr John” rồi sau đó đánh bạc 53 lần với tổng tiền gần 137.600 USD. Người này đã thua 46.000 USD, khoảng 1,1 tỉ đồng.

Bị can Đỗ Anh Tuấn, cựu chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Sở NN&PTNT Phú Thọ mở thẻ từ tháng 4-2020, lấy tên là “Mr Johnny”. Ông Tuấn đánh bạc 84 lần trong 4 tháng.

Cựu chi cục trưởng thường chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền 877.000 USD. Ông Tuấn thua 183.047 USD, khoảng 4,4 tỉ đồng.

Cựu công chức bảo tàng tỉnh Phú Thọ - Tô Thị Thu Hương mở thẻ có tên “Mrs Rachel” từ tháng 6-2020. Hương đánh bạc 69 lần bằng hình thức chơi Roulette, Baccarat với tổng số tiền gần 945.000 USD. Hương chơi lần nhiều nhất là 60.000 USD, lần ít nhất 470 USD, và tổng cộng đã thua 135.895 USD, khoảng 3,2 tỉ đồng.

Bị can Đỗ Quang Hưng, cựu phó Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ đánh bạc 16 lần tổng số tiền 76.800 USD. Trong đó, lần nhiều nhất chơi hơn 14.900 USD, lần ít nhất chơi 370 USD và đã thua tổng số hơn 13.100 USD.

Bị can Đoàn Quang Hiếu có nghề nghiệp viên chức, mở thẻ đánh bạc với tên “Mr Ronaldo”. Bị can đánh bạc 59 lần với tổng số tiền hơn 320.000 USD, lần chơi nhiều nhất là hơn 32.000 USD. Ông Hiếu thắng 30.697 USD (tương đương hơn 739 triệu đồng...