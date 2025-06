Đề nghị truy tố 141 bị can trong vụ đánh bạc hàng ngàn tỉ đồng ở khách sạn Pullman 04/06/2025 09:08

(PLO)- Vụ đánh bạc tại King Club, khách sạn Pullman Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định các bị can đã đánh bạc với tổng số tiền hơn 111 triệu USD (tương đương hơn 2.683 tỉ đồng).