Cựu viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM sắp hầu tòa vì cáo buộc nhận hối lộ 47 tỉ đồng 15/01/2026 16:02

(PLO)- Theo cáo trạng, cựu viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM Huỳnh Nguyễn Lộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để trao đổi, thỏa thuận, nhận hối lộ hơn 47 tỉ đồng.

Dự kiến ngày 27-1, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Văn Cách (Chủ tịch Công ty dược Sơn Lâm) và 22 bị cáo khác về các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 31-1. Trước đó, TAND TP Hà Nội quyết định đưa 23 bị cáo xét xử vào ngày 25-12-2025. Tuy nhiên, phiên tòa đã không được diễn ra do thẩm phán chủ tọa phiên tòa gặp vấn đề về sức khỏe.

Một số bị cáo trong vụ án

Trong đó, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (Tổng Giám đốc Công ty LanQ) bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bị cáo Phạm Văn Cách (Chủ tịch HĐQT Công ty dược Sơn Lâm) bị xét xử về tội đưa hối lộ.

Theo cáo buộc, với vai trò là Tổng Giám đốc Công ty LanQ, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền chủ mưu, câu kết với bị cáo Phạm Văn Cách dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt hơn 18 tỉ đồng của BHXH tỉnh Bắc Giang (cũ) và của người dân cùng chi trả.

Để được tạo điều kiện giải ngân tiền tạm ứng kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho Công ty LanQ, ông Quyền đã chỉ đạo kế toán trưởng nhiều lần đưa hối lộ, số tiền 700 triệu đồng, cho bị cáo Thân Đức Lại, cựu Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang.

Ngoài ra, quá trình Công ty dược Sơn Lâm thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc vào một số bệnh viện, trung tâm y tế, theo yêu cầu của các cá nhân có thẩm quyền, ông Cách đã đưa hối lộ hơn 70 tỉ đồng để không bị gây khó khăn.

Trong vụ án này, bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, với vai trò là Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, là người có thẩm quyền quyết định trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại Viện đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để trao đổi, thỏa thuận, nhận hối lộ hơn 47 tỉ đồng từ ông Phạm Văn Cách.

Việc nhận hối lộ của ông Lộc được xác định là để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty dược Sơn Lâm trong quá trình cung cấp thuốc vào Viện Y dược học dân tộc TPHCM.

Với vai trò là Giám đốc, người có thẩm quyền quyết định trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên, bị cáo Trương Thị Thu Hương đã nhận hối lộ hơn 10 tỉ đồng từ ông Phạm Văn Cách trong quá trình bệnh viện ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc của Công ty dược Sơn Lâm...

Tại CQĐT, ông Phạm Văn Cách và hai người khác khai đã đưa tiền ''hoa hồng'' cho 97 cá nhân ở nhiều bệnh viện, trung tâm y tế.

Tuy nhiên, theo CQĐT, chỉ có lời khai của 3 người trên mà không có tài liệu chứng cứ nào khác. Quá trình điều tra cũng không phát hiện dấu hiệu vi phạm trong quá trình thực hiện hợp đồng. Do đó, không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với 97 cá nhân này.