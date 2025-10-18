Đà Lạt với 'đặc sản mùa thu' níu chân du khách 18/10/2025 16:45

(PLO)-Mỗi năm, cứ đến mùa hồng, Đà Lạt lại đẹp theo một cách rất riêng: mộc mạc, cuốn hút và đầy lãng mạn. "Đặc sản mùa thu" này là thứ níu chân du khách.

Cùng với các loài hoa, quả đặc sản khác của địa phương, những vườn hồng Đà Lạt và các vùng phụ cận (tỉnh Lâm Đồng) là "đặc sản mùa thu" khiến bao người thêm yêu, thêm nhớ vùng đất sương mờ.

Không chỉ là đặc sản có tiếng gần xa, mùa hồng còn trở thành điểm nhấn du lịch đặc trưng, thu hút hàng nghìn du khách đến check-in. Du khách còn được trải nghiệm hái hồng và thưởng thức hương vị ngọt lành của cao nguyên.

Khi những cơn gió se lạnh đầu thu ùa về, Đà Lạt lại khoác lên mình chiếc áo vàng cam rực rỡ của mùa hồng chín- thứ "đặc sản mùa thu" níu chân du khách. Ảnh: Chính Thành

Trên những triền đồi ở xã Xuân Trường, Trạm Hành hay Cầu Đất... thuộc khu vực Đà Lạt, du khách đi trên Quốc lộ 27C từ hướng thị trấn D'Ran về khu vực trung tâm Đà Lạt đều có thể bắt gặp hình ảnh người dân đi hái hồng. Ảnh: Chính Thành

Ở Đà Lạt nhiều căn nhà, tiệm cà phê xinh xinh đều có một vài cây hồng. Càng tới khu vực ven nội đô, tới những khu không có sóng điện thoại, những vườn hồng càng ngút ngàn. Ảnh: Chính Thành

Những năm gần đây, mùa hồng Đà Lạt không chỉ là mùa thu hoạch của nông dân mà còn trở thành “mùa du lịch đặc biệt”. Nhiều du khách ví von rằng, nếu Nhật Bản có mùa lá đỏ, Hàn Quốc có mùa hoa anh đào, thì Đà Lạt có mùa hồng chín – một nét đẹp rất riêng của cao nguyên Việt Nam. Ảnh Hoàng Cao Khánh- Chính Thành

Hồng Đà Lạt có nhiều loại: hồng giòn, hồng dẻo, hồng trứng… mỗi loại mang một hương vị riêng, tạo nên sức hấp dẫn khó quên. Đặc biệt, vài năm trở lại đây, nghề làm hồng treo gió phát triển mạnh, trở thành nét đặc trưng văn hóa – ẩm thực độc đáo. Ảnh: Chính Thành.

Sau hơn ba tuần, hồng treo gió khô tự nhiên chuyển sang màu nâu hổ phách, dẻo thơm và ngọt lịm. Đây là món quà "đặc sản mùa thu" để du khách lựa chọn mua làm quà khi tới Đà Lạt. Ảnh: Chính Thành

Theo thống kê của ngành du lịch Lâm Đồng, mỗi mùa hồng, hàng chục nghìn lượt du khách đến các vùng trồng hồng để chụp ảnh, mua đặc sản. Đây không chỉ là cơ hội quảng bá hình ảnh Đà Lạt thân thiện, mà còn giúp tăng thu nhập cho người nông dân địa phương. Ảnh: Chính Thành

Mùa hồng ở Đà Lạt bắt đầu khoảng tháng 9 đến hết tháng 12. Hiện một số loại hồng đã thu hái xong nhưng còn nhiều loại chín và thu hoạch từng đợt từ nay tới cuối năm như: hồng trứng lốc, vuông đồng, vuông tám hải, trứng láng. Ảnh: Chính Thành

