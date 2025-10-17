Đánh giá Xiaomi 15 Ultra: thiết kế, hiệu năng, pin và giá 17/10/2025 09:27

(PLO)- Đánh giá Xiaomi 15 Ultra giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về mẫu flagship cao cấp này. Từ thiết kế, hiệu năng, camera đến thời lượng pin. Tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Đánh giá Xiaomi 15 Ultra chi tiết

Đánh giá Xiaomi 15 Ultra mang đến cái nhìn toàn diện về chiếc flagship mới của Xiaomi. Sản phẩm gây ấn tượng nhờ thiết kế sang trọng, hiệu năng mạnh mẽ, khả năng chụp ảnh chuyên nghiệp cùng thời lượng pin bền bỉ, đáp ứng tốt nhu cầu từ làm việc đến giải trí.

Thiết kế thời thượng, màn hình AMOLED 2K siêu sắc nét

Thiết kế của Xiaomi 15 Ultra được lấy ý tưởng từ những chiếc máy ảnh cao cấp. Cụm camera lớn đặt ở mặt lưng tạo cảm giác mạnh mẽ, đi kèm khung viền kim loại chắc chắn và mặt lưng kính cao cấp. Khi cầm ngang, người dùng sẽ dễ liên tưởng đến một chiếc máy cơ.

Phần màn hình cũng là điểm cộng lớn khi sở hữu tấm nền AMOLED 6.73 inch WQHD+, độ phân giải 3200 x 1440, tần số quét LTPO 1–120Hz và độ sáng tối đa 3.200 nits. Mọi thao tác vuốt chạm đều mượt mà, màu sắc rực rỡ và chân thực, đặc biệt phù hợp cho cả xem phim lẫn chơi game. Máy Xiaomi còn hỗ trợ Dolby Vision® và HDR10+ để nâng tầm trải nghiệm hình ảnh.

Hiệu suất đỉnh cao nhờ bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite

Về hiệu năng, Xiaomi 15 Ultra được trang bị Snapdragon® 8 Elite mạnh mẽ, sản xuất trên tiến trình 3nm, với lõi Prime 4.32GHz và GPU Adreno™ đời mới. Kết hợp cùng RAM LPDDR5X 16GB và bộ nhớ UFS 4.1 lên đến 512GB hoặc 1TB, thiết bị này dễ dàng xử lý mọi tác vụ từ cơ bản đến nâng cao.

Khi trải nghiệm thực tế với Genshin Impact ở mức thiết lập cao, thiết bị giữ ổn định khoảng 60 FPS trong thời gian dài mà không gặp tình trạng giật lag đáng kể. Hệ thống làm mát kép IceLoop 3D giúp máy duy trì hiệu năng ổn định dù hoạt động lâu. Ngoài ra, các tính năng AI của Xiaomi HyperAI cũng giúp trải nghiệm người dùng trở nên tiện lợi hơn.

Trải nghiệm nhiếp ảnh cùng cụm camera Leica

Điểm nhấn trên Xiaomi 15 Ultra nằm ở cụm 4 camera Leica Summilux VARIO-SUMMILUX chuyên nghiệp. Cụ thể, máy trang bị:

● Camera chính 50MP cảm biến LYT-900 kích thước 1 inch, f/1.63, chống rung OIS

● Camera tele 50MP (70mm), zoom quang 3.2X, f/1.8, OIS

● Camera tele tiềm vọng 200MP (100mm), zoom quang 5X, f/2.6, OIS

● Camera góc siêu rộng 50MP (14mm), góc nhìn 115°

Dung lượng pin 5.410mAh, đi kèm sạc nhanh 90W

Xiaomi 15 Ultra được trang bị viên pin Surge dung lượng 5410mAh, đủ để đồng hành suốt cả ngày với cường độ sử dụng cao. Dù người dùng thường xuyên chụp ảnh, quay video, chơi game hay lướt mạng xã hội, máy vẫn đáp ứng tốt nhu cầu.

Công nghệ sạc nhanh có dây 90W giúp sạc đầy pin trong khoảng nửa giờ, đi kèm sạc không dây 80W tiện lợi. Ngoài ra, chế độ tối ưu năng lượng AI giúp kéo dài thời lượng sử dụng mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm.

Xiaomi 15 Ultra giá bao nhiêu, có đáng để nâng cấp?

Hiện tại, Xiaomi 15 Ultra 5G được bán ra với mức giá 31.990.000đ cho cả hai phiên bản 16GB RAM + 512GB và 16GB RAM + 1TB. Ở tầm giá này, máy thuộc phân khúc flagship cao cấp, hướng đến những người dùng muốn trải nghiệm công nghệ và hiệu năng hàng đầu.

Qua đánh giá Xiaomi 15 Ultra ở trên, có thể thấy đây là một trong những chiếc flagship toàn diện với thiết kế cao cấp, hiệu năng mạnh mẽ và camera ấn tượng. Thiết bị này cũng gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ pin bền bỉ kết hợp công nghệ sạc nhanh tiện ích. Nếu người dùng muốn nâng cấp lên smartphone cao cấp, Xiaomi 15 Ultra là lựa chọn rất đáng để xem xét.