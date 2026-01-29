Lần đầu mua đồng hồ Seiko: 5 điều bạn không nên bỏ qua 29/01/2026 09:23

(PLO)- Seiko là thương hiệu đồng hồ hơn một thế kỷ tồn tại, di sản này khiến người “nhập môn” khó khăn trong tìm kiếm mẫu mã. 5 lưu ý sau đây sẽ giúp bạn mua sắm đồng hồ Seiko dễ dàng hơn bao giờ hết.

Trở thành người mua đồng hồ Seiko sành sỏi với 5 điều này

Không cần là một chuyên gia kỹ thuật chuyên sâu, khoản đầu tư đồng hồ Seiko sẽ xứng đáng chỉ cần bạn biết 5 điều sau.

1. Phân cấp dòng máy phù hợp với nhu cầu sử dụng

Seiko cung cấp ba loại máy chủ đạo, máy Quartz ưu tiên độ chính xác cao và tiện lợi. Nếu bạn là người yêu môi trường và công nghệ hiện đại, dòng Solar hấp thụ ánh sáng chuyển hóa thành năng lượng sẽ khiến bạn hài lòng. Hạn chế thay pin và nhanh sạc đầy chỉ cần tiếp xúc với ánh sáng.

Tuy nhiên, tinh hoa của đồng hồ Seiko vẫn là dòng máy Automatic. Ở đây có sự phân cấp về dòng máy mà bạn cần chú ý.

Những chiếc đồng hồ Seiko chính hãng và thiết kế lộ cơ đẹp mắt.

4R là dòng máy phổ thông với mức trữ cót từ 40 giờ (thường thấy ở Seiko 5 và Presage). Cao hơn là dòng máy 6R với khả năng trữ cót cao và hoàn thiện đẹp mắt hơn (ở Presage và Prospex cao cấp).

Đỉnh cao chính là máy 8L xuất hiện trên Prospex và King Seiko. Chúng có mức trữ cót đến 72 giờ (3 ngày) và tần số dao động 28.800vph cho vận hành kim mượt mà.

Tùy vào dòng máy mà mức giá cũng tăng theo, hiểu rõ túi tiền và nhu cầu để chọn dòng máy phù hợp.

2. Sai số cho phép của đồng hồ cơ

Người mới mua đồng hồ Seiko và lần đầu sử dụng máy cơ có thể bất ngờ về sai số. Bạn cần chấp nhận sự thật đây là cỗ máy với hàng trăm chi tiết nên việc sai số cao hơn máy thạch anh là hiển nhiên.

Sai số lý thuyết thường rơi vào khoảng -35 đến +45 giây/ngày (dòng máy 4R). Thực tế sử dụng, tôi thấy rằng chúng ổn định với sai số thấp hơn lý thuyết, nếu không có bất kỳ tác động nào.

3. 5 bộ sưu tập kinh điển

Dựa trên ngân sách, Seiko 5 là lựa chọn cho người “nhập môn”, chỉ từ 9 triệu đồng. Seiko Presage dành cho dân văn phòng, doanh nhân với thiết kế, thanh lịch và nghệ thuật.

Với những ai đam mê phong cách thể thao sang trọng, đam mê leo núi, lặn biển thì Seiko Prospex là lựa chọn đáng giá.

Với đẳng cấp xa xỉ, tinh thần của người “kẻ săn lịch sử” chắc chắn không thể bỏ qua King Seiko.

Bạn đã biết 5 mẫu đồng hồ bán chạy mọi thời đại của hãng.

4. Sở hữu phiên bản giới hạn với giá thành tốt nhất

Seiko là hãng đồng hồ thường xuyên ra mắt các phiên bản kỷ niệm, bản kết hợp với các thương hiệu nổi tiếng và bản giới hạn.

Mức giá của các bản này dễ tiếp cận hơn, chỉ cao hơn dòng cơ bản từ 10 đến 20%. Cơ hội cho những tín đồ yêu thích sự độc bản, thiết kế đặc biệt và tính thanh khoản khá cao.

5. Kính Hardlex Crystal độc quyền - lựa chọn ưu tiên của hãng

Nhiều người chê trách đồng hồ Seiko chính hãng đến cả chục triệu nhưng vẫn dùng kính Hardlex với mức chống trầy thấp hơn. Sapphire chống trầy tốt nhưng dễ vỡ vụn khi va đập. Hardlex lại khắc phục được nhược điểm này, chịu lực tốt và khó vỡ gây ảnh hưởng đến người đeo.

Vì thế mà đồng hồ lặn của Seiko sử dụng Hardlex để đảm bảo an toàn dưới áp suất nước. Nếu tìm một bản đeo công sở, hằng ngày, Seiko vẫn có nhiều mẫu dùng kính sapphire đẹp mắt.

Chọn mua đồng hồ Seiko chính hãng tại đại lý uy tín

Người mua đồng hồ Seiko thường ám ảnh và sẵn sàng chi trả nhiều hơn nếu chúng được sản xuất tại Nhật Bản. Nếu để ý, bạn sẽ thấy Seiko có dòng sản phẩm “J” (Japan - sản xuất tại Nhật) và “K” (International - Lắp ráp tại bên thứ 3 như Malaysia, Trung Quốc).

Dòng K có tiêu chuẩn kiểm định giống 100% chất lượng của Seiko sản xuất tại Nhật Bản, cùng một dây chuyền. Để có mức giá tốt hơn dòng K vẫn là lựa chọn tốt, không có sự chênh lệch về chất lượng.

Cuối cùng, hãy chọn đại lý uy tín để sở hữu những thành tựu, di sản và công nghệ của hãng để khoản đầu tư của bạn là xứng đáng.

Đồng Hồ Hải Triều - Đại lý nhanh chóng cập nhật các mẫu mã mới từ Seiko.

Tại Việt Nam, Đồng Hồ Hải Triều - một đại lý bán lẻ uy tín gần 40 năm kinh nghiệm trong ngành. Từ một cửa hàng nhỏ tại 1991, đến nay đã có hơn 30 cửa hàng và Trung tâm bảo hành trên toàn quốc.

Đặc biệt, tại đây còn cung cấp chế độ bảo hành tăng thêm 2 năm kết hợp cùng bảo hành quốc tế 3 năm. Tổng 5 năm bảo hành máy, miễn phí thay pin máy Quartz trọn đời.